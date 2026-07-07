Πλατεία Βάθη: Έκρηξη boiler σε υπόγειο ξενοδοχείου

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, ύστερα από αναφορά για έκρηξη boiler σε υπόγειο χώρο ξενοδοχείου κοντά στην πλατεία Βάθη.

Συγκεκριμένα, στο σημείο έσπευσαν δώδεκα Πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ στο σημείο κλήθηκε και κλιμακοφόρο όχημα που όμως δεν χρειάστηκε να κάνει ενέργειες, καθώς δεν διαπιστώθηκε φωτιά.

Κανείς εκ των ενοίκων δεν κινδύνευσε, καθώς οι υπεύθυνοι της ξενοδοχειακής μονάδας κινήθηκαν άμεσα και ενημέρωσαν τις Αρχές.

Οι έρευνες στον χώρο είναι σε εξέλιξη.