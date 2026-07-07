Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 8 και την Πέμπτη 9-7-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΛΕΞΙΟ ΝΙΚ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ – ΕΤΩΝ 61
Κηδεύουμε την Τετάρτη 8-7-2026 και ώρα 10 π.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παραλίας Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Οβρυάς Πατρών.
Τα παιδιά του: Βασιλική Ματθαίου και Ιωάννης Κουφόπουλος, Μαρία-Σωτηρία Ματθαίου
Η εγγονούλα του
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
Παράκληση όπως αντί στεφάνων γίνουν καταθέσεις υπέρ του Φιλοπτώχου του Ιερού Ναού.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΠΥΡ. ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟ
ΕΤΩΝ 85
Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 8/7/2026 και ώρα 6.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου Νέας Μανωλάδας.
Η σορός θα βρίσκεται στον ιερό Ναό στις 6 μ.μ.
Τα τέκνα: Σπυρίδων & Σπυριδούλα Παπακανέλλου, Ελένη & Κωνσταντίνος Μενύχτας, Καλλιόπη Παπακανέλλου, Παναγιώτα (χήρα) Ιωάννη Παπακανέλλου, Δημήτριος & Ανδριάνα Παπακανέλλου, Νικολίτσα & Κωνσταντίνος Σπανόπουλος
Τα εγγόνια
Τα δισέγγονα
Τα αδέλφια
Οι λοιποί συγγενείς
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ
2610 520050, 6986 944494.
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ΚΗΔΕΙΑ
TΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 66
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 –7–2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 7.00 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΓΙΑΝΝΗΣ & ΤΟΥΛΑ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ,
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ χήρα ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας μητέρα & γιαγιά
ΕΛΕΝΗ χήρα ΒΑΣ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ: {ΜΑΛΑΜΗ}
ΕΤΩΝ: 101
Θανούσα κηδεύουμε την Τετάρτη 8-7-2026 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στα Άνω Σουδεναίϊκα Αχαΐας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ευτυχία {χήρα} Λεων. Μπερλεμή,
Αγγελική & Φανούρης Γρηγορόπουλος,
Γεωργία & Φώτιος Μπακάλης,
Ανδρέας Μιχαλόπουλος,
Παναγιώτα & Χρήστος Εικοσιδέκας
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ
ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΔ. ΧΟΥΛΙΑΡΑ
ΕΤΩΝ 69
Θανόντα, κηδεύουμε την Τετάρτη 8/7/2026 και ώρα 4:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Μόδεστο Πλάκα Καλαβρύτων.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΙΦΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΟΥΛΙΑΡΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΟΥΛΙΑΡΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΜΑΡΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ.
ΤΗΛ.: 2610 520050, 6986 944494.
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού & θείο
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ: 94
Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 9-7-2026 και ώρα 11.00 π.μ από τον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Κοκκινόβρυση {Αμπέλια} Αιτωλοακαρνανίας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Δήμητρα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Σπυρίδων & Ανδρομάχη Κωστακοπούλου,
Βασίλειος Κωστακόπουλος,
Σταυρούλα & Σταύρος Μπουγάς,
Αρετή & Κωνσταντίνος Αργύτης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΤΕΛΕΤΑΙ
ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
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