Η Χριστίνα Αλεξοπούλου για την απώλεια της Άννας-Μαρίας Ζαΐμη

Τα ειλικρινή της συλλυπητήρια για την απώλεια της Άννας-Μαρίας Ζαΐμη εκφράζει με ανακοίνωση της, η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Η Άννα-Μαρία Ζαΐμη, το γένος Μπαλή, υπήρξε σύζυγος του πρ. Υφυπουργού και Βουλευτή Ανδρέα Ζαΐμη, έχοντας αποκτήσει μαζί του τρία παιδιά, τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Φωκίωνα Ζαΐμη, τον Κωνσταντίνο και τον Νίκο.

Σε δήλωσή της, η Χριστίνα Αλεξοπούλου αναφέρει τα εξής:

Εκφράζω από καρδιάς τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Φωκίωνα, στον Κωνσταντίνο και στον Νίκο για την απώλεια της αγαπημένης τους μητέρας. Παράλληλα, τιμώ τη μνήμη μιας γυναίκας που πορεύτηκε με σεβασμό και διακριτικά δίπλα στον Ανδρέα Ζαΐμη, ο οποίος υπηρέτησε με συνέπεια τον δημόσιο βίο.

Η Άννα-Μαρία Ζαΐμη, άφησε το δικό της αποτύπωμα με την αξιοπρέπεια και την αφοσίωσή της στην οικογένειά της. Εύχομαι οι αξίες που υπηρέτησε σε όλη της τη ζωή να συνεχίσουν να αποτελούν παρακαταθήκη για τα παιδιά και τα εγγόνια της. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της».