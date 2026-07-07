Δίκη για τα Τέμπη: Το δικαστήριο επιφυλάσσεται για το αίτημα να γίνουν βαρύτερες οι κατηγορίες

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας δεν πήρε άμεσα απόφαση για το αίτημα να αλλάξουν και να γίνουν πιο βαριές οι κατηγορίες στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου ανέφερε ότι το αίτημα, το οποίο υπέβαλε η πλευρά που εκπροσωπεί τις οικογένειες των θυμάτων και των παθόντων της τραγωδίας των Τεμπών, θα εξεταστεί αφού ξεκινήσει η διαδικασία κατά την οποία θα παρουσιαστούν τα στοιχεία και θα καταθέσουν οι μάρτυρες. Το δικαστήριο θα αποφασίσει αργότερα και για το αίτημα να προστεθούν νέα έγγραφα στη δικογραφία και να κληθούν επιπλέον μάρτυρες.

Παράλληλα, το δικαστήριο δεν αποφάσισε ακόμη ούτε για το αίτημα να ακυρωθεί το έγγραφο με το οποίο παραπέμφθηκαν οι κατηγορούμενοι σε δίκη. Η πρόεδρος εξήγησε ότι πρώτα θα ακούσει τις ενστάσεις και τις θέσεις της πλευράς των κατηγορουμένων πριν ληφθεί οριστική απόφαση. Αντίθετα, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα να γίνει νέα συμπληρωματική έρευνα για την υπόθεση.

Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο Τετάρτη 08.07.2026, όταν οι κατηγορούμενοι και οι συνήγοροί τους θα παρουσιάσουν τις ενστάσεις, τα αιτήματά τους και τις θέσεις τους σχετικά με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Η σημερινή συνεδρίαση ξεκίνησε αρχικά με την τοποθέτηση των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας επί της εισαγγελικής πρότασης, με τη συνήγορο συγγενών θυμάτων Ζωή Κωνσταντοπούλου να στέκεται μεταξύ άλλων στην παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου και στο έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τη δήλωση παράστασης. Η κα Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε «ψευδοπαράσταση» τη δήλωση του Δημοσίου τονίζοντας πως δεν διευκρινίζεται με ποια στοιχεία ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης ζήτησε τη δήλωση παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας μόνο για τέσσερις από τους συνολικά 36 κατηγορουμένους.

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων οι οποίοι στάθηκαν κυρίως στο ότι τα αιτήματα αναβάθμισης των κατηγοριών τέθηκαν πρόωρα. Αναφέρθηκαν επίσης στο αίτημα για μεταβολή της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, με τον συνήγορο υπεράσπισης κατηγορουμένου στελέχους του ΟΣΕ, Αριστομένη Τζαννετή, να επισημαίνει την υπόθεση του πολύνεκρου ναυαγίου Σάμινα. «Η κατασκευή του ενδεχόμενου δόλου εγκαταλείφθηκε προ πολλού» τόνισε ο κ. Τζαννετής αναφερόμενος στο ποινικό ιστορικό της συγκεκριμένης υπόθεσης και στις νομολογιακές αλλαγές που ακολούθησαν προσθέτοντας πως για τον δόλο υπάρχει «τεράστια διαφορά» μεταξύ της αποδοχής του αποτελέσματος και της αποδοχής του κινδύνου.

Προσέθεσε ακόμη πως αν γίνει δεκτό το αίτημα για αναβάθμιση των κατηγοριών, τότε δημιουργείται κίνδυνος περαιτέρω καθυστέρησης της δίκης καθώς το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας θα ήταν αναρμόδιο για την εκδίκαση της υπόθεσης και θα έπρεπε να αναλάβει Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

Να σημειωθεί πως νωρίτερα το πρωί της Τρίτης 07.07.2026 η πρόεδρος του δικαστηρίου ενημέρωσε τους συνηγόρους ότι προσκομίστηκε πραγματογνωμοσύνη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Υπηρεσιών σχετικά με βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας.