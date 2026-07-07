Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 8 και την Πέμπτη 9-7-2026

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΛΕΞΙΟ ΝΙΚ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ – ΕΤΩΝ 61

Κηδεύουμε την Τετάρτη 8-7-2026 και ώρα 10 π.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παραλίας Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Οβρυάς Πατρών.

Τα παιδιά του: Βασιλική Ματθαίου και Ιωάννης Κουφόπουλος, Μαρία-Σωτηρία Ματθαίου

Η εγγονούλα του

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

Παράκληση όπως αντί στεφάνων γίνουν καταθέσεις υπέρ του Φιλοπτώχου του Ιερού Ναού.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΠΥΡ. ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟ

ΕΤΩΝ 85

Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 8/7/2026 και ώρα 6.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου Νέας Μανωλάδας.

Η σορός θα βρίσκεται στον ιερό Ναό στις 6 μ.μ.

Τα τέκνα: Σπυρίδων & Σπυριδούλα Παπακανέλλου, Ελένη & Κωνσταντίνος Μενύχτας, Καλλιόπη Παπακανέλλου, Παναγιώτα (χήρα) Ιωάννη Παπακανέλλου, Δημήτριος & Ανδριάνα Παπακανέλλου, Νικολίτσα & Κωνσταντίνος Σπανόπουλος

Τα εγγόνια

Τα δισέγγονα

Τα αδέλφια

Οι λοιποί συγγενείς

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ

2610 520050, 6986 944494.

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ΚΗΔΕΙΑ

TΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 66

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 –7–2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 7.00 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΓΙΑΝΝΗΣ & ΤΟΥΛΑ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ,

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ χήρα ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας μητέρα & γιαγιά

ΕΛΕΝΗ χήρα ΒΑΣ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ: {ΜΑΛΑΜΗ}

ΕΤΩΝ: 101

Θανούσα κηδεύουμε την Τετάρτη 8-7-2026 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στα Άνω Σουδεναίϊκα Αχαΐας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ευτυχία {χήρα} Λεων. Μπερλεμή,

Αγγελική & Φανούρης Γρηγορόπουλος,

Γεωργία & Φώτιος Μπακάλης,

Ανδρέας Μιχαλόπουλος,

Παναγιώτα & Χρήστος Εικοσιδέκας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ

ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΔ. ΧΟΥΛΙΑΡΑ

ΕΤΩΝ 69

Θανόντα, κηδεύουμε την Τετάρτη 8/7/2026 και ώρα 4:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Μόδεστο Πλάκα Καλαβρύτων.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΙΦΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΟΥΛΙΑΡΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΜΑΡΙΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ.

ΤΗΛ.: 2610 520050, 6986 944494.

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού & θείο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ: 94

Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 9-7-2026 και ώρα 11.00 π.μ από τον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Κοκκινόβρυση {Αμπέλια} Αιτωλοακαρνανίας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Δήμητρα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Σπυρίδων & Ανδρομάχη Κωστακοπούλου,

Βασίλειος Κωστακόπουλος,

Σταυρούλα & Σταύρος Μπουγάς,

Αρετή & Κωνσταντίνος Αργύτης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΤΕΛΕΤΑΙ

ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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