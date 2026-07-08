Νούμερα που ζαλίζουν για ΠΓΕ, Άμυνα, Μίλωνα, ΕΑΠ, Τόφαλο, Fight CLub

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκαν για την Αχαΐας στα Γρεβενά (5/7) τα πανελλήνια πρωταθλήματα πυγμαχίας παίδων - κορασίδων και παμπαίδων - παγκορασίδων.

Μετείχαν έξι σωματεία από την Πάτρα, με την Παναχαϊκή να αναδεικνύεται πρωταθλήτρια Ελλάδας και πολυνίκης σύλλογος στους παίδες και για πρώτη φορά στα χρονικά δύο ακόμα σωματεία από το Αίγιο, που πανηγύρισαν συνολικά 20 μετάλλια!

Εξ αυτών τα 8 χρυσά, τα 7 ασημένια και τα 14 χάλκινα, μετά από συνολικά 40 νίκες (32 ήττες) σε 72 αγώνες.

Αναλυτικά:

Παναχαϊκή: 10 μετάλλια (5-4-1)

Άμυνα: 6 (1-2-3)

Μίλωνας: 2 (1-0-3)

Λεωνίδας Αιγίου: 2 (1-0-1)

ΕΑΠ: 2 (0-2-0)

Fight Club: 2 (0-1-1)

Τόφαλος: 1 (0-1-0)

Άτλας Αιγίου: 4 (0-0-4)

Και φυσικά μερίδιο στην επιτυχία δικαιούνται και οι προποντές: Παναχαϊκή (Νίκος Πλέας), ΕΑΠ (Γιάννης Χαζάπης, Χρήστος Κλαμπανάς), Άμυνα (Μάριος Καπερώνης), Μίλων (Ηλίας Πελεκούδας), Τόφαλος (Μάκης Συνοδινός), FIGHT CLUB Πάτρας (Σωτήρης Στεργίου), Λεωνίδας Αιγίου (Αντώνης Τσινάκης), Άτλας Αιγίου (Τάκης Καραγκούνιας).

Μ’ αυτά και μ’ αυτά φτάσαμε τα 43 μετάλλια στα φετινά πανελλήνια πρωταθλήματα, κι ενώ απομένουν ακόμα τρία, η Β’ ανδρών και η Α’ κατηγορία (elite) ανδρών και γυναικών. Ισως να σπάσει και το γενικό ρεκόρ σε μια χρονιά, που είναι 57 μετάλλια από το 2000!

Η Αχαΐα έφτασε έτσι τα 2.012 μετάλλια από το 1957 που Πατρινός πρωτανέβηκε σε βάθρο! Από αυτά τα 277 είναι στο παιδικό, τα 68 στο Παμπαίδων, τα 55 στο Κορασίδων και τα 31 στο Παγκορασίδων.

Η Παναχαϊκή με τα 10 μετάλλια στα Γρεβενά έφτασε πια 746, η ΕΑΠ τα 676, ο Τόφαλος τα 159, η Άμυνα τα 55, ο Μίλων τα 27, το Fight CLub τα 4, ενώ στο Αίγιο ο Ατλας έχει 102 και ο νεοσύστατος Λεωνίδας 11!

Από τα 41 παιδιά που αγωνίστηκαν οι 29 κατέκτησαν μετάλλιο, κάτι ιδιαίτερα παρήγορο.

Ξεχώρισαν οι «ολόχρυσοι» Δημήτρης Παύλου (Μίλων), Λευτέρης Ζουρνατζής και Μάριος Καπερώνης Jr (Άμυνα) που στέφθηκαν πρωταθλητές μετά από 4 (!!) νικηφόρα παιχνίδια! Στο πιο ψηλό σκαλί ανέβηκαν και οι Χρύσανθος Γιαννακόπουλος, Άγγελος Γκολφινόπουλος, Αλέξανδρος Παπαθανασόπουλος και οι κυρίες Παναγιώτα Πετρίτση και Βάλια Ασημακοπούλου.

