Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Δήμος Πατρέων: Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι - Όλα τα ονόματα

Δήμος Πατρέων: Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμ...

Με απόφαση του δημάρχου Κώστα Πελετίδη ανακοινώθηκαν οι αρμοδιότητες των αντιδημάρχων από τις 8 Ιουλίου 2026

Με απόφαση του Δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη ορίζονται οι κατωτέρω δημοτικοί σύμβουλοι, ως Αντιδήμαρχοι του Δήμου Πατρέων για τη 2η θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, από 08-07-2026:

Ο Αποστόλης Αγγελής ορίζεται Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου Η/Μ - Έργων Υποδομής και Προγραμματισμού.

Ο Μιχάλης Αναστασίου ορίζεται Αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Αυτεπιστασίας, Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού.

Η Αθηνά Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου ορίζεται άμισθη Αντιδήμαρχος προώθησης Ανακύκλωσης και Γεωργικής Ανάπτυξης.

Ο Παναγιώτης Μελάς ορίζεται Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού, Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, Δόμησης και Δημοτικής Περιουσίας.

Ο Τάκης Πετρόπουλος ορίζεται Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου.

Ο Διονύσης Πλέσσας, ορίζεται Αναπληρωτής Δημάρχου  και  Αντιδήμαρχος  Διοίκησης  και  Δημοτικής Κατάστασης, Οικονομικών, Διαχείρισης Προσόδων, Τοπικής Οικονομίας, Κέντρων Εξυπηρέτησης  Πολιτών (Κ.Ε.Π),  Νομικής Υπηρεσίας  και   Εσωτερικού  Ελέγχου.

Η Βίβιαν Σαμούρη ορίζεται Αντιδήμαρχος Υγείας  και  Πρόνοιας. 

Η Κατερίνα Σίμου ορίζεται Αντιδήμαρχος Παιδείας και υπεύθυνη του Γραφείου Τύπου του Δήμου. 

Ο Παύλος Σκούρας ορίζεται Αντιδήμαρχος Πολιτισμού.

Η Αναστασία Τογιοπούλου ορίζεται Αντιδήμαρχος Δημοτικών Ενοτήτων Μεσσάτιδας, Παραλίας, Βραχνεΐκων, Ρίου και Κοιμητηρίων-Αποτέφρωσης.

Επίσης για τα Νομικά Πρόσωπα θα προταθούν:

Ο Θεόδωρος Τουλγαρίδης, στον ΚΟΔΗΠ.

Ο Διονύσης Κλάδης, στη ΔΕΥΑΠ.

Ο Γιώργος Μαγιάκης, στην ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας.

Η Λυδία Καραθανασοπούλου, στο ΔΗΠΕΘΕ.

Για το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων θα προταθεί ως πρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος  Χρήστος Γιαννόπουλος.

Ειδήσεις Τώρα

Πολυκατοικίες: Τι αλλάζει με κοινόχρηστα, κανονισμούς οικοδομών και σχέσεις συνιδιοκτητών

O Άκης Τσελέντης για τον λαγοκέφαλο στην Πάτρα και τα... βαφτίσια του εξώγαμου

Σπάρτη: Νεκροί δύο ηλικιωμένοι σε τροχαίο με πυροσβεστικό

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αντιδήμαρχοι Δήμος Πατρέων
Ειδήσεις
Πολιτική
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u0391\u03bd\u03c4\u03b9\u03b4\u03ae\u03bc\u03b1\u03c1\u03c7\u03bf\u03b9"," \u0394\u03ae\u03bc\u03bf\u03c2 \u03a0\u03b1\u03c4\u03c1\u03ad\u03c9\u03bd"]
837130
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις