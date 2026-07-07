Παρίσι: H Τζένιφερ Λόπεζ ποζάρει στο πλευρό της Σίλιας Κριθαριώτη στην Εβδομάδα Μόδας

Η Τζένιφερ Λόπεζ δεν θα έλειπε από την Εβδομάδα Μόδας που έχει ξεκινήσει στο Παρίσι. Εκεί βρέθηκε στο ατελιέ της Σίλιας Κριθαριώτη όπου πόζαρε με την Ελληνίδα σχεδιάστρια.

Η Σίλια Κριθαριώτη έγραψε στην ανάρτηση της στο Instagram και ποζάροντας με την Τζένιφερ Λόπεζ, πως φωτογραφήθηκε με μία από τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες στον κόσμο.

Στο Παρίσι, η Τζένιφερ Λόπεζ δεν είναι μόνη αλλά είναι μαζί με τη μικρότερη αδελφή της, Λίντα. Ο φωτογραφικός φακός τις απαθανάτισε κατά την έξοδό τους από το ξενοδοχείο, καθ’ οδόν για την πρώτη σειρά μιας επίδειξης υψηλής ραπτικής για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας στη γαλλική πρωτεύουσα.

Η διάσημη τραγουδίστρια με καταγωγή από το Μπρονξ της Νέας Υόρκης, πραγματοποίησε μια άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση. Για την περίσταση επέλεξε μια μαύρη, εφαρμοστή μπλούζα με βαθύ ντεκολτέ, την οποία συνδύασε με ασορτί βελούδινη μάξι φούστα, μια εντυπωσιακή ζώνη και ψηλοτάκουνες γόβες στιλέτο.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με ένα κομψό μαύρο clutch και ένα διαμαντένιο βραχιόλι αξίας 50.000 δολαρίων από τη συλλογή The Back Vault x David Webb.