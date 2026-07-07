Διακοπές με κατοικίδιο: Τι ισχύει για παραλίες, πλοία και αεροπορικές μετακινήσεις

Είναι δικαίωμα σου να πας διακοπές με το κατοικίδιο σου. Έχεις όμως, και κάποιες υποχρεώσεις. Ιδού τι προβλέπει ο νόμος.

Θέλεις να πας διακοπές και θέλεις να πάρεις μαζί σου και το ζώο σου. Θα έλεγες πως είναι δικαίωμα σου. Και θα ‘χεις και δίκιο.

Υποθέτω ότι αντιλαμβάνεσαι πως έχεις και κάποιες υποχρεώσεις, τις οποίες αυξάνουν διαρκώς οι ασυνείδητοι κηδεμόνες ζώων που δεν σέβονται τον εαυτό τους ή το ζώο τους και κατά συνέπεια τους άλλους και κάνουν ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή των υπολοίπων.

Να σου δώσω ένα παράδειγμα του τι εννοώ: παλαιότερα είχε αλλάξει ο νόμος και επιτρέπονταν στο Τραμ οι σκύλοι. ΑΛΛΑ κηδεμόνες που δεν φρόντιζαν να έχει κάνει το ζώο του τις ανάγκες του πριν την επιβίβαση, έδωσαν “πάτημα” σε εκείνους που τους φταίνε όλα για να μην τους φταίει ο εαυτός τους.

Έτσι, απαγορεύτηκαν ξανά -εκτός και αν είναι μικρόσωμο σε crate ή box «και να μην ενοχλούν», λέει ο νόμος. Την ίδια ώρα, εσύ, ως άνθρωπος μπορείς να ενοχλείς άνετα όλα τα βαγόνια, ουρλιάζοντας για παράδειγμα, στο τηλέφωνο.

Το ίδιο μπορείς να κάνεις και στην παραλία, όπου επιπροσθέτως

αφήνεις πίσω ό,τι δεν χρειάζεσαι κατά την απομάκρυνση σου από αυτήν,

ακούς στη διαπασών τη μουσική που γουστάρεις στο φορητό ηχείο που έχεις μαζί σου,

παίζεις διάφορα αθλήματα που παράγουν εκνευριστικό ήχο (ανάλογο του βασανιστηρίου της σταγόνας -όταν δεν είσαι “άμπαλος”/η και απειλείς γενικά, τους λουόμενους) και

ταλαιπωρείς με τον τρόπο που νιώθεις (πχ αγνοώντας το παιδί σου, όταν σε φωνάζει -ή φωνάζοντας εσύ δίχως αύριο, στο παιδί σου που σε αγνοεί) το ψυχονευρωτικό όσων άλλων βρίσκονται στα

συγκεκριμένα τετραγωνικά γης και θέλουν να ηρεμήσει το μυαλό τους.

Τώρα που τα είπα και ξεθύμανα, ας περάσω στο θέμα μου. Είναι το τι προβλέπει ο νόμος για τα ζώα σε ό,τι αφορά τα καταλύματα, τα καράβια, τα αεροπλάνα και φυσικά, τις παραλίες.

Είναι σημαντικό να θυμάσαι πως τον Αύγουστο αλλάζουν πάρα πολλά σε ό,τι αφορά γενικά το πόσο καλά μπορείς να περάσεις με το ζώο σου στις διακοπές, λόγω πληρότητας -και της κατακόρυφης αύξησης αυτών που θα έχουν κάτι να πουν, ακόμα και αν η γάτα ή ο σκύλος σου δεν ενοχλεί στο ελάχιστο.

Τι ισχύει για τα καταλύματα

Πριν αρχίσεις να ψάχνεις κατάλυμα που δέχεται κατοικίδια, πάρε μια βαθιά εισπνοή και ετοιμάσου για μια άσκηση υπομονής. Το “δεχόμαστε κατοικίδια” δεν είναι ποτέ όσο καλό φαίνεται.

