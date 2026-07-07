Τέλος το «ροζ μπλοκάκι» της Τροχαίας: Κλήσεις με τάμπλετ, έλεγχοι σε πραγματικό χρόνο

Οι χειρόγραφες κλήσεις που για δεκαετίες αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι κάθε τροχονομικού ελέγχου περνούν σταδιακά στο παρελθόν.

Η ΕΛ.ΑΣ. ενεργοποιεί ένα νέο ψηφιακό σύστημα βεβαίωσης παραβάσεων, φιλοδοξώντας να επιταχύνει τις διαδικασίες, να περιορίσει τα λάθη και να απελευθερώσει προσωπικό από τη γραφειοκρατία, ώστε περισσότεροι τροχονόμοι να βρίσκονται στον δρόμο.

Το νέο σύστημα παρουσιάστηκε σήμερα σε ειδική εκδήλωση στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, υπηρεσιακών παραγόντων της ΕΛ.ΑΣ. και εκπροσώπων των εταιρειών Motor Oil και Nova, που συνέβαλαν στην υλοποίηση της νέας ψηφιακής υποδομής.

Τι αλλάζει

Στη θέση του παραδοσιακού «ροζ μπλοκ» βεβαίωσης παραβάσεων περνούν πλέον ειδικά tablets και έξυπνες φορητές συσκευές, μέσω των οποίων οι αστυνομικοί της Τροχαίας θα καταχωρούν τις παραβάσεις απευθείας στο πληροφοριακό σύστημα της Ελληνικής Αστυνομίας, σε πραγματικό χρόνο.

Μέχρι σήμερα, η διαδικασία απαιτούσε τη χειρόγραφη συμπλήρωση της κλήσης από τον τροχονόμο και στη συνέχεια την εκ νέου καταχώρισή της από το προσωπικό των υπηρεσιών, μια πρακτική που συχνά προκαλούσε καθυστερήσεις, λάθη ή ακόμη και ακυρώσεις.

Με το νέο σύστημα η καταγραφή γίνεται επι τόπου, ενώ ο αστυνομικός μπορεί άμεσα να ελέγχει στοιχεία όπως η ασφάλιση του οχήματος, η ισχύς του ΚΤΕΟ και της άδειας οδήγησης.

Ψηφιακά η αφαίρεση διπλώματος

Παράλληλα, εισάγεται η ψηφιακή αφαίρεση της άδειας οδήγησης, όταν αυτή προβλέπεται από τον νόμο, με την αντίστοιχη δέσμευση να πραγματοποιείται αυτόματα στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα. Η πράξη βεβαίωσης της παράβασης θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη Θυρίδα Πολίτη, με σχετική ενημέρωση μέσω SMS ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ και οι ενστάσεις θα μπορούν πλέον να υποβάλλονται ψηφιακά, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας στις υπηρεσίες της Τροχαίας.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στην ομιλία του συνέδεσε το νέο ψηφιακό σύστημα με τη συνολική προσπάθεια ενίσχυσης της ασφάλειας και της οδικής ασφάλειας, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι έως το τέλος του έτους η Ελλάδα θα βρίσκεται πολύ ψηλά στον παγκόσμιο δείκτη «Law and Order».

Ο ίδιος τόνισε, μεταξύ άλλων, πως βασική προτεραιότητα υπήρξε η οδική ασφάλεια, επισημαίνοντας «ότι το προσωπικό της Τροχαίας έχει τριπλασιαστεί τα δύο τελευταία χρόνια» και συνέχισε:

«Ακριβώς για να τονίσουμε, να επισημάνουμε και να δώσουμε έμφαση στην οδική ασφάλεια σε μια χώρα όπου δυστυχώς έχει ένα θλιβερό προνόμιο να έχει πάρα πολλές εκατοντάδες νεκρούς από τα τροχαία ατυχήματα. Και το 2025 κάναμε μια εξαιρετική επιτυχία. Είχαμε 150 λιγότερους νεκρούς στην άσφαλτο».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης έκανε αναφορά και στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, «ο οποίος είναι πιο αυστηρός, πιο αποτελεσματικός. Εδώ λοιπόν χρειαστήκαμε εργαλεία. Εργαλεία για να γίνουμε πιο γρήγοροι. Εργαλεία για να γίνουμε πιο αξιόπιστοι και εργαλεία για να γίνουμε πιο διαφανείς».

390 tablets ενισχύουν Τροχαία και Αμεση Δράση

Η ανάπτυξη του νέου ψηφιακού συστήματος υποστηρίχθηκε μέσω δωρεάς από την Motor Oil, η οποία διέθεσε συνολικά 390 tablets, εξοπλισμένα με το απαραίτητο λογισμικό για την ψηφιακή βεβαίωση των παραβάσεων, ενώ η Nova ανέλαβε την τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση των συσκευών, ώστε να λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο.

Από τον συνολικό εξοπλισμό, οι 250 συσκευές προορίζονται για τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, άλλες 60 θα ενισχύσουν την Τροχαία Θεσσαλονίκης, ενώ οι υπόλοιπες θα διατεθούν στην Άμεση Δράση, τα πληρώματα της οποίας βεβαιώνουν επίσης τροχονομικές παραβάσεις κατά τη διάρκεια των καθημερινών περιπολιών τους.