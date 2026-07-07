Δήμος Πατρέων: Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι - Όλα τα ονόματα

Με απόφαση του Δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη ορίζονται οι κατωτέρω δημοτικοί σύμβουλοι, ως Αντιδήμαρχοι του Δήμου Πατρέων για τη 2η θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, από 08-07-2026:

Ο Αποστόλης Αγγελής ορίζεται Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου Η/Μ - Έργων Υποδομής και Προγραμματισμού.

Ο Μιχάλης Αναστασίου ορίζεται Αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Αυτεπιστασίας, Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού.

Η Αθηνά Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου ορίζεται άμισθη Αντιδήμαρχος προώθησης Ανακύκλωσης και Γεωργικής Ανάπτυξης.

Ο Παναγιώτης Μελάς ορίζεται Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού, Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, Δόμησης και Δημοτικής Περιουσίας.

Ο Τάκης Πετρόπουλος ορίζεται Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου.

Ο Διονύσης Πλέσσας, ορίζεται Αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Δημοτικής Κατάστασης, Οικονομικών, Διαχείρισης Προσόδων, Τοπικής Οικονομίας, Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π), Νομικής Υπηρεσίας και Εσωτερικού Ελέγχου.

Η Βίβιαν Σαμούρη ορίζεται Αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας.

Η Κατερίνα Σίμου ορίζεται Αντιδήμαρχος Παιδείας και υπεύθυνη του Γραφείου Τύπου του Δήμου.

Ο Παύλος Σκούρας ορίζεται Αντιδήμαρχος Πολιτισμού.

Η Αναστασία Τογιοπούλου ορίζεται Αντιδήμαρχος Δημοτικών Ενοτήτων Μεσσάτιδας, Παραλίας, Βραχνεΐκων, Ρίου και Κοιμητηρίων-Αποτέφρωσης.

Επίσης για τα Νομικά Πρόσωπα θα προταθούν:

Ο Θεόδωρος Τουλγαρίδης, στον ΚΟΔΗΠ.

Ο Διονύσης Κλάδης, στη ΔΕΥΑΠ.

Ο Γιώργος Μαγιάκης, στην ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας.

Η Λυδία Καραθανασοπούλου, στο ΔΗΠΕΘΕ.

Για το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων θα προταθεί ως πρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Γιαννόπουλος.