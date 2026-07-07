Σύνοδος ΝΑΤΟ: Στο Λευκό Παλάτι ο Τραμπ - «Θα αρθούν οι κυρώσεις CAATSA, θα δούμε για τα F-35» - LIVE

16:15 Τραμπ: Οι κυρώσεις προς την Τουρκία θα αρθούν

Η Τουρκία είναι εξαιρετικός σύμμαχος για εμάς. Άλλοι εταίροι δεν έχουν βοηθήσει όπως η Τουρκία. Οι κυρώσεις CAATSA προς την Τουρκία θα αρθούν, ανέφερε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια διμερούς συνάντησης με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αρνήθηκε την Τρίτη να διευκρινίσει εάν σχεδιάζει να ανακοινώσει περαιτέρω μειώσεις των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη, λέγοντας στους δημοσιογράφους «θα δούμε».

«Λοιπόν, θα δούμε», είπε συγκεκριμένα όταν ρωτήθηκε αν είναι πιθανό να ανακοινώσει περαιτέρω αποσύρσεις αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέφερε επίσης την κριτική του προς το ΝΑΤΟ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είχε σκεφτεί ακόμη και να μην παρευρεθεί καθόλου στη Σύνοδο Κορυφής.

«Ήμουν πολύ απογοητευμένος με το ΝΑΤΟ και, για να είμαι ειλικρινής, αν δεν διεξαγόταν στην Τουρκία, όπου ο φίλος μου τυγχάνει να είναι ένας πολύ ισχυρός ηγέτης, ένας πολύ δυνατός άνθρωπος, είναι πιθανό να μην είχα παρευρεθεί. Ένιωσα ότι έπρεπε να παρευρεθώ λόγω του γεγονότος ότι, ξέρετε, γνωρίζω πως έχει δώσει τον καλύτερό του εαυτό», τόνισε.

16:10Ερντογάν: Πιστεύω πως θα προκύψει θετική απόφαση για τα F-35

Τα F-35 δεν αποτελούν νέο ζήτημα για εμάς, το έχουμε συζητήσει με τις ΗΠΑ στο παρελθόν και μας δόθηκε η υπόσχεση για 5 αεροσκάφη. Ο κ. Τραμπ μας έδωσε επίσης τον λόγο του, και γνωρίζω ότι στις συζητήσεις αυτής της Συνόδου Κορυφής εξετάζουμε θετικά την υπόσχεση που λάβαμε σχετικά με το F-35.

Ο κ. Τραμπ τηρεί πάντα τον λόγο του σε αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι θα προκύψει μια θετική απόφαση σχετικά με το F-35, είπε ο Ερντογάν.

15:48 07/07/26Τραμπ: «Ίσως μπορέσουμε να βρούμε μια λύση για τα F-35»

«Είναι πολύ σημαντική η φιλία που έχω με τον πρόεδρο Ερντογάν. Ήδη η άφιξή μου από το αεροδρόμιο δείχνει πόσο υπέροχο είναι. Εξαιρετικά εντυπωσιακό. Απέναντί μου έχω έναν εξαιρετικό ηγέτη που σέβομαι από καρδιάς. Από την αρχή είχαμε εξαιρετική χημεία, μεταξύ μας, μία εξαιρετική σχέση» ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από το τετ α τετ με τον Τούρκο πρόεδρο.

«Συνεχίζουμε να έχουμε μία ισχυρή σχέση που έχουμε θωρακίσει εδώ και πολύ καιρό. ‘Εχουμε πολλά ζητήματα να συζητήσουμε. Έχω πολύ μεγάλο σεβασμό για τον Τούρκο ομόλογό μου και πιστεύω ότι η συζήτησή μας θα είναι επωφελής και για τις δύο πλευρές, για στρατιωτικά θέματα και όχι μόνο. Και βεβαίως θα έχουμε συζητήσεις όχι μόνο για ζητήματα που αφορούν την Τουρκία και τις ΗΠΑ. Και οι δύο χώρες έχουν εξαιρετικές σχέσεις» συμπλήρωσε.

Για τα F35

«Είναι εξαιρετικό αεροσκάφος, ίσως το καλύτερο. Θεωρώ ότι στο πλαίσιο των συζητήσεων, ίσως μπορέσουμε να βρούμε μια λύση για τα F-35» είπε ακόμη ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στα F-35.

«Η Τουρκία ήταν πολύ πιο πιστή στις ΗΠΑ από άλλους» είπε ο Τραμπ, απαντώντας σε ερώτηση για τα F-35.

16.00 Ο Ερντογάν δηλώνει ότι η Τουρκία εργάζεται για να φέρει Ιράν και ΗΠΑ σε κοινό έδαφος

Ερωτηθείς για τις σχέσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία κάνει ό,τι μπορεί για να φέρει τις δύο πλευρές σε κοινό έδαφος και λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της παγκόσμιας ειρήνης.

«Όλοι οι φίλοι μας εργάζονται από κοινού για να επιτύχουν αυτόν τον στόχο», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.



15:57

"Πυρά" Τραμπ κατά ΝΑΤΟ για τον πόλεμο στο Ιράν

Ο Τραμπ εξέφρασε για άλλη μια φορά τη δυσαρέσκειά του για τη συμμαχία του ΝΑΤΟ λόγω αυτού που αντιλαμβάνεται ως αποτυχία να βοηθήσει την Ουάσινγκτον στον πόλεμό της εναντίον του Ιράν.

«Δεν μας φέρθηκαν καλά επειδή κάναμε κάτι στο Ιράν», είπε ο Τραμπ. «Πριν καν ρωτήσουμε, είπαν ότι δεν θα ήταν εκεί».

«Γιατί ξοδεύουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια όταν δεν είναι εκεί για εμάς;», συνέχισε ο Τραμπ. «Πάντα ήμασταν εκεί γι' αυτούς».



15:51

Ο Τραμπ επικρίνει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τα παράπονά του για τους Συμμάχους του ΝΑΤΟ, λέγοντας πως οι ΗΠΑ ήταν πάντα εκεί για αυτού ενώ εκείνοι δεν έπραξαν το ίδιο.



15:48

Τραμπ για F-35: "Είναι κάτι που θα σκεφτούμε"

Σε ερώτηση σχετικά με το αν θα δώσει στην Τουρκία τα F-35, o Τραμπ άφησε το ενδεχόμενο ανοιχτό, σημειώνοντας πως "η Τουρκία ήταν πολύ πιο πιστή σε εμάς από άλλες χώρες". "Είναι κάτι που θα σκεφτούμε" είπε χαρακτηριστικά.





15:46

Τραμπ: Τιμή μου να είμαι εδώ μαζί σας κ. Πρόεδρε

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στον σεβασμό που τρέφει για τον κ. Ερντογάν και είπε πως οι δυο τους θα μιλήσουν για εμπόριο αλλά και για το στρατιωτικό σκέλος. "Τιμή μου να είμαι εδώ μαζί σας κ. Πρόεδρε"



15:43

Ο Ερντογάν καλωσόρισε τον Τραμπ

Ο κ. Ερντογάν τόνισε τη σημασία της Συνόδου και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην παρουσία Τραμπ, η οποία όπως είπε, προσδίδει ισχύ στη Σύνοδο. "Για ακόμη μια φορά, καλωσήρθατε κ. πρόεδρε"