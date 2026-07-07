Συλλυπητήρια του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας στον Φωκίωνα Ζαΐμη για την απώλεια της μητέρας του

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, πληροφορούμενο την εκδημία της Άννας - Μαρίας Ζαΐμη το γένος Μπαλή, μητέρας του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Φωκίωνα Ζαΐμη, εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τον Αντιπεριφερειάρχη και τους οικείους της εκλιπούσης.

Επίσης, συνερχόμενο εκτάκτως, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Να κατατεθεί στεφάνι στη μνήμη της εκλιπούσης.

Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Συμβουλίου να παραβρεθεί στην εξόδιο ακολουθία.

Το παρόν να δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.