Κάνε μια χάρη στον εαυτό σου και πάρε τηλέφωνο, για να τσεκάρεις πώς ακριβώς δέχονται ζώα.

Έχω ακούσει πως δέχονται σκύλους έως 8 κιλά -άρα θα έλεγε κάποιος, κατ’ ουσίαν δεν δέχονται- και ερωτήσεις του τύπου “τι ράτσα είναι;”, “τι τρίχωμα έχουν;”, “γαβγίζουν;”.

Το καλύτερο μου ήταν μια κυρία στην Πελοπόννησο που μου είπε πως δέχεται μεν, σκύλους, αλλά όχι την περίοδο που θα πήγαιναν γιατί “στο χώρο θα υπάρχουν οικογένειες”. Αποφασισμένη πως δεν θα είναι αυτός ο προορισμός μου, της θύμισα πως δεν έχω δεινόσαυρους, αλλά σκύλους που για το δικό τους καλό δεν τους αφήνω να κυκλοφορούν δίχως λουρί ή χωρίς εμένα.

Τι προβλέπει όμως, ο νόμος; Στον Ν. 4830/2021 δεν υποχρεώνονται οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων να δέχονται κατοικίδια.

Η απόφαση ανήκει αποκλειστικά σε εκείνους, που κάνουν ό,τι θέλουν και για αυτό εμείς που έχουμε ζώα τραβάμε τα μαλλιά μας ή βρίσκουμε κανονικούς επιχειρηματίες -με τη δυνατότητα της επικοινωνίας- και πάμε πάντα εκεί.

Πάντως, όσοι όντως επιτρέπουν κατοικίδια μπορούν να εξασφαλίσουν το ειδικό «Σήμα Φιλικού προς Ζώα Συντροφιάς» (Pet-Friendly Label) από το Υπουργείο Τουρισμού.

Εννοείται πως δεν υπάρχουν περιορισμοί για τους σκύλους βοήθειας και τα ζώα θεραπείας. Βάσει του άρθρου 21 του Ν. 4830/2021) επιτρέπονται πάντα, ανεξαρτήτως πολιτικής του καταλύματος.

Τι ισχύει για το ταξίδι με ΚΤΕΛ

Αν τυχόν θες να πας στον προορισμό σου με ΚΤΕΛ, μπορείς να το κάνεις μόνο αν το ζώο σου είναι μικρόσωμο και μέσα σε ασφαλές box που πρέπει να τοποθετείται στο πάτωμα ή σε θέση που δεν ενοχλεί άλλους επιβάτες. Προφανώς και έχεις την ευθύνη για την καθαριότητα και την ευζωία του.

Τα μεγάλα ζώα δεν επιτρέπονται και μην ακούσω ποτέ ξανά για μεταφορά στον χώρο των αποσκευών, όπου έχουν χάσει τη ζωή τους ουκ ολίγα κατοικίδια. Οι σκύλοι βοήθειας και θεραπείας μπορούν να είναι δίπλα σου και έχουν προτεραιότητα.

Αν αντιδράσει κάποιος, δείξε του αυτό.

Θα πρέπει όμως, να έχεις υπ’ όψιν σου ότι ο οδηγός έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη μεταφορά “αν κρίνει ότι το ζώο μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα”, αν δηλαδή, μπορεί να κάνει θόρυβο ή να φοβίσει άλλους επιβάτες κλπ.

Τι ισχύει για το ταξίδι με καράβι

Πριν ετοιμάσεις βαλίτσες για το ταξίδι, ενημερώνεις το βιβλιάριο υγείας του -τσιπαρισμένου- ζώου σου και τσεκάρεις πως είναι καταχωρημένο στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς. Κανονικά, αυτοί που κάνουν τους ελέγχους θα έπρεπε με ένα “σκανάρισμα” στο τσιπ να βλέπουν αν είσαι συνεπής ή όχι. Επειδή, όμως στην Ελλάδα 2.0 η τεχνολογία έρχεται με το πάσο της, έχε τα πάντα μαζί σου.

