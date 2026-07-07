Ηράκλειο: Σοκ από την υπόθεση άγριας κακοποίησης 55χρονης - 11 βίντεο καταγράφουν τον εφιάλτη

Αποτροπιασμό και φρίκη προκαλεί η υπόθεση κακοποίησης 55χρονης γυναίκας στο Ηράκλειο της Κρήτης, από 42χρονη. Στο «φως» έρχονται μαρτυρίες που δείχνουν πως το θύμα βίωνε τον εφιάλτη για έναν μήνα.

Οι αστυνομικές Αρχές, μάλιστα, έχουν εντοπίσει 11 βίντεο με σκληρές εικόνες, όπου -μεταξύ άλλων- φαίνονται χτυπήματα με ρόπαλο στο κεφάλι, κλωτσιές και κόψιμο μαλλιών με μπαλτά.

«Άκουσα "θα σε σφάξω"»

Μια γυναίκα που ζει κοντά στο σπίτι, όπου η 42χρονη βασάνιζε την 55χρονη, περιγράφει: «Άκουγα φωνές, ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά τις 11 το βράδυ γινόταν ο κακός χαμός. Στην αρχή άκουγα που της έλεγε γιατί δεν έκανες μπάνιο και δεν έφαγες, που σου παρέχω τα πάντα και μετά άρχισαν να φωνάζουν. Βάλαν τη μουσική δυνατά να μην τους ακούμε. Μετά τη μία η ώρα εμφανίστηκαν μαχαίρια και μπαλτάδες και άκουσα "θα σε σφάξω", "και 'γω θα σε σφάξω" έλεγε ο άλλος».

Όπως υποστήριξε, μιλώντας στο Mega, «δεν μπορούσα να καλέσω κάποιον ή τον σπιτονοικοκύρη, φοβόμουν για να μην γίνει τίποτα και με σφάξουν κι εμένα μαζί. Την αστυνομία δεν την πήρα γιατί έπρεπε να φύγω να πάω στη δουλειά μου, οπότε φοβήθηκα να καλέσω την αστυνομία τα ξημερώματα γιατί δεν ήξερα τι ήταν από κάτω ποιοι ήταν».

Όσο για τους ένοικους του σπιτιού η γειτόνισσα δήλωσε πως ένας άντρας έμενε εκεί και είχε δώσει και στο παρελθόν τέτοια δείγματα, όπως το περασμένο έτος, όταν και ήρθε η αστυνομία αλλά δεν έκανε κάτι.

Για τη 42χρονη γυναίκα που φαίνεται να κακοποιεί την 55χρονη, η γειτόνισσα υποστηρίζει πως δεν γνωρίζει τι σχέση έχει με τον συγκεκριμένο άντρα