Τα παιδιά των δημοτικών κατασκηνώσεων εξερευνούν το φυσικό πλούτο του Παναχαϊκού Όρους

Μία ξεχωριστή εκπαιδευτική εμπειρία είχαν τα παιδιά που συμμετέχουν στη Δημοτική Ημερήσια Παιδική Κατασκήνωση του Δήμου, στο Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων στην πλαζ καθώς επισκέφθηκαν το Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης Παναχαϊκού Όρους στο Πουρναρόκαστρο.

Εκεί είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον, να γνωρίσουν την ιστορία του τόπου και να καλλιεργήσουν την περιβαλλοντική τους συνείδηση μέσα από τη βιωματική μάθηση.

Τα παιδιά μεταφέρθηκαν με μισθωμένο από τον Δήμο πούλμαν μέχρι την πλατεία του χωριού κι εκεί ξεναγήθηκαν από την Περιβαλλοντολόγο Ελένη Τρομπούκη, υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Δήμου Πατρέων (τμήμα που έχει αναλάβει την λειτουργία του Κέντρου).

Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της περιοχής Natura 2000 του Παναχαϊκού Όρους. Μέσω του πρωτότυπου οπτικοακουστικού πληροφοριακού συστήματος του κέντρου γνώρισαν την ιδιαίτερη πανίδα και χλωρίδα της περιοχής. Στη συνέχεια ανέβηκαν στον λόφο του προφήτη Ηλία, όπου βρίσκεται ναός χτισμένος από το 1851 καθώς και τα ερείπια του φράγκικου φρουρίου από όπου είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την πανοραμική θέα προς την Πάτρα.

Η διοργάνωση αυτής της περιβαλλοντικής δράσης εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των παιδιών των δύο κατασκηνώσεων του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ) και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου και συγκεκριμένα τον υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Δήμου Πατρέων, Κωνσταντίνο Κωνσταντακόπουλο.

Αντίστοιχες δράσεις θα συνεχιστούν σε όλη την διάρκεια λειτουργίας των δύο παιδικών κατασκηνώσεων του Δήμου (Πλαζ - Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου Ροΐτικα - «Παλαιά Πατρινή Παιδική Εξοχή»).

Την δράση στήριξε με εθελοντή ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.