Εφόσον εξασφαλίσεις τα προβλεπόμενα, “κλείνεις” εισιτήρια, συμπεριλαμβανομένου του μηδενικού (μέχρι νεοτέρας) του σκύλου ή της γάτας σου.

Άπαξ και φτάσεις στο καράβι, στο άρθρο 18 του Ν. 4830/2021 για τη μεταφορά σε επιβατηγά πλοία, αναφέρεται πως τα μικρόσωμα ζώα (έως 10 kg μαζί με τον κλωβό -crate ή box) μπορούν να συνοδεύουν τον ιδιοκτήτη τους σε όλες τις κατηγορίες πλοίων και σε όλους τους χώρους ενδιαίτησης, εφόσον είναι μέσα σε ασφαλή κλωβό μεταφοράς.

Τα ζώα άνω των 10 κιλών μεταφέρονται μόνο σε ειδικούς κλωβούς που πρέπει να διαθέτει το πλοίο (1 κλωβός ανά 200 επιβάτες περίπου). Αναφέρεται ότι η μεταφορά είναι δωρεάν.

Η συνηθέστερη επιλογή των κηδεμόνων ζώων είναι να έχουν τα ζώα τους κοντά τους στο κατάστρωμα, καθώς κάποια πλοία έχουν στο αμπάρι τα crates και αυτό θα μπορούσε να πει κάποιος ότι δεν είναι 100% ασφαλές για την υγεία τους.

Παρεμπιπτόντως, για την υγεία τους είναι χρήσιμο να καθαρίζονται τα crates έπειτα από κάθε χρήση, γιατί πώς μπορώ να ξέρω εγώ αν έχει κάποια μεταδοτική ασθένεια το ζώο που μπήκε νωρίτερα στον κλωβό. Συνηθίζω να κάνω μόνη μου την καθαριότητα με αντισηπτικά μαντηλάκια, καθώς μια φορά που είχα ζητήσει να έλθει κάποιος να το καθαρίσει, εμφανίστηκε άνθρωπος με έναν κουβά που είχε μαύρο νερό.

Από όσα αναφέρει ο νόμος, εξαιρούνται οι σκύλοι βοήθειας και θεραπείας, έρευνας και διάσωσης ή των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που μεταφέρονται με λουρί -χωρίς κλωβό σε όλους τους χώρους επιβατών -από τους οποίους απαγορεύονται όλοι οι άλλοι σκύλοι.

Τώρα, πολλοί που έχουν μικρόσωμα ζώα τα παίρνουν μαζί τους στα ενδότερα. Αν διαμαρτυρηθούν άλλοι επιβάτες, ο πλοίαρχος καλείται να πάρει την τελική απόφαση.

Για τα πολύωρα ταξίδια υπάρχουν και pet καμπίνες, τις οποίες καλό είναι να προετοιμαστείς να τις πληρώσεις σαν τετράκλινες. Επίσης ωστόσο, τίθεται ένα θέμα με την σωστή καθαριότητα του χώρου, από χρήστη σε χρήστη, που δεν είναι της παρούσης, αλλά έχε το υπ’ όψιν σου.

Τι ισχύει για το ταξίδι με αεροπλάνο

Αν πρόκειται να ταξιδέψεις παρέα με το ζώο σου, με αεροπλάνο κατ’ αρχάς πρέπει να κάνεις ό,τι και αν ταξιδέψεις με πλοίο: να τακτοποιήσεις τα χαρτιά του και φυσικά, να είναι τσιπαρισμένο.

Για το εξωτερικό, θα χρειαστείς ευρωπαϊκό διαβατήριο, στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία σου, η περιγραφή του σκύλου, ο αριθμός μικροτσίπ, τα στοιχεία του κτηνιάτρου που εξέδωσε το διαβατήριο, η ημερομηνία και τα στοιχεία του υποχρεωτικού αντιλυσσικού εμβολιασμού και οι κλινικές του εξετάσεις.

