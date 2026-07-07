Σύνοδος ΝΑΤΟ: Στο Λευκό Παλάτι ο Τραμπ - «Θα αρθούν οι κυρώσεις CAATSA, θα δούμε για τα F-35» - LIVE

Ερντογάν Στην Αγκυρα βρίσκεται από τις 2 περίπου το μεσημέρι ο Ντόναλντ Τραμπ, για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
16:15 Τραμπ: Οι κυρώσεις προς την Τουρκία θα αρθούν
Η Τουρκία είναι εξαιρετικός σύμμαχος για εμάς. Άλλοι εταίροι δεν έχουν βοηθήσει όπως η Τουρκία. Οι κυρώσεις CAATSA προς την Τουρκία θα αρθούν, ανέφερε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια διμερούς συνάντησης με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αρνήθηκε την Τρίτη να διευκρινίσει εάν σχεδιάζει να ανακοινώσει περαιτέρω μειώσεις των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη, λέγοντας στους δημοσιογράφους «θα δούμε».
«Λοιπόν, θα δούμε», είπε συγκεκριμένα όταν ρωτήθηκε αν είναι πιθανό να ανακοινώσει περαιτέρω αποσύρσεις αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη.
Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέφερε επίσης την κριτική του προς το ΝΑΤΟ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είχε σκεφτεί ακόμη και να μην παρευρεθεί καθόλου στη Σύνοδο Κορυφής.
«Ήμουν πολύ απογοητευμένος με το ΝΑΤΟ και, για να είμαι ειλικρινής, αν δεν διεξαγόταν στην Τουρκία, όπου ο φίλος μου τυγχάνει να είναι ένας πολύ ισχυρός ηγέτης, ένας πολύ δυνατός άνθρωπος, είναι πιθανό να μην είχα παρευρεθεί. Ένιωσα ότι έπρεπε να παρευρεθώ λόγω του γεγονότος ότι, ξέρετε, γνωρίζω πως έχει δώσει τον καλύτερό του εαυτό», τόνισε.
16:10Ερντογάν: Πιστεύω πως θα προκύψει θετική απόφαση για τα F-35
Τα F-35 δεν αποτελούν νέο ζήτημα για εμάς, το έχουμε συζητήσει με τις ΗΠΑ στο παρελθόν και μας δόθηκε η υπόσχεση για 5 αεροσκάφη. Ο κ. Τραμπ μας έδωσε επίσης τον λόγο του, και γνωρίζω ότι στις συζητήσεις αυτής της Συνόδου Κορυφής εξετάζουμε θετικά την υπόσχεση που λάβαμε σχετικά με το F-35.
Ο κ. Τραμπ τηρεί πάντα τον λόγο του σε αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι θα προκύψει μια θετική απόφαση σχετικά με το F-35, είπε ο Ερντογάν.
15:48 07/07/26Τραμπ: «Ίσως μπορέσουμε να βρούμε μια λύση για τα F-35»
«Είναι πολύ σημαντική η φιλία που έχω με τον πρόεδρο Ερντογάν. Ήδη η άφιξή μου από το αεροδρόμιο δείχνει πόσο υπέροχο είναι. Εξαιρετικά εντυπωσιακό. Απέναντί μου έχω έναν εξαιρετικό ηγέτη που σέβομαι από καρδιάς. Από την αρχή είχαμε εξαιρετική χημεία, μεταξύ μας, μία εξαιρετική σχέση» ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από το τετ α τετ με τον Τούρκο πρόεδρο.
«Συνεχίζουμε να έχουμε μία ισχυρή σχέση που έχουμε θωρακίσει εδώ και πολύ καιρό. ‘Εχουμε πολλά ζητήματα να συζητήσουμε. Έχω πολύ μεγάλο σεβασμό για τον Τούρκο ομόλογό μου και πιστεύω ότι η συζήτησή μας θα είναι επωφελής και για τις δύο πλευρές, για στρατιωτικά θέματα και όχι μόνο. Και βεβαίως θα έχουμε συζητήσεις όχι μόνο για ζητήματα που αφορούν την Τουρκία και τις ΗΠΑ. Και οι δύο χώρες έχουν εξαιρετικές σχέσεις» συμπλήρωσε.
