Πάτρα: «Μη με λες αφεντικό» την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο θέατρο της Κρήνης

Η ενότητα του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πάτρας συνεχίζεται στις 9.30 το βράδυ την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο θέατρο της Κρήνης, με την παρουσίαση από τη θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων & Συνταξιούχων ΟΤΕ Πάτρας της σπαρταριστής κωμωδίας με έντονα στοιχεία σάτιρας, «Μη με λες αφεντικό».

Το έργο ανεβαίνει σε προσαρμογή κειμένου του Μίλτου Σπυρόπουλου και σε σκηνοθεσία του Ηλία Αναστασόπουλου. Η παράσταση – σύμφωνα με τον σκηνοθέτη – πραγματεύεται το πόσο εύκολα ένας διαμορφωμένος χαρακτήρας αλλάζει. Πόσο δύσκολο είναι να αλλάξει συνήθειες.

Ερωτήματα από τα οποία πηγάζει το βασικότερο όλων. Αλλάζουν οι άνθρωποι; Με τις απαντήσεις να δίνονται επί σκηνής με πολύ χιούμορ και άφθονο γέλιο….

Παίζουν, με τη σειρά που εμφανίζονται οι ηθοποιοί:

Κίμωνας (μπράβος): Κίμωνας Τασσόπουλος. Πατέρας: Ηλίας Αναστασόπουλος. Λιάνα: Ηλιάνα Βουλδή. Μίλτος Σπυρόπουλος (Αφεντικό): Μίλτος Σπυρόπουλος. Σπύρος (μπράβος): Σπύρος Λαμπρόπουλος. Αστυνομικός – Πάστορας: Κώστας Σπυρόπουλος. Απόστολος Παπανδρέου (λογιστής): Απόστολος Παπανδρέου. Βιβή (καμαριέρα): Βιβή Σεραφή. Άννα Σπυροπούλου (κόρη): Άννα Κοκκίνου. Αδελφή Πουλακίδα: Χαρά Μαργαρίτη. Αδελφή Πουλακίδα: Μαρία Μητροπούλου. Βασιλική: Βασιλική Αδαμοπούλου. Τζίνα Σπυροπούλου: Τζίνα Δημητρίου. Δρ. Τασσόπουλος: Ανδρέας Τασσόπουλος.

Σκηνοθεσία: Ηλίας Αναστασόπουλος. Φωτισμοί: Ηλίας Αναστασόπουλος, Μίλτος Σπυρόπουλος. Σκηνικά: Μαρία Μητροπούλου, Χαρά Μαργαρίτη. Αφίσα: Χαρά Μαργαρίτη.

Είσοδος δωρεάν για το κοινό.