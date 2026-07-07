Ένοχη η Μαρίν Λεπέν: Καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκισης

Το Εφετείο του Παρισιού αποφάσισε σήμερα, Τρίτη (07/07), επικύρωσε την πρωτόδικη καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για συστηματική κατάχρηση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Σύμφωνα με το Reuters, το δικαστήριο επέβαλε στη Μαρίν Λεπέν στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για 45 μήνες, εκ των οποίων οι 30 είναι με αναστολή.

Παράλληλα, το δικαστήριο επέβαλε στη Γαλλίδα ακροδεξιά πολιτικό χρηματικό πρόστιμο 100.000 ευρώ και την καταδίκασε σε τρία χρόνια φυλάκισης (τα δύο με αναστολή και το ένα με ηλεκτρονικό βραχιολάκι επιτήρησης).

Αναμένεται η απόφασή του σχετικά με την απαγόρευση ή μη της συμμετοχής της στις προεδρικές εκλογές.

Η Γαλλίδα ακροδεξιά πολιτικός έφτασε στο δικαστήριο λίγο πριν τη 1:15 μ.μ.συνοδευόμενη από μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας και τους δικηγόρους της και χωρίς να παραχωρήσει κάποια δήλωση στα μέσα ενημέρωσης.

Πριν από την έναρξη της δίκης, ο δικηγόρος της, Ροντόλφ Μποσελού και ο δικηγόρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πατρίκ Μειζονέβ, φάνηκαν να έχουν μια φιλική συνομιλία για λίγα λεπτά.