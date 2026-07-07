Επιμελητήριο Αχαΐας και MSC Cruises συζητούν την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στο λιμάνι της Πάτρας

Τις δυνατότητες ανάπτυξης της κρουαζιέρας στο λιμάνι της Πάτρας και τις προοπτικές συνεργασίας με έναν από τους μεγαλύτερους διεθνείς ομίλους του κλάδου εξέτασαν το Επιμελητήριο Αχαΐας και η MSC Cruises, κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας στον Πειραιά.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι λιμενικές υποδομές, το τουριστικό προϊόν της περιοχής και οι προϋποθέσεις για την προσέλκυση κρουαζιερόπλοιων, με το Επιμελητήριο να αποστέλλει ήδη στην εταιρεία αναλυτικά στοιχεία και ενημερωτικό υλικό.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: "Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του για την προσέλκυση της κρουαζιέρας και την ανάδειξη του λιμανιού της Πάτρας ως ελκυστικού προορισμού, το Επιμελητήριο Αχαΐας συνεχίζει τις επαφές με κορυφαίους φορείς του κλάδου.

Τις προηγούμενες ημέρες, ο Α' Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Αντώνης Κουνάβης, πραγματοποίησε συνάντηση με τον γενικό διευθυντή της MSC Cruises, Ηλία Τσουκαλά, στα γραφεία της εταιρείας στον Πειραιά.

Η MSC Cruises αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κρουαζιέρας στον κόσμο και τη μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία κρουαζιέρας διεθνώς. Διαθέτει σύγχρονο στόλο που δραστηριοποιείται σε περισσότερους από 100 προορισμούς σε πέντε ηπείρους, μεταφέροντας κάθε χρόνο εκατομμύρια επιβάτες και διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια αγορά της κρουαζιέρας.

Η συνάντηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με αντικείμενο τις δυνατότητες αξιοποίησης του λιμανιού της Πάτρας ως λιμένα υποδοχής κρουαζιερόπλοιων και τις προοπτικές ανάπτυξης της κρουαζιέρας στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Τσουκαλά ζήτησε αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις υποδομές του λιμανιού της Πάτρας, καθώς και πληροφορίες για τους τουριστικούς προορισμούς που μπορεί να εξυπηρετήσει η πόλη και η ευρύτερη περιοχή μέσω της κρουαζιέρας.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας ανταποκρίθηκε άμεσα στο σχετικό αίτημα, αποστέλλοντας το απαραίτητο ενημερωτικό υλικό και τα στοιχεία που ζητήθηκαν, ενώ η επικοινωνία με την εταιρεία παραμένει ενεργή, με στόχο τη συνέχιση των επαφών και τη διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας το προσεχές διάστημα.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην υλοποίηση δράσεων που ενισχύουν την εξωστρέφεια της περιοχής, προωθούν την τουριστική ανάπτυξη και δημιουργούν νέες προοπτικές για την τοπική οικονομία, αναγνωρίζοντας ότι η ανάπτυξη της κρουαζιέρας μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μοχλό οικονομικής και επιχειρηματικής ενίσχυσης για την Αχαΐα".