Αναλυτικά:

ΠΑΙΔΩΝ (15-16 ετών)

* Χρύσανθος Γιαννακόπουλος (Παναχαϊκή - 52κ.): Νίκη, νίκη. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

* Ελευθέριος Ζουρνατζής (Παναχαϊκή - 57κ.): Νίκη με εγκατάλειψη, νίκη με διακοπή, νίκη με διακοπή, νίκη. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

* Δημήτρης Παύλου (Μίλων - 63κ.): Νίκη, νίκη, νίκη με διακοπή, νίκη. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

* Δημήτρης Τσεγγενές (ΕΑΠ - 46κ.): Νίκη με διακοπή (λ.τ.), ήττα. ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Θεοφάνης Κυριακόπουλος (Λεωνίδας Αιγίου - 46κ.): Ήττα. ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Αγγελος Αγγελόπουλος (Άτλας Αιγίου - 52κ.): Ήττα. ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Γιάννης Μανόνας (Άμυνα - 54κ.): Bye, νίκη, ήττα. ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Μιχάλης Λιόλης (Παναχαϊκή - 70κ.): Νίκη με διακοπή, νίκη, ήττα. ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Ιάσων Αντωνόπουλος (Άτλας Αιγίου - 70κ.): Νίκη, νίκη, ήττα. ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Σάμουελ Μύρτο (Παναχαϊκή - 75κ.): Bye, ήττα. ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Κωνσταντίνος Τζούμας (Παναχαϊκή - 80κ.): Bye, νίκη με διακοπή, ήττα. ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Φώτης Παναγιωτόπουλος (Μίλων - 80+κ.): Νίκη με διακοπή, νίκη, ήττα. ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (13-14 ετών)

* Μάριος Καπερώνης (Άμυνα - 40κ.): Νίκη, νίκη, νίκη (α.α.), νίκη. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

* Άγγελος Γκολφινόπουλος (Παναχαϊκή - 50κ.): Νίκη, νίκη, νίκη. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

* Αλέξανδρος Παπαθανασόπουλος (Λεωνίδας Αιγίου - 90κ.): Νίκη, νίκη με διακοπή. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

* Κωνσταντίνος Πανταζόπουλος (Άμυνα - 48κ.): Νίκη, νίκη, ήττα. ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Γιώργος Καρτέρης (Τόφαλος - 54κ.): Bye, νίκη, νίκη, ήττα. ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Χαμίτ Αγκαράι (Άμυνα - 66κ.): Νίκη, ήττα. ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Κώστας Σκορδάς (Άτλας Αιγίου - 57κ.): Bye, νίκη, ήττα. ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Παναγιώτης Τόγιας (Άμυνα - 63κ.): Ηττα. ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

KOΡΑΣΙΔΩΝ (15-16 ετών)

* Παναγιώτα Πετρίτση (Παναχαϊκή - 54κ.): Νίκη, νίκη. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ.

* Έλενα Καρύδη - Μουρατίδη (Παναχαϊκή - 52): Νίκη, ήττα. ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Ναταλία Ζαφειροπούλου (ΕΑΠ - 54κ.): Νίκη με διακοπή λ.τ., ήττα. ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Μαρία Μπαμπίλη (Fight CLub - 60κ.): Bye, ήττα. ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Καλλιρόη Γαλάνη (Fight CLub - 63κ.): Bye, ήττα. ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (13-14 ετών)

* Βάλια Ασημακοπούλου (Παναχαϊκή - 50κ.): Νίκη (α.α.), νίκη. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ.

* Αναστασία Γκίνου (Παναχαϊκή - 42κ.): Ήττα. ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Αναστασία Ρουμελιώτη (Άμυνα - 57κ.): Ήττα. ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Ζωή Καλυβιώτη (Άτλας Αιγίου - 63κ.): Ήττα. ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

Κάποιοι εξ αυτών πανηγύρισαν για πρώτη φορά, κάποιοι άλλοι έχουν ήδη πλούσια εμπειρία από βάθρο, με την Παναγιώτα Πετρίτση να φτάνει στα τέσσερα μετάλλια, δύο στο Παγκορασίδων και άλλα δύο στο Κορασίδων, όλα χρυσά. Στο σπίτι της υπάρχουν ακόμα 9 μετάλλια, δύο της αδελφής της Ανδρομάχης και 7 του παππού της Βασίλη!

