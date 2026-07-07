ΕΛ.ΑΣ.: Νέες προειδοποιήσεις για απάτες με θύματα πολίτες - Οι μέθοδοι των επιτήδειων

Με αφορμή περιστατικά εξαπάτησης πολιτών από επιτήδειους, οι οποίοι με διάφορες μεθόδους αποσπούν χρηματικά ποσά από πολίτες, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους πολίτες για τις παρακάτω μορφές απάτης:

Απάτη με το πρόσχημα σοβαρών ηλεκτρολογικών βλαβών (βραχυκύκλωμα, κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας)

Οι επιτήδειοι:

Επικοινωνούν τηλεφωνικά με πολίτες και αναφέρουν ότι υπάρχει επικίνδυνη βλάβη στο ηλεκτρικό κύκλωμα της οικίας.

Ισχυρίζονται ότι επίκειται έλεγχος ή αποκατάσταση της βλάβης και ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Πείθουν τους παθόντες να τοποθετήσουν χρήματα, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα εκτός της οικίας, δήθεν για να μην υποστούν φθορά ή καταστροφή από το βραχυκύκλωμα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, συνεργοί παραλαμβάνουν τα αντικείμενα από προκαθορισμένο σημείο έξω από την κατοικία.

Τονίζεται ότι:

Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν ζητά ποτέ από πολίτες να απομακρύνουν ή να παραδώσουν χρήματα και τιμαλφή.

Καμία τεχνική εργασία δεν προϋποθέτει την τοποθέτηση πολύτιμων αντικειμένων εκτός της οικίας.

Οι επίσημοι τεχνικοί φέρουν υπηρεσιακή ταυτότητα και δεν ζητούν χρηματικά ποσά επιτόπου.

Οδηγίες προς τους πολίτες:

Μην πείθεστε από τηλεφωνικές υποδείξεις αγνώστων.

Μην τοποθετείτε χρήματα ή τιμαλφή έξω από την οικία σας.

Ζητήστε τα στοιχεία του καλούντος και επικοινωνήστε οι ίδιοι με τον επίσημο αριθμό του ΔΕΔΔΗΕ.

Ενημερώστε άμεσα την Αστυνομία καλώντας το 100.

Ενημερώστε συγγενείς και ιδίως ηλικιωμένα άτομα για τη συγκεκριμένη μεθοδολογία.

Απάτη με το πρόσχημα λήψης επιδόματος

Οι δράστες πραγματοποιούν τηλεφωνικές κλήσεις σε πολίτες και προσποιούμενοι τους λογιστές με το πρόσχημα ότι τα υποψήφια θύματα δικαιούνται επίδομα, οι ανυποψίαστοι πολίτες γνωστοποιούν τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού, με αποτέλεσμα οι δράστες να τους αφαιρούν χρηματικά ποσά.

H Ελληνική Αστυνομία συνιστά:

Να μην πείθεστε εύκολα από άτομα, τα οποία σας “πλησιάζουν” ως γνωστοί συγγενικών – φιλικών προσώπων.

Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτομα που επιχειρούν με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα να εισέλθουν στην οικία σας.

Στην περίπτωση αυτή, να προσέχετε τα προσωπικά σας αντικείμενα, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αφαίρεσής τους με τη μέθοδο της απασχόλησης.

Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο).Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση (ραντεβού κ.λπ.).

Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού -συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό-συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι.

Να μην δέχεστε σε καμία περίπτωση άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού.

Να μην πείθεσθε εύκολα σε ευκαιριακές αγορές προϊόντων που σας προτείνουν άγνωστα άτομα, ιδιαίτερα δε δίχως να δείτε πρώτα τα προϊόντα αυτά.

Να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας ή άλλου φορέα για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει.

Να μην πείθεστε όταν άγνωστοι σας ζητούν να καταβάλλετε χρήματα για οφειλές γνωστών ή συγγενικών προσώπων σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε καταστήματα-εταιρείες για αγορά αγαθών-προσφορά υπηρεσιών.

Επισημαίνεται ότι από νοσοκομεία ή από δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπάλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν.

Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.).

Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά των δραστών, καθώς και τα οχήματα με τα οποία κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα οχήματος, χρώμα κ.λπ.), για να βοηθήσετε το έργο των διωκτικών αρχών.

Κάθε πολίτης, κάθε φορά που διαπιστώνει τέτοιου είδους συμπεριφορές ή άτομα που προσεγγίζουν είτε τους ίδιους είτε κάποιον από το οικείο περιβάλλον τους, με πρόθεση εξαπάτησης, αλλά και σε περίπτωση που τους αποσπάσουν χρηματικό ποσό, εξαπατώντας τους, καλό είναι να ενημερώνουν άμεσα τις Αστυνομικές Αρχές και να καταγγέλλουν, αντίστοιχα, το περιστατικό. Μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης της περιοχής τους, ενώ για άμεση αστυνομική επέμβαση μπορούν να επικοινωνούν με την Άμεση Δράση, καλώντας τον τριψήφιο αριθμό 100, ακόμα και στέλνοντας δωρεάν μήνυμα (SMS) στον ίδιο αριθμό.