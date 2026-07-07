Συνάντηση εργασίας με τον Διευθυντή του Τελωνείου Πατρών Π. Ζαφειρόπουλο είχε ο Ιάσονας Φωτήλας

Ο Ιάσονας Φωτήλας, Υφυπουργός Πολιτισμού, Βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, πραγματοποίησε, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, μια ιδιαίτερα εποικοδομητική συνάντηση εργασίας με τον Διευθυντή του Τελωνείου Πατρών κ. Ζαφειρόπουλο Παναγιώτη, κατά την οποία τέθηκαν επί τάπητος όλα τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία, τις υποδομές και τον εκσυγχρονισμό των τελωνειακών υπηρεσιών της πόλης μας.

Αρχικά, συζητήσαμε, αναφέρει η ανακοίνωση, για το έντονο πρόβλημα δυσλειτουργίας που παρατηρείται στο κτίριο του παλαιού τελωνείου, λόγω των δεσμευμένων προϊόντων που βρίσκονται εκεί, αλλά και της επιβάρυνσης του προαυλίου χώρου με τα οχήματα του ΟΔΔΥ, μια κατάσταση που χρήζει άμεσης διευθέτησης.

Παράλληλα, εξετάσαμε την πορεία υλοποίησης του πρωτοποριακού συστήματος «TALOS» στο νέο λιμάνι. Πρόκειται για ένα έργο-σταθμό, που επιτυγχάνεται χάρη στη συνεργασία της Κυβέρνησης, της ΑΑΔΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του οποίου θα ελέγχονται τα εμπορεύματα από τρίτες χώρες με ζωντανή (live) μεταφορά δεδομένων απευθείας στην ΑΑΔΕ.

Επιπλέον, αναφερθήκαμε στη μεταφορά του Τελωνείου στο Νέο Λιμάνι, η οποία έχει ήδη εγκριθεί και περιλαμβάνεται επίσημα στο Master Plan, με το έργο να βρίσκεται πλέον στη Διεύθυνση Κτιριακών Υποδομών της ΑΑΔΕ για τον σχεδιασμό του.

Τέλος, ο Διευθυντής με ενημέρωσε για το σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει η υπηρεσία, καθιστώντας σαφές ότι η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί απαράβατη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του Τελωνείου.

Στόχος μας παραμένει η στήριξη των ανθρώπων της πρώτης γραμμής και η προώθηση λύσεων που θα κάνουν την Πάτρα έναν σύγχρονο, ασφαλή και αποδοτικό εμπορικό κόμβο.