Τα ίδια ισχύουν και για τον Χρύσανθο Γιαννακόπουλο που έφτασε τα τρία, σύνολο στην οικογένεια 18, ένα ο ακόμα ο αδελφός του Ανδρέας και 14 οι αδελφές του Αντωνία (10) και Λαμπρινή (4)!!

Πρώτο μετάλλιο για τον Αγκαράι, τρία όμως στο σπίτι μαζί με τα δύο της αδελφής του Φατίονα.

Δεύτερο μετάλλιο για τον Καπερώνη, που κρεμάστηκαν στον τοίχο δίπλα στα 10 του μπαμπά του Μάριου, ενώ το τρίτο του μετάλλιο (όλα χρυσά) πανηγύρισε ο Λευτέρης Ζουρνατζής, 18 έφτασε το σόι, μαζί με τα τρία του πατέρα του Αλέξανδρου και τα 12 του θείου του Αλέκου.

Ιδού και η λίστα με τα μετάλλιά τους:

ΕΤΟΣ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΚΙΛΑ ΘΕΣΗ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

2026 Παίδων 52 1 Γιαννακόπουλος Χρύσανθος Παναχαϊκή

2025 Παίδων 48 2 Γιαννακόπουλος Χρύσανθος Παναχαϊκή

2024 Παμπαίδων 42 2 Γιαννακόπουλος Χρύσανθος Παναχαϊκή

2026 Παίδων 57 1 Ζουρνατζής Λευτέρης Παναχαϊκή

2024 Παμπαίδων 52 1 Ζουρνατζής Λευτέρης Παναχαϊκή

2023 Παμπαίδων 48 1 Ζουρνατζής Λευτέρης Παναχαϊκή

2026 Παίδων 63 1 Παύλου Δημήτρης Μίλων

2025 Παίδων 60 1 Παύλου Δημήτρης Μίλων

2024 Παμπαίδων 57 1 Παύλου Δημήτρης Μίλων

2026 Παίδων 46 2 Τσεγγενές Δημήτρης ΕΑΠ

2025 Παμπαίδων 40 3 Τσεγγενές Δημήτρης ΕΑΠ

2026 Παίδων 46 3 Κυριακόπουλος Θεοφάνης Λεωνίδας Αιγίου

2025 Παμπαίδων 46 3 Κυριακόπουλος Θεοφάνης Λεωνίδας Αιγίου

2026 Παίδων 70 3 Λιόλης Μιχάλης Παναχαϊκή

2024 Παμπαίδων 63 2 Λιόλης Μιχάλης Παναχαϊκή

2023 Παμπαίδων 66 3 Λιόλης Μιχάλης Παναχαϊκή

2026 Παίδων 75 3 Μύρτο Σαμουήλ Παναχαϊκή

2025 Παμπαίδων 63 1 Μύρτο Σαμουήλ Παναχαϊκή

2024 Παίδων 54 3 Μύρτο Σαμουήλ Παναχαϊκή

2026 Παίδων 80 3 Τζούμας Κωνσταντίνος Παναχαϊκή

2025 Παμπαίδων 63 2 Τζούμας Κωνσταντίνος Παναχαϊκή

2026 Παμπαίδων 40 1 Καπερώνης Μάριος jr Αμυνα

2025 Παμπαίδων 40 2 Καπερώνης Μάριος jr Αμυνα

2026 Κορασίδων 54 1 Πετρίτση Πένυ Παναχαϊκή

2025 Κορασίδων 54 1 Πετρίτση Πένυ Παναχαϊκή

2024 Παγκορασίδων 54 1 Πετρίτση Πένυ Παναχαϊκή

2023 Παγκορασίδων 52 1 Πετρίτση Πένυ Παναχαϊκή

2026 Κορασίδων 54 2 Ζαφειροπούλου Ναταλία ΕΑΠ

2025 Παγκορασίδων 54 2 Ζαφειροπούλου Ναταλία ΕΑΠ

2024 Παγκορασίδων 48 2 Ζαφειροπούλου Ναταλία ΕΑΠ

2026 Παγκορασίδων 50 1 Ασημακοπούλου Βάλια Παναχαϊκή

2025 Παγκορασίδων 51 3 Ασημακοπούλου Βάλια Παναχαϊκή