Ο Ν. 4830/2021 δεν ρυθμίζει λεπτομερώς τις υποχρεώσεις των κηδεμόνων, σε ό,τι αφορά τα ταξίδια με τα αεροπλάνα. Υπάρχουν Ευρωπαϊκού Κανονισμοί (πχ ΕΕ 576/2013) και φυσικά, οι κανόνες κάθε αεροπορικής εταιρείας.

Στην Ιταλία επιτρέπονται πια στις εσωτερικές πτήσεις σκύλοι άνω των 10 κιλών στην καμπίνα. Στην Ελλάδα, ταξιδεύουν πλάι μας τα ζώα που είναι έως 8 κιλά, μέσα σε κλωβό που πρέπει να πληροί τα κριτήρια της κάθε εταιρείας -αν είναι μαλακό ή σκληρό.

Τα ζώα άνω των 8 έως 32 ή 50 κιλών (ανάλογα με την εταιρεία) ταξιδεύουν cargo, δηλαδή στο χώρο των αποσκευών, μέσα σε ειδικών διαστάσεων crate -ανά περίσταση. Υπάρχουν ράτσες που “κόβονται”. Προφανώς και έχουν δικό τους εισιτήριο που κάθε άλλο παρά δωρεάν είναι, με τις χρεώσεις να εξαρτώνται από το κάθε αεροδρόμιο.

Χαρακτηριστικά, από την Αθήνα στο Μόναχο είχα δώσει ποσό κοντά στα 250 ευρώ και από το Μόναχο στην Αθήνα κοντά στα 180 ευρώ.

Οι σκύλοι θεραπείας ή βοηθείας ταξιδεύουν με τον κηδεμόνα τους, δωρεάν.

Εν τω μεταξύ, κάθε επιβάτης δικαιούται να πετάξει με ένα ζώο.

Δεν βάζουμε το ζώο μας στο μηχάνημα με τις ακτίνες Χ

Κηδεμόνας γάτας ενημέρωσε ότι στον έλεγχο ασφαλείας στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης, οι υπάλληλοι έβαλαν τη γάτα της που ήταν σε box στο μηχάνημα με τις ακτίνες Χ https://www.facebook.com/groups/191074227600334/posts/36847894028158225/, διαβεβαιώνοντας την ότι δεν είναι επικίνδυνο και πως γίνεται χρόνια.

Στην ελληνική νομοθεσία δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση ή κανονισμός στο πέρασμα ζώου από το μηχάνημα των αεροδρομίων, με τις ακτίνες Χ.

Βέβαια, στον Εθνικό Κανονισμό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΚΑΠΑ) και στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, που υιοθετεί η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) υπάρχει η πρόβλεψη που αναφέρει ότι τα μηχανήματα X-ray χρησιμοποιούνται για άψυχα αντικείμενα (αποσκευές, χειραποσκευές).

Παγκοσμίως λοιπόν, απαγορεύεται η διέλευση ζωντανών ζώων μέσα από τα μηχανήματα X-ray των ελέγχων ασφαλείας, καθώς έχουν πολύ μεγαλύτερη δόση ακτινοβολίας από τα ιατρικά μηχανήματα, ώστε να ανιχνεύουν πιο αποτελεσματικά τις απειλές και δεν έχουν σχεδιαστεί για ζωντανούς οργανισμούς.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει την έξοδο του ζώου από το box, το οποίο περνάει από το μηχάνημα, ενώ το ζώο που ιδανικά φοράει σαμαράκι και λουρί περασμένο στον καρπό μας -μην τυχόν φοβηθεί και φύγει- περνάει μαζί μας από τη μαγνητική πύλη (walk-through metal detector) ή ακόμα καλύτερα γίνεται χειροκίνητος έλεγχος.

Αν λοιπόν, προκύψει πρόβλημα αρνηθείτε ευγενικά και ζητήστε χειροκίνητο έλεγχο ή κατ ευθείαν τον προϊστάμενο. Μπορείτε και να επικοινωνήσετε με την ΑΠΑ, στη γραμμή καταγγελιών (210 8915700).

