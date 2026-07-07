Πάτρα: Ιούλιος, μήνας Γιορτής στο Πολύεδρο - Συμπληρώνει 45 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς

Το Πολύεδρο στο γνώριμο σημείο της οδού Κανακάρη 147 στην Πάτρα με τον δροσερό κήπο-αυλή του όπου έχουν φιλοξενηθεί σημαντικές εκδηλώσεις και άνθρωποι του πνεύματος, των εικαστικών, της λογοτεχνίας και του θεάτρου, γιορτάζει τα 45 χρόνια του αφότου πρωτολειτούργησε και η τρέχουσα εβδομάδα όπως είναι φυσικό, θα έχει γιορτινό χαρακτήρα.

Το διήμερο Παρασκευή 10 και Σάββατο 11 Ιουλίου του 1981 είχαν πραγματοποιηθεί διήμερα Εγκαίνια και φέτος με τις ημερομηνίες να συμπίπτουν, θα γίνει 45 χρόνια μετά, μία διήμερη Γιορτή τόσο την Παρασκευή 10 του μήνα από τις 19.00 και μετά όσο και το Σάββατο 11-7!

Σας περιμένουμε με εκδηλώσεις, μουσικές, κεράσματα, προσφορές, δώρα και… αναμνήσεις, αναφέρει η σχετική πρόσκληση της Όλγας Νικολοπούλου και του Κωστή Καπέλα, υπεύθυνων του Πολύεδρου όλα αυτά τα δημιουργικά χρόνια!

Θα προηγηθεί την Τετάρτη 8-7 η Συνάντηση της Λέσχης Ανάγνωσης Λογοτεχνίας του Πολύεδρου στις 19.00. Είναι η τελευταία συνάντηση της περιόδου 2025 – 2026 & θα συζητηθεί το βιβλίο "Η ανεξαρτησία" του Χαβιέρ Θέρκας που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη και θα επιλεγεί το επόμενο βιβλίο, που θα συζητηθεί μετά το καλοκαίρι, αρχές Σεπτέμβρη.

Την Τετάρτη 8-7 αξίζει να σημειωθεί πως συγγραφείς που έχουν συζητηθεί βιβλία τους θα παρευρεθούν στις 8:30 μ.μ. στο Πολύεδρο και θα γίνει αναφορά στα βιβλία που έχουν διαβαστεί στα 21 χρόνια λειτουργίας της Λέσχης (2005-2026).

Επίσης, θα γίνει σύντομη παρουσίαση στις Λέσχες που δραστηριοποιούνται στην Πάτρα και την γύρω περιοχή ενώ η όλη βραδιά θα κλείσει με Μουσική και Κεράσματα που θα προσφέρουν τα μέλη της Λέσχης.

Τέλος το Σάββατο 11-7 από τις 10.30 το πρωί έως τις 12.30 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί η δράση «Παραμυθο-ιστορίες από το Πολύεδρο», μία Εκπαιδευτική Δράση για παιδιά που θα περιλαμβάνει αφηγήσεις και Εξερευνήσεις στους χώρους του Πολύεδρου και παιχνίδι Κρυμμένου Θησαυρού. Για δήλωση συμμετοχής τηλεφωνήστε στο 2610 277342.