Αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμούς στη Δυτική Αχαΐα: Έξι συλλήψεις

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, πραγματοποιήθηκε χθες 06-07-2026, σε καταυλισμούς στη Δυτική Αχαΐα, αστυνομική επιχείρηση από την Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:

Ελέγχθηκαν -64- άτομα και -32- οχήματα.

Προσήχθησαν -8- άτομα

Διενεργήθηκαν -5- έρευνες σε οικίες.

Συνελήφθησαν -6- άτομα :

-5- άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας

-1- άτομο για μη έκδοση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Βεβαιώθηκαν -15- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ οι στοχευμένες δράσεις για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας θα συνεχισθούν στη Δυτική Ελλάδα.