Ο «Ράμπο» έγινε 80: Συνεχίζει δυναμικά, παίζει γκολφ και συμμετέχει σε παραγωγές

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε (Sylvester Stallone) του θρυλικού "Ρόκι" του Τζον Άβιλντσεν, ταινία που στην απονομή του 1977 κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, δεν φαίνεται να ρίχνει καθόλου τους ρυθμούς του, έχοντας μάλιστα κλείσει μόλις στις 6 Ιουλίου, το 80o έτος της ηλικίας του, σύμφωνα με πηγή του περιοδικού People.

«Συνεχίζει να παίζει γκολφ και να συμμετέχει σε παραγωγές» πρόσθεσε η πηγή για τον πρωταγωνιστή της σειράς «Tulsa King» του Taylor Sheridan στην πλατφόρμα streaming Paramount+., ο οποίος μένει σε μια «πανέμορφη έπαυλη στο Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα, ενώ μαζί με τη σύζυγό του Τζένιφερ Φλάβιν (Jennifer Flavin) και τις τρεις κόρες τους, περνούν τα καλοκαίρια τους στο σπίτι που αγόρασε το 2024 στο Ιστ Χάμπτον.

Ο μυώδης σούπερ σταρ του Χόλιγουντ, το μεγαλύτερο ίσως όνομα σε ταινίες περειπέτειας τη δεκαετία του '80 με τεράστιες εμπορικές επιτυχίες όπως το φιλμ "Ράμπο: Το πρώτο αίμα" του 1982 σε σκηνοθεσία Τεντ Κότσεφ, που υποστηρίζει εδώ και χρόνια τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), εντοπίζεται συχνά από τον φωτογραφικό φακό να απολαμβάνει τις βραδινές του εξόδους στην περιοχή, επιλέγοντας το δημοφιλές Le Bilboquet ή περιστασιακά, τη λέσχη Mar-a-Lago.

Ο Sylvester Stallone, παραμένει ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς στην ιστορία του Hollywood, και γιόρτασε τα 80ά του γενέθλια έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του. Αν και η καριέρα του είναι γεμάτη από εμβληματικούς ρόλους, όπως ο Rocky Balboa και ο John Rambo, αυτή τη φορά το επίκεντρο της προσοχής ήταν η προσωπική του ζωή.

Η γοητευτική Jennifer Flavin, σύζυγός του από το 1997, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από κοινές φωτογραφίες τους, συνοψίζοντας με λίγες λέξεις μια σχέση που μετρά δεκαετίες.

«Χαρούμενα 80ά γενέθλια, αγάπη μου! Από την ημέρα που σε γνώρισα, το 1988, ήσουν πάντα ο έρωτας της ζωής μου. Σε ευχαριστώ που μου χάρισες την πιο όμορφη οικογένεια και το πιο όμορφο σπίτι. Ανυπομονώ να σε γιορτάζω για πάντα! Σ’ αγαπώ», έγραψε η Jennifer Flavin, η τρυφερή ανάρτηση της οποίας ήταν μια υπενθύμιση ότι πίσω από τον μύθο του Stallone υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει επενδύσει βαθιά στις προσωπικές του σχέσεις. Ένας άντρας που, πέρα από τα κινηματογραφικά πλατό και τους ρόλους δράσης, έχει δημιουργήσει & μια σταθερή οικογενειακή ζωή.

Βέβαια στη μεγάλη αυτή πορεία του Σταλόνε, το ταλέντο του οποίου συχνά αμφισβητήθηκε, ξεχωρίζει και η υποψηφιότητα του για το βραβείο Όσκαρ καλύτερου β' ανδρικού ρόλου το 2015 με την εξαιρετική ταινία "Κριντ: Η γέννηση ενός θρύλου" σε σκηνοθεσία Ράιαν Κούγκλερ όπου συμπρωταγωνίστησε με τον ταλαντούχο Αφροαμερικανό ηθοποιό Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, ο οποίος κέρδισε φέτος Όσκαρ α' ανδρικού.

*Ο Ιταλοαμερικανός ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης Σιλβέστερ Σταλόνε, έχει γεννηθεί στις 6 Ιουλίου του 1946 στη Νέα Υόρκη.

Με στοιχεία από το ΑΠΕ και το www.tovima.gr