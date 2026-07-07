ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: Στο επίκεντρο ακρίβεια, χρέη και στήριξη των μικρομεσαίων στη συνάντηση με το Οικονομικό Επιμελητήριο

Η ακρίβεια, η μειωμένη αγοραστική κίνηση, η αυξανόμενη πίεση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιφέρεια βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης κλιμακίου του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας με τη διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκαν ζητήματα όπως η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, η διαχείριση των «κόκκινων» δανείων, η ανάγκη ρύθμισης των οφειλών προς το Δημόσιο, η αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και τα προβλήματα των υποδομών και του πρωτογενούς τομέα στη Δυτική Ελλάδα.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: "Την κατάσταση της αγοράς με τους μειωμένους τζίρους σε πολλούς κλάδους, τις οφειλές των μικρομεσαίων που διαρκώς αυξάνονται, την ακρίβεια που κατατρώει το εισόδημα των πολιτών και μια σειρά ακόμα "καυτών" θεμάτων συζήτησε κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας με το Οικονομικό Επιμελητήριο Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος.

Την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας αποτελούσαν ο βουλευτής του κόμματος στο Νομό, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Θάνος Χριστακόπουλος και το μέλος της Ν.Ε. Αχαΐας, Γιώργος Ρώρος. Από την πλευρά του Οικονομικού Επιμελητηρίου τους υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος Στέλιος Τζιβγινίδης και η Αντιπρόεδρος Εύη Βεργοπούλου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκαν σοβαρά ζητήματα όπως:

-Η ακρίβεια, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν ότι δεν έγιναν, εκ μέρους της Κυβέρνησης, οι απαιτούμενες παρεμβάσεις όταν έπρεπε, με αποτέλεσμα το φαινόμενο να γιγαντωθεί. Έγινε ειδική αναφορά στην μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα που με συστηματικούς και αυστηρούς ελέγχους θα μπορούσε πραγματικά να δώσει "ανάσα" στους καταναλωτές.

-Τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια, με την καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου που θα επιφέρει μείωση επιτοκίων να κρίνεται απαραίτητη. Να υπάρξει ταυτόχρονα δέσμευση της τράπεζας να επιστρέψει τα παράνομα πανωτόκια. Επίσης τονίστηκε ότι θα πρέπει ο δανειολήπτης να έχει το δικαίωμα να διαπραγματεύεται το δάνειό του όταν το αγοράζει κάποιο fund.

-Το Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο, όπως επισήμαναν οι εκπρόσωποι του Οικονομικού Επιμελητηρίου, πήγε κυριολεκτικά χαμένο αφού μοιράστηκε σε λίγες επιχειρήσεις και με κριτήρια που ουσιαστικά δεν επέτρεπαν την ένταξη όσων το είχαν πραγματικά ανάγκη. Και αυτά την ώρα που οι μικρομεσαίοι δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό με αποτέλεσμα η ρευστότητά τους να έχει περιοριστεί σημαντικά.

-Οι οφειλές προς το Δημόσιο, όπου η αγορά ζητά 120 δόσεις για όλες τις υποχρεώσεις, χωρίς δεσμεύσεις, χαμηλότερα επιτόκια και κούρεμα των προσαυξήσεων.

Πέραν αυτών συζητήθηκαν και άλλα θέματα που αφορούν την ελληνική Περιφέρεια όπως για παράδειγμα το δημογραφικό με τη Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου να τονίζει ότι Κυβέρνηση έκανε ελάχιστα πράγματα για να "φρενάρει" τη μείωση του πληθυσμού και δεν στηρίζει τα νέα ζευγάρια να κάνουν οικογένεια.

Στο τραπέζι έπεσε και το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι μας με την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Κοινό συμπέρασμα ότι οι κτηνοτρόφοι αφέθηκαν στην τύχη τους.

Τέλος την κουβέντα απασχόλησε και η έλλειψη των απαραίτητων υποδομών από τη Δυτική Ελλάδα η οποία παραμένει, εδώ και χρόνια, χωρίς τρένο, τα υδροπλάνα δεν έχουν λειτουργήσει ακόμα, παρά τις συνεχείς κυβερνητικές εξαγγελίες, ενώ η Πάτρα δεν έχει εμπορικό λιμάνι το οποίο τα τελευταία εφτά χρόνια έχει παραπεμφθεί στις ελληνικές καλένδες!

Και από τις δύο πλευρές υπήρξε η δέσμευση ότι θα βρίσκονται σε επαφή και κατά καιρούς θα κάνουν παρεμβάσεις ώστε να αναδεικνύονται θέματα που απασχολούν την κοινωνία".