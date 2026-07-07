Δήμος Πατρέων: Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι - Όλα τα ονόματα

Με απόφαση του δημάρχου Κώστα Πελετίδη ανακοινώθηκαν οι αρμοδιότητες των αντιδημάρχων από τις 8 Ιουλίου 2026
Με απόφαση του Δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη ορίζονται οι κατωτέρω δημοτικοί σύμβουλοι, ως Αντιδήμαρχοι του Δήμου Πατρέων για τη 2η θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, από 08-07-2026:
Ο Αποστόλης Αγγελής ορίζεται Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου Η/Μ - Έργων Υποδομής και Προγραμματισμού.
Ο Μιχάλης Αναστασίου ορίζεται Αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Αυτεπιστασίας, Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού.
Η Αθηνά Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου ορίζεται άμισθη Αντιδήμαρχος προώθησης Ανακύκλωσης και Γεωργικής Ανάπτυξης.
Ο Παναγιώτης Μελάς ορίζεται Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού, Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, Δόμησης και Δημοτικής Περιουσίας.
Ο Τάκης Πετρόπουλος ορίζεται Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου.
Ο Διονύσης Πλέσσας, ορίζεται Αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Δημοτικής Κατάστασης, Οικονομικών, Διαχείρισης Προσόδων, Τοπικής Οικονομίας, Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π), Νομικής Υπηρεσίας και Εσωτερικού Ελέγχου.
Η Βίβιαν Σαμούρη ορίζεται Αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας.
Η Κατερίνα Σίμου ορίζεται Αντιδήμαρχος Παιδείας και υπεύθυνη του Γραφείου Τύπου του Δήμου.
Ο Παύλος Σκούρας ορίζεται Αντιδήμαρχος Πολιτισμού.
Η Αναστασία Τογιοπούλου ορίζεται Αντιδήμαρχος Δημοτικών Ενοτήτων Μεσσάτιδας, Παραλίας, Βραχνεΐκων, Ρίου και Κοιμητηρίων-Αποτέφρωσης.
Επίσης για τα Νομικά Πρόσωπα θα προταθούν:
Ο Θεόδωρος Τουλγαρίδης, στον ΚΟΔΗΠ.
Ο Διονύσης Κλάδης, στη ΔΕΥΑΠ.
Ο Γιώργος Μαγιάκης, στην ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας.
Η Λυδία Καραθανασοπούλου, στο ΔΗΠΕΘΕ.
Για το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων θα προταθεί ως πρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Γιαννόπουλος.
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