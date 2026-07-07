Άνοιγμα Τραμπ στην Τουρκία για τα F-35 - Επιμένει στις δεσμεύσεις ο Ερντογάν

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχτηκε επίσημα στο Προεδρικό Μέγαρο τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Στη συνέχεια προχώρησαν σε δηλώσεις.

Λίγο μετά τις 3 μμ, ξεκίνησε η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει πως οι ΗΠΑ θα άρουν τις κυρώσεις CAATSA στην Άγκυρα, προσθέτοντας πως ληφθεί απόφαση σχετικά με το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.

«Είναι μια απόφαση που θα πάρουμε», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν επίσης θέματα εμπορίου και στρατιωτικής συνεργασίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ακόμη: «Η Τουρκία αγόρασε αεροπλάνα, νομίζω πως είμαστε υποχρεωμένοι να φροντίσουμε για την συντήρηση των μηχανών».

«Θα συζητήσουμε για τους κινητήρες των μαχητικών Kaan με τον Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε από την πλευρά του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Από την πλευρά του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε: «Πιστεύω πως θα προκύψει θετική απόφαση για τα F-35».

Τραμπ για τα F-35 στον Ερντογάν: Θα το σκεφτούμε, η Τουρκία ήταν πολύ πιο πιστή στις ΗΠΑ από άλλους

«Αυτή είναι μια απόφαση που θα πρέπει να εξετάσουμε έχουμε πολύ καλή σχέση με την Τουρκία και πολλοί σκέφτονται γιατί να μην το κάνουμε; Η Τουρκία υπήρξε πιο πιστή από άλλες χώρες. Είναι ένα ενδεχόμενο που εξετάζουμε», είπε ο πρόεδρος.

«Ο Πρόεδρος Ερντογάν εχει κάνει σπουδαία δουλειά και είδα ότι σε αυτό το υπέροχο αεροδρόμιο είδα ότι ένα κτίριο έχει το όνομά μου. Ο πρόεδρος Ερντογάν είναι ένας σπουδαίος ηγέτης που χαίρει σεβασμού σε όλο τον κόσμο. Από την αρχή είχαμε χημεία και πολλοί δεν γνωρίζουν πόσο ισχυρή στρατιωτική δύναμη είναι η Τουρκία και πρέπει να την λαμβάνει κανείς σοβαρά. Τα πάντα έχουν εξελιχθεί σοβαρά και τρέφω μεγάλο σεβασμό για τον πρόεδρο. Θα συζητήσουμε για το Ιράν που καταστρέψαμε τον στρατό τους και έχουμε πολύ στενές εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία. Η μια χώρα έχει μεγάλο αντίκτυπο στην άλλη.

Θα πουλήσετε F35 στην Τουρκία; ρωτήθηκε ο Τραμπ. «Αυτή είναι μια απόφαση που θα πρέπει να εξετάσουμε έχουμε πολύ καλή σχέση με την Τουρκία και πολλοί σκέφτονται γιατί να μην το κάνουμε; Η Τουρκία υπήρξε πιο πιστή από άλλες χώρες. Είναι ένα ενδεχόμενο που εξετάζουμε.

Ερντογάν: Πιστεύω πως θα προκύψει θετική απόφαση για τα F-35

Από την πλευρά του ο Ερντογάν είπε:

«Θα ήθελα να εκφράσω την ευχαρίστησή μου που είμαι εδώ με τον καλό μου φίλο στο πλαίσιο της συνόδου του ΝΑΤΟ και θα ήθελα να τον καλωσορίσω. Αυτή η επίσκεψη είναι εξαιρετικά σημαντική θα ήθελα να το υπογραμμίσω αυτό. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ συνέρχεται εδώ στην Άγκυρα σήμερα και όλοι οι ηγέτες είναι στη χώρα μας την Τουρκία και αύριο με τον καλό μου φίλο Ντόναλντ θα συμμετάσχουμε στη σύνοδο ενισχύοντας τη σημασία της».

«Μιλάμε με τις ΗΠΑ για τα F35 εδώ και καιρό. Μας τα είχε υποσχεθεί ο Πρόεδρος Τραμπ και ελπίζουμε να τιμήσει την υπόσχεσή του» είπε ακόμα.

«Όσον αφορά τη Γάζα, συζήτησα αυτά τα ζητήματα με τον αξιότιμο φίλο μου, και αποδίδουμε μεγάλη σημασία σε αυτή τη σύνοδο κορυφής ηγετών, ειδικά για την επίτευξη ειρήνης στην περιοχή αυτή. Ερμηνεύουμε θετικά οποιαδήποτε απόφαση προκύψει από τη σύνοδο κορυφής, και πιστεύω ότι αυτό είναι εφικτό. Φυσικά, το F-35 δεν αποτελεί νέο ζήτημα για εμάς, το έχουμε συζητήσει με τις ΗΠΑ στο παρελθόν και μας δόθηκε η υπόσχεση για 5 αεροσκάφη.

Ο κ. Τραμπ μας έδωσε επίσης τον λόγο του, και γνωρίζω ότι στις συζητήσεις αυτής της συνόδου κορυφής εξετάζουμε θετικά την υπόσχεση που λάβαμε από αυτούς σχετικά με το F-35. Ο κ. Τραμπ τηρεί πάντα τον λόγο του σε αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι θα προκύψει μια θετική απόφαση σχετικά με το F-35».

Τραμπ για κινητήρες F16: «Με τον καλό μου φίλο είχαμε αυτή τη συζήτηση όσον αφορά στους κινητήρες των αεροσκαφών. Ευελπιστούμε να καταλήξουμε σε κάποιο αποτέλεσμα. Και θα μοιραστεί μαζί μας κάποιες καλές ειδήσεις και κάποια καλά νέα. Η Τουρκία αγόρασε τα αεροσκάφη που είναι τα καλύτερα από τις ΗΠΑ και όταν αγοράζεις αεροσκάφη από τις ΗΠΑ αγοράζεις και διαδικασίες αναβάθμισης και συντήρησης και έχουμε υποχρέωση να το εξασφαλίσουμε.

Ξέρω ότι πολλοί δεν συμφωνούν αλλά η ουσία είναι ότι η Τουρκία υπήρξε πολύ καλός σύμμαχος για εμάς και γνωρίζει καλά το Ιράν και συμμετείχε στην διαδικασία με το Ιράν και κάποιοι άλλοι δεν το έκαναν και δεν το έκαναν εξαιτίας μου. Η Τουρκία προσπάθησε να βοηθήσει στην λήξη του πολέμου με το Ιράν.

Είμαι απολύτως σίγουρος ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν δεν θέλει να έχει πυρηνικά το Ιράν. Θα ήθελα να σας πω ότι η Τουρκία βοήθησε πολύ περισσότερο την Αμερική από άλλες παραδοσιακά φίλες χώρες».

Η υποδοχή – έκπληξη και ο διάλογος για το Air Force One στο αεροδρόμιο της Άγκυρας

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Άγκυρας με το Air Force One, όπου τον περίμενε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν χειραψία, με τον Τραμπ να πιάνει τον Ερντογάν από τον ώμο. Ο Ερντογάν φορούσε γυαλιά ηλίου καθώς πόζαραν για φωτογραφίες.

Μετά τη χειραψία, οι δύο άνδρες περπάτησαν μαζί πάνω στο χαλί, επιθεωρώντας τα τουρκικά στρατεύματα. Κατά διαστήματα, ο Ερντογάν καθοδηγούσε διακριτικά τον Τραμπ, κρατώντας τον από το μπράτσο.