Μπορείς να πάρεις τον σκύλο σου στην παραλία;

Η σύντομη απάντηση στην ερώτηση αν το ζώο σου μπορεί να σε συνοδεύει στην παραλία, είναι ναι. Εκτός και αν είναι οργανωμένη ή αν έχει Γαλάζια Σημαία. Ή αν έχεις σκύλο βοηθείας ή θεραπείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 4830/2021, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις, η ελληνική νομοθεσία προβλέπει πως επιτρέπεται η πρόσβαση σκύλων στην παραλία και τη θάλασσα, ΟΤΑΝ η παραλία δεν είναι οργανωμένη.

Συγκεκριμένα, «επιτρέπεται η πρόσβαση σκύλων σε μη οργανωμένες παραλίες, καθώς και στη θάλασσα. Εκτός θάλασσας είναι υποχρεωτική πάντοτε η χρήση λουριού.

Στις οργανωμένες παραλίες, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 71/2020 (Α’ 166), η πρόσβαση σκύλων επιτρέπεται μόνο εάν πρόκειται για σκύλους βοήθειας και θεραπείας ή εφόσον υπάρχει σχετική ευδιάκριτη ένδειξη, που έχει αναρτηθεί από τον νόμιμο υπεύθυνο εκμετάλλευσης της παραλίας».

Η τροποποίηση στον νόμο έγινε τον Απρίλιο του 2023 (άρθρο 21, Ν. 5043/2023 — ΦΕΚ Α’ 91 / 13.04.2023).

Εν τω μεταξύ, «με την επιφύλαξη του άρθρου 21», απαγορεύεται η πρόσβαση σκύλων σε παραλίες με πιστοποίηση Γαλάζιας Σημαίας από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης.

Ποιες παραλίες θεωρούνται οργανωμένες

Στο άρθρο 1 του Προεδρικού Διατάγματος 71/2020 (ΦΕΚ Α’ 166) η οργανωμένη παραλία αναφέρεται ως “λουτρική εγκατάσταση”.

Είναι «ο κατάλληλα οργανωμένος χώρος του αιγιαλού ή του αιγιαλού και της παραλίας ή της ζώνης λιμένα, στον οποίο εισέρχονται άτομα, με την καταβολή εισιτηρίου (αντιτίμου), για λήψη λουτρού στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή ή ο χώρος του αιγιαλού ή του αιγιαλού και της παραλίας ή της ζώνης λιμένα, ο οποίος (χώρος) είναι πολυσύχναστος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 11».

Ο ορισμός μεταφέρθηκε και στο άρθρο 19 του Ν. 4830/202.

Χρειάζεται

να έχει νόμιμη άδεια εκμετάλλευσης από τον οικείο Δήμο ή την Κτηματική Υπηρεσία.

να λειτουργεί επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που αναλαμβάνει την οργάνωση και την παροχή υπηρεσιών και

να παρέχονται τουλάχιστον κάποιες βασικές υπηρεσίες (πχ ναυαγοσωστική κάλυψη, καθαριότητα, ξαπλώστρες, ομπρέλες κλπ).

Τι υποχρεώσεις έχεις στην παραλία

Aν αποφασίσεις να πάρεις τον σκύλο σου στην παραλία, προφανώς πρέπει να έχεις τα μέσα να τον προφυλάξεις από την ηλιακή ακτινοβολία και τη ζέστη -καλό είναι να μην τον ταλαιπωρήσεις.

Πρέπει να έχει πάντα νερό και κατάλληλη τροφή, να μαζεύεις τα περιττώματα, να φροντίζεις να μην ενοχλεί, όπως και να μην τον αφήνεις δίχως επίβλεψη.

Κράτα και ότι «ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκαλέσει το ζώο του σε τρίτους ή σε περιουσία τρίτων».

πηγή news247.gr