Για τα F35
«Είναι εξαιρετικό αεροσκάφος, ίσως το καλύτερο. Θεωρώ ότι στο πλαίσιο των συζητήσεων, ίσως μπορέσουμε να βρούμε μια λύση για τα F-35» είπε ακόμη ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στα F-35.
«Η Τουρκία ήταν πολύ πιο πιστή στις ΗΠΑ από άλλους» είπε ο Τραμπ, απαντώντας σε ερώτηση για τα F-35.
16.00 Ο Ερντογάν δηλώνει ότι η Τουρκία εργάζεται για να φέρει Ιράν και ΗΠΑ σε κοινό έδαφος
Ερωτηθείς για τις σχέσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία κάνει ό,τι μπορεί για να φέρει τις δύο πλευρές σε κοινό έδαφος και λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της παγκόσμιας ειρήνης.
«Όλοι οι φίλοι μας εργάζονται από κοινού για να επιτύχουν αυτόν τον στόχο», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.
15:57
"Πυρά" Τραμπ κατά ΝΑΤΟ για τον πόλεμο στο Ιράν
Ο Τραμπ εξέφρασε για άλλη μια φορά τη δυσαρέσκειά του για τη συμμαχία του ΝΑΤΟ λόγω αυτού που αντιλαμβάνεται ως αποτυχία να βοηθήσει την Ουάσινγκτον στον πόλεμό της εναντίον του Ιράν.
«Δεν μας φέρθηκαν καλά επειδή κάναμε κάτι στο Ιράν», είπε ο Τραμπ. «Πριν καν ρωτήσουμε, είπαν ότι δεν θα ήταν εκεί».
«Γιατί ξοδεύουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια όταν δεν είναι εκεί για εμάς;», συνέχισε ο Τραμπ. «Πάντα ήμασταν εκεί γι' αυτούς».
15:51
Ο Τραμπ επικρίνει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ
Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τα παράπονά του για τους Συμμάχους του ΝΑΤΟ, λέγοντας πως οι ΗΠΑ ήταν πάντα εκεί για αυτού ενώ εκείνοι δεν έπραξαν το ίδιο.
15:48
Τραμπ για F-35: "Είναι κάτι που θα σκεφτούμε"
Σε ερώτηση σχετικά με το αν θα δώσει στην Τουρκία τα F-35, o Τραμπ άφησε το ενδεχόμενο ανοιχτό, σημειώνοντας πως "η Τουρκία ήταν πολύ πιο πιστή σε εμάς από άλλες χώρες". "Είναι κάτι που θα σκεφτούμε" είπε χαρακτηριστικά.
15:46
Τραμπ: Τιμή μου να είμαι εδώ μαζί σας κ. Πρόεδρε
Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στον σεβασμό που τρέφει για τον κ. Ερντογάν και είπε πως οι δυο τους θα μιλήσουν για εμπόριο αλλά και για το στρατιωτικό σκέλος. "Τιμή μου να είμαι εδώ μαζί σας κ. Πρόεδρε"
15:43
Ο Ερντογάν καλωσόρισε τον Τραμπ
Ο κ. Ερντογάν τόνισε τη σημασία της Συνόδου και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην παρουσία Τραμπ, η οποία όπως είπε, προσδίδει ισχύ στη Σύνοδο. "Για ακόμη μια φορά, καλωσήρθατε κ. πρόεδρε"
Στην Αγκυρα βρίσκεται από τις 2 περίπου το μεσημέρι ο Ντόναλντ Τραμπ, για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στην τουρκική πρωτεύουσα.
Η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι προγραμματισμένη για τις 15:15.
Ο Τούρκος πρόεδρος υποδέχθηκε τον Τραμπ κατά την άφιξή του με το Air Force One.
Η τουρκική κυβέρνηση υποδέχεται τον Αμερικανό πρόεδρο με την προσδοκία να εξασφαλίσει την προμήθεια αμερικανικών κινητήρων για το μαχητικό πέμπτης γενιάς Kaan και να αναβαθμίσει τις σχέσεις με την Ουάσιγκτον. Στην ατζέντα των συνομιλιών αναμένεται να κυριαρχήσουν οι διμερείς σχέσεις, η προμήθεια κινητήρων για το Kaan, το ζήτημα των F-35, η ενεργειακή συνεργασία, καθώς και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή.
Αναλυτές εκτιμούν ότι ο Τούρκος πρόεδρος θεωρεί πως η γεωστρατηγική θέση της χώρας του, ο ισχυρός στρατός, η στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στη Συρία και στο βόρειο Ιράκ, καθώς και η ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας της αποτελούν ισχυρά διαπραγματευτικά χαρτιά έναντι των ΗΠΑ. Στόχος της Αγκυρας είναι να αναδειχθεί σε βασικό προμηθευτή της Ευρώπης σε πυρομαχικά, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πολεμικά πλοία.
Πάντως, η μεγάλη είδηση για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Συμμαχίας ήρθε το πρωί σήμερα κατά την τοποθέτηση του γενικού γραμματέα του οργανισμού Μαρκ Ρούτε στο NATO Defence Industry Forum, που διοργανώνεται στο περιθώριο της συνόδου.
Το ΝΑΤΟ, λοιπόν, θα προχωρήσει στη δημιουργία ενός κοινού μεταφορικού στόλου, αποτελούμενου από αεροσκάφη Airbus A400M, στον οποίο θα συμμετέχουν το Βέλγιο, η Πολωνία, η Ισπανία, η Κροατία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία. Ο στόλος θα λειτουργεί στο πρότυπο της παλαιότερης πρωτοβουλίας για τα ιπτάμενα τάνκερ, η οποία ξεκίνησε το 2020 με την παράδοση του πρώτου Airbus A330 Multirole Tanker Transport (MRTT).
Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Ρούτε, θα εφαρμοστεί το ίδιο πρωτόκολλο «διαμοιρασμού», δηλαδή κάθε χρήστης και μέλος του προγράμματος θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί τα διαθέσιμα μεταφορικά αεροσκάφη για τις ανάγκες της συμμαχίας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακος σε ό,τι αφορά την προμήθεια, την υποστήριξη και τη συντήρηση των αεροσκαφών, αλλά και την εκπαίδευση των πληρωμάτων, χειριστών και τεχνικών.
Επιπλέον, στο πλαίσιο του φόρουμ, η Φινλανδία ανακοίνωσε την ένταξή της στον συμμαχικό στόλο των αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού και γίνεται το ένατο μέλος του ΝΑΤΟ, μετά το Βέλγιο, την Τσεχία, τη Δανία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία. Ο κοινός στόλος θα παραλάβει σύντομα το 10ο ιπτάμενο τάνκερ με στόχο να γίνουν 12 στο άμεσο μέλλον.
Από το βήμα του φόρουμ, ο Μαρκ Ρούτε ανακοίνωσε την ετοιμότητα του ΝΑΤΟ να επενδύσει περισσότερα από 40 δισ. δολάρια μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, σε συστήματα αντιμετώπισης drones. Ο γενικός γραμματέας τόνισε ότι στην πρωτοβουλία αυτή συμμετέχει και η Ελλάδα μαζί με το Βέλγιο, τον Καναδά, τη Δανία, τη Φινλανδία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, την Ισπανία, τη Σουηδία και την Τουρκία. Εξάλλου, εκπρόσωποι ελληνικών αμυντικών εταιρειών αλλά και του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας βρίσκονται στην Αγκυρα, όπου θα έχουν συναντήσεις με ομολόγους τους, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εξωστρέφειας του εγχώριου αμυντικού οικοσυστήματος.
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