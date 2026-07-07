Σοκ στην Αλβανία: 17χρονη ξυλοκοπήθηκε άγρια από συνομήλικές της και τραβούσαν βίντεο την επίθεση

«Καταστρέφεται η ζωή της κόρης μου», είπε η μητέρα του θύματος
Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Αλβανία η υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού μιας 17χρονης στο Φίερι.
Το περιστατικό έγινε ευρέως γνωστό όταν βίντεο από την επίθεση κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσε οργή.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό που αναστάτωσε την Αλβανία, συνέβη στις 8 Ιουνίου 2026. Η 17χρονη δέχθηκε πρόσκληση από τρεις συνομήλικές της να συναντηθούν σε ένα σπίτι, με την πρόφαση ότι θα λύσουν τις διαφορές τους. Αντί όμως να συζητήσουν, οι τρεις κοπέλες της επιτέθηκαν και άρχισαν να τη χτυπούν.
Μάλιστα, μία από αυτές βιντεοσκοπούσε όσα συνέβαιναν με το κινητό της τηλέφωνο και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, παρότρυνε τις άλλες δύο να συνεχίσουν τον ξυλοδαρμό.
Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε, η 17χρονη φαίνεται να δέχεται συνεχόμενα χαστούκια και γροθιές. Σε άλλο σημείο, οι δράστιδες την τραβούν από τα μαλλιά, την ακινητοποιούν και τη χτυπούν με κλωτσιές.
Οι γονείς της κοπέλας κατήγγειλαν το περιστατικό στην Αστυνομία του Φίερι στις 9 Ιουνίου, μία ημέρα μετά την επίθεση. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν η οικογένεια και κάτοικοι της περιοχής, οι Αρχές δεν αντέδρασαν άμεσα, με αποτέλεσμα η υπόθεση να πάρει μεγάλες διαστάσεις μόνο όταν το βίντεο βγήκε στη δημοσιότητα.
Η μητέρα της 17χρονης, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Top Channel, περιέγραψε τη δύσκολη ψυχολογική κατάσταση της κόρης της και ζήτησε να υπάρξει άμεση παρέμβαση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως είπε, ζει καθημερινά με τον φόβο για την ασφάλεια όχι μόνο της κόρης της, αλλά και των υπόλοιπων παιδιών της οικογένειας.
«Καταστρέφεται η ζωή της κόρης μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την αγωνία της για όσα περνά η ανήλικη μετά την επίθεση.
Σύμφωνα με συγγενείς της, η 17χρονη είχε σταματήσει το σχολείο για να παρακολουθήσει μαθήματα κομμωτικής, με στόχο να μάθει ένα επάγγελμα.
Η υπόθεση ερευνάται από την Εισαγγελία του Πρωτοδικείου Γενικής Δικαιοδοσίας του Φίερι, η οποία προσπαθεί να διαπιστώσει ακριβώς τι συνέβη και να αποδώσει τις ευθύνες.
Όπως αναφέρουν αλβανικά μέσα ενημέρωσης, οι τρεις νεαρές, ηλικίας από 15 έως 19 ετών, έχουν τεθεί υπό ποινική διαδικασία, όμως μέχρι στιγμής παραμένουν ελεύθερες.
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