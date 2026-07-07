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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό

Δείτε τι ισχύει

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν στον αυτοκινητόδρομο «Ιόνια Οδός» με σκοπό την εκτέλεση εργασιών συντήρησης.

Συγκεκριμένα, αύριο Τετάρτη 08.07.2026  από τις 07:00 έως και τις 19.00, θα ισχύσει ολικός αποκλεισμός του κλάδου του Αυτοκινητοδρόμου «Ιόνια Οδός», στην κατεύθυνση προς Ιωάννινα, μεταξύ του Α/Κ Αμφιλοχίας (106,197ο χλμ) και του Α/Κ Άρτας (140,891ο χλμ). 

Η διοχέτευση της κυκλοφορίας στον κλάδο προς Ιωάννινα θα γίνει μέσω του Α/Κ Αμφιλοχίας στην Παλαιά Εθνική Οδό (Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων) έως και τον Α/Κ Άρτας, όπου τα οχήματα θα εισέρχονται ξανά στον αυτοκινητόδρομο. 

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών. 

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

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#tags Ιόνια Οδός Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Πάτρα-Δυτική Ελλάδα
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