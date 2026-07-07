Αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμούς στη Δυτική Αχαΐα: Έξι συλλήψεις

Στοχευμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας οδήγησε σε ελέγχους δεκάδων ατόμων και οχημάτων, οκτώ προσαγωγές, έξι συλλήψεις και πέντε έρευνες σε οικίες, στο πλαίσιο των δράσεων για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας
Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, πραγματοποιήθηκε χθες 06-07-2026, σε καταυλισμούς στη Δυτική Αχαΐα, αστυνομική επιχείρηση από την Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:
Ελέγχθηκαν -64- άτομα και -32- οχήματα.
Προσήχθησαν -8- άτομα
Διενεργήθηκαν -5- έρευνες σε οικίες.
Συνελήφθησαν -6- άτομα :
-5- άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας
-1- άτομο για μη έκδοση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
Βεβαιώθηκαν -15- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ οι στοχευμένες δράσεις για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας θα συνεχισθούν στη Δυτική Ελλάδα.
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