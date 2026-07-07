Σοκ στην Αλβανία: 17χρονη ξυλοκοπήθηκε άγρια από συνομήλικές της και τραβούσαν βίντεο την επίθεση

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Αλβανία η υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού μιας 17χρονης στο Φίερι.

Το περιστατικό έγινε ευρέως γνωστό όταν βίντεο από την επίθεση κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσε οργή.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό που αναστάτωσε την Αλβανία, συνέβη στις 8 Ιουνίου 2026. Η 17χρονη δέχθηκε πρόσκληση από τρεις συνομήλικές της να συναντηθούν σε ένα σπίτι, με την πρόφαση ότι θα λύσουν τις διαφορές τους. Αντί όμως να συζητήσουν, οι τρεις κοπέλες της επιτέθηκαν και άρχισαν να τη χτυπούν.

Μάλιστα, μία από αυτές βιντεοσκοπούσε όσα συνέβαιναν με το κινητό της τηλέφωνο και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, παρότρυνε τις άλλες δύο να συνεχίσουν τον ξυλοδαρμό.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε, η 17χρονη φαίνεται να δέχεται συνεχόμενα χαστούκια και γροθιές. Σε άλλο σημείο, οι δράστιδες την τραβούν από τα μαλλιά, την ακινητοποιούν και τη χτυπούν με κλωτσιές.