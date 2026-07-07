Πάτρα: «Μη με λες αφεντικό» την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο θέατρο της Κρήνης

Από τη θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων & Συνταξιούχων ΟΤΕ Πάτρας στο πλαίσιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πάτρας
Η ενότητα του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πάτρας συνεχίζεται στις 9.30 το βράδυ την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο θέατρο της Κρήνης, με την παρουσίαση από τη θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων & Συνταξιούχων ΟΤΕ Πάτρας της σπαρταριστής κωμωδίας με έντονα στοιχεία σάτιρας, «Μη με λες αφεντικό».
Το έργο ανεβαίνει σε προσαρμογή κειμένου του Μίλτου Σπυρόπουλου και σε σκηνοθεσία του Ηλία Αναστασόπουλου. Η παράσταση – σύμφωνα με τον σκηνοθέτη – πραγματεύεται το πόσο εύκολα ένας διαμορφωμένος χαρακτήρας αλλάζει. Πόσο δύσκολο είναι να αλλάξει συνήθειες.
Ερωτήματα από τα οποία πηγάζει το βασικότερο όλων. Αλλάζουν οι άνθρωποι; Με τις απαντήσεις να δίνονται επί σκηνής με πολύ χιούμορ και άφθονο γέλιο….
Παίζουν, με τη σειρά που εμφανίζονται οι ηθοποιοί:
Κίμωνας (μπράβος): Κίμωνας Τασσόπουλος. Πατέρας: Ηλίας Αναστασόπουλος. Λιάνα: Ηλιάνα Βουλδή. Μίλτος Σπυρόπουλος (Αφεντικό): Μίλτος Σπυρόπουλος. Σπύρος (μπράβος): Σπύρος Λαμπρόπουλος. Αστυνομικός – Πάστορας: Κώστας Σπυρόπουλος. Απόστολος Παπανδρέου (λογιστής): Απόστολος Παπανδρέου. Βιβή (καμαριέρα): Βιβή Σεραφή. Άννα Σπυροπούλου (κόρη): Άννα Κοκκίνου. Αδελφή Πουλακίδα: Χαρά Μαργαρίτη. Αδελφή Πουλακίδα: Μαρία Μητροπούλου. Βασιλική: Βασιλική Αδαμοπούλου. Τζίνα Σπυροπούλου: Τζίνα Δημητρίου. Δρ. Τασσόπουλος: Ανδρέας Τασσόπουλος.
Σκηνοθεσία: Ηλίας Αναστασόπουλος. Φωτισμοί: Ηλίας Αναστασόπουλος, Μίλτος Σπυρόπουλος. Σκηνικά: Μαρία Μητροπούλου, Χαρά Μαργαρίτη. Αφίσα: Χαρά Μαργαρίτη.
Είσοδος δωρεάν για το κοινό.
Πάτρα: Με τη Δανέζικη δραματική ταινία «Ξεκινήματα» συνεχίζονται οι προβολές του Κινητού Κινηματογράφου
Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: «Όταν διαβάζω τρισάθλιες ειρωνείες εις βάρος των γυναικών, προσβάλλομαι προσωπικά»
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr