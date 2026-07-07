Αυτοί είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Καλαβρύτων

Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Καλαβρύτων, με θητεία από 07/07/2026 μέχρι 30/09/2027.

Εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και μεταβιβάζει σε αυτούς αρμοδιότητες ως εξής:

1. Αντιδήμαρχο έμμισθο, Οικονομικών, το δημοτικό σύμβουλο ΣΑΜΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ του Παναγιώτη, με τις εξής αρμοδιότητες:

• Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, των Τμημάτων Οικονομικής Διαχείρισης, Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Εκκαθάρισης Δαπανών, Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, Προμηθειών και Αποθήκης, Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

• Την παρακολούθηση της Κατάρτισης και Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, της Οικονομικής Διαχείρισης, έγκρισης των δαπανών και διάθεσης των πιστώσεων, υλοποίησης της στοχοθεσίας και τον έλεγχο των Οικονομικών Εκθέσεων και Καταστάσεων του Δήμου Καλαβρύτων, σύμφωνα με ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

• Την ευθύνη και εποπτεία της έγκαιρης βεβαίωσης και είσπραξης των πάσης φύσεως τακτικών και έκτακτων εσόδων του Δήμου, (θεσμοθετημένων πόρων, ανταποδοτικών τελών - δικαιωμάτων, και φόρων).

• Την εποπτεία του Λογιστηρίου και της Εκκαθάρισης Δαπανών του Δήμου.

• Την εποπτεία, συντονισμό και παρακολούθηση των διαδικασιών των πάσης φύσης Προμηθειών και την ευθύνη λειτουργίας της Αποθήκης του Δήμου.

• Την εποπτεία λειτουργίας του Ταμείου.

• Την εποπτεία και τον έλεγχο των απαιτούμενων διαδικασιών για την καταγραφή της Δημοτικής Περιουσίας στο «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

• Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τον έλεγχο των καταστημάτων και των περιπτέρων, ως προς την έκταση των κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν, σύμφωνα με τις άδειες που χορηγούνται από το Δήμο.

• Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων και την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.

• Την έκδοση και υπογραφή εγγράφων, αποφάσεων και βεβαιώσεων που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.

2. Αντιδήμαρχο έμμισθο, Τεχνικών Έργων, το δημοτικό σύμβουλο ΣΦΑΡΑΓΚΟΥΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ του Δημητρίου, με τις εξής αρμοδιότητες:

• Την εποπτεία κατάρτισης του ετησίου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, την καταγραφή, επεξεργασία, ιεράρχηση των αναγκών και σχετική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία, τους κατά τόπους Αντιδημάρχους, Προέδρους και Τοπικά Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων.

• Την εποπτεία των σχεδιαζόμενων και υλοποιούμενων μελετών και τεχνικών έργων υποδομής του Δήμου.

• Την εποπτεία της εκτέλεσης συντηρήσεων και επισκευών συγκοινωνιακών έργων (έργα οδοποιίας, συντήρηση υφιστάμενου οδικού δικτύου, κατασκευές γεφυρών, κόμβων και διαβάσεων, κ.λπ.), κτιριακών έργων (κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, εξοπλισμός των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων), ηλεκτρομηχανολογικών έργων, έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, έργων διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των

κοινοχρήστων χώρων, υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών έργων, καθώς και κάθε είδους και φύσεως άλλων