Πάτρα: «40 χρόνια προσφορά, 40 χρόνια Δημοτικό Ωδείο»

Μία συναυλία ξεχωριστών συμβολισμών, βγαλμένη από την συνθετική «παλέτα» κορυφαίων δημιουργών, όπως οι W.A. Mozart, F. Chopin, D. Shostakovich, Georges Bizet, G. Gerschwin και Queen, απόλαυσαν το βράδυ της Δευτέρας 6 Ιουλίου 2026 οι φίλοι της κλασσικής μουσικής και όχι μόνο, που βρέθηκαν στο χώρο των Παλαιών Δημοτικών Σφαγείων στην Ακτή Δυμαίων.

Η συναυλία ήταν ενταγμένη στις εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ της Πάτρας και ήταν αφιερωμένη στη συμπλήρωση 40 χρόνων ζωής του Δημοτικού Ωδείου Πατρών «Μίκης Θεοδωράκης».

Σε αυτή πήραν μέρος, η Ορχήστρα και η Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Πατρών και το Σύνολο Κρουστών «Κρούσις». Τη διεύθυνση της ορχήστρας είχε ο Ιωάννης Μαυρίδης.

Σολίστ της βραδιάς ήταν οι: Ιβόνα Γκλίνκα, Αγάπη Παπαμήτσου, Αναστασία Βελισσαρίου και ο Αναστάσιος Πάππας.

Τη διδασκαλία της Χορωδίας του Δημοτικού Ωδείου «υπέγραψε» η Λίνα Γερονίκου και του Συνόλου Κρουστών “Kρούσις”, ο Μαξίμ Μανκόβσκι.

Ο Δήμαρχος της Πάτρας Κώστας Πελετίδης με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων ζωής του Δημοτικού Ωδείου Πατρών, απένειμε τιμητική πλακέτα στον καθηγητή βιολιού και καταξιωμένο μαέστρο του ωδείου Ιωάννη Μαυρίδη, ενώ αναφέρθηκε στην πολυετή προσφορά του.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αποστόλης Αγγελής απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό. Προλόγισε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού ωδείου Ανδρέας Ζαφειρόπουλος.

Τη συναυλία παρακολούθησαν ο πρόεδρος της κοινωφελούς καρναβάλι Πάτρας Παύλος Σκούρας, δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι, κ.α.