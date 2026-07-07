«12 χρόνια βαδίζουμε μαζί»: Συγκέντρωση της Δημοτικής Αρχής Πάτρας με ομιλία Πελετίδη στο Δημαρχείο

Ανοιχτή συγκέντρωση στο προαύλιο του Δημαρχείου διοργανώνει η Δημοτική Αρχή Πάτρας την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στις 8:00 μ.μ., με αφορμή τη συμπλήρωση 12 ετών από την ανάληψη της διοίκησης του Δήμου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, αναμένεται να αναφερθεί στο έργο που έχει υλοποιηθεί, στις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και στους στόχους και τις διεκδικήσεις της δημοτικής αρχής για το επόμενο διάστημα.

Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: "Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας καλεί τους εργαζόμενους, τη νεολαία, τον πατραϊκό λαό σε συγκέντρωση την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στις 8:00 μ.μ. στο προαύλιο του Δημαρχείου. Θα μιλήσει ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, για τους σχεδιασμούς και τις πρωτοβουλίες, αλλά και τις διεκδικήσεις της πόλης μας προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του πατραϊκού λαού και των παιδιών μας.

Την περασμένη εβδομάδα παρουσιάστηκαν από τους εργαζόμενους του Δήμου, όσα υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, όσα είναι σε εξέλιξη, αλλά και όσα προγραμματίζονται για το επόμενο διάστημα.

Συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε, να παίρνουμε πρωτοβουλίες και να υλοποιούμε έργα για να παίρνει ανάσες ανακούφισης ο πατραϊκός λαός, μέσα σε ένα εχθρικό περιβάλλον για τις ανάγκες των λαϊκών οικογενειών.

Το κράτος και οι κυβερνήσεις στερούν από τους Δήμους και κατά συνέπεια από το λαό τα θεσμοθετημένα έσοδα, που έχουν ήδη πληρωθεί από τη φορολογία των δημοτών, χωρίς να αποκαλύπτουν στο λαό μας ποιος απολαμβάνει όσα δεν φτάνουν στα ταμεία των Δήμων.

Η φορολογία και οι νέοι νόμοι του κράτους, της κυβέρνησης της ΝΔ, αλλά και των προηγούμενων, καλύπτουν την ανάγκη των λίγων για την αύξηση την κερδοφορίας τους.

Για το λαό μας, τα παιδιά του και τις ανάγκες τους δεν περισσεύουν.

Έτσι η δυσβάσταχτη φορολογία μεγαλώνει και η ανταποδοτικότητα γίνεται νόμος, με στόχο να εφαρμοστεί καθολικά σε μια σειρά τομείς του Δημοσίου, την ίδια ώρα που δίνεται απλόχερα «ζεστό χρήμα» στους επιχειρηματικούς ομίλους για τις «επενδύσεις» τους, με το λαό να πληρώνει ξανά το «λογαριασμό».

Η Δημοτική Αρχή, οι εργαζόμενοι του Δήμου και ο πατραϊκός λαός συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε τις κατακτήσεις μας, την πόλη και τα παιδιά μας και να διεκδικούμε όσα δικαιούμαστε".