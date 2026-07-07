Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν στον αυτοκινητόδρομο «Ιόνια Οδός» με σκοπό την εκτέλεση εργασιών συντήρησης.

Συγκεκριμένα, αύριο Τετάρτη 08.07.2026 από τις 07:00 έως και τις 19.00, θα ισχύσει ολικός αποκλεισμός του κλάδου του Αυτοκινητοδρόμου «Ιόνια Οδός», στην κατεύθυνση προς Ιωάννινα, μεταξύ του Α/Κ Αμφιλοχίας (106,197ο χλμ) και του Α/Κ Άρτας (140,891ο χλμ).

Η διοχέτευση της κυκλοφορίας στον κλάδο προς Ιωάννινα θα γίνει μέσω του Α/Κ Αμφιλοχίας στην Παλαιά Εθνική Οδό (Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων) έως και τον Α/Κ Άρτας, όπου τα οχήματα θα εισέρχονται ξανά στον αυτοκινητόδρομο.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.