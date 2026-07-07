Ανησυχία σε Ρίο και Πλαζ μετά τις φήμες για περιστατικό με πιθανό λαγοκέφαλο- Ο φόβος διώχνει τους λουόμενους

Αγανάκτηση επικρατεί στην πλειοψηφία των καταστηματαρχών της περιοχής, τόσο στο Ρίο όσο και στην Πλαζ, εν μέσω του ενδεχομένου εμφάνισης λαγοκέφαλου στα νερά της περιοχής.

Το περιστατικό της Κυριακής στην Πλαζ, παρότι δεν έχει επιβεβαιωθεί αν όντως επρόκειτο για το συγκεκριμένο τοξικό ψάρι, έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στους Πατρινούς, οι οποίοι φαίνεται να έχουν περιορίσει τις επισκέψεις τους στις παραλίες.

Υπενθυμίζεται ότι μια γυναίκα φέρεται να τραυματίστηκε, υφιστάμενη εκτεταμένες εκδορές σε σημείο του σώματος το οποίο, σύμφωνα με ιατρούς, θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς βρίσκεται κοντά στην καρωτίδα. Η γυναίκα διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα, όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, και στη συνέχεια αποχώρησε. Το συμπέρασμα ότι επρόκειτο για λαγοκέφαλο βασίζεται, προς το παρόν, αποκλειστικά σε περιγραφές και δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.

Το κλίμα ανησυχίας αποτυπώνεται και στα λόγια των επαγγελματιών της περιοχής. «Τα πράγματα είναι δύσκολα, υπάρχει πτώση της τάξεως του 50% σε σχέση με πέρυσι. Τον Μάιο ήταν οι κακές καιρικές συνθήκες και τώρα από τη μία ο λαγοκέφαλος και από την άλλη η απαγόρευση κολύμβησης λόγω ενός παλαιού κανονισμού του λιμενικού. Σε ό,τι αφορά τον λαγοκέφαλο, ο κόσμος έχει θορυβηθεί και μετά και το τελευταίο περιστατικό είναι ανάστατοι. Συνέχεια μας ρωτούν αν πρέπει να μπουν ή όχι στη θάλασσα. Αυτή η ιστορία μάς έχει κάνει ζημιά. Έχουμε εργαζομένους, έξοδα και τους πολίτες σε αναταραχή, να αποφεύγουν να έρθουν στο Ρίο», αναφέρει στο thebest.gr ο επιχειρηματίας στην παραλία Δημορηγόπουλου στο Ρίο, Βαγγέλης Πίτσας.

Ανάλογη εικόνα ανησυχίας, αλλά και επιφυλακτικότητας ως προς την επιβεβαίωση του περιστατικού, περιγράφει και ο ιδιοκτήτης καταστήματος στην Πλαζ ΕΟΤ, Κωνσταντίνος Φλωράτος, ο οποίος δηλώνει στο thebest.gr: «Ξαφνικά μάθαμε ότι ένας λαγοκέφαλος επιτέθηκε σε μια κυρία στην Πλαζ, ωστόσο ακόμα δεν είναι σίγουρο ότι ήταν το συγκεκριμένο ψάρι και όχι, για παράδειγμα, μέδουσα. Σήμερα το πρωί η παραλία είχε τον κόσμο που έχει συνήθως, παρότι υπάρχει μια αναστάτωση και μια απορία, αν υπάρχει ή όχι λαγοκέφαλος».

Παρά τον θόρυβο που έχει προκληθεί, από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή ή καταγγελία του περιστατικού. «Εμείς ως Περιφέρεια δεν έχουμε λάβει καμία καταγγελία για επίθεση λαγοκέφαλου», τονίζει στο thebest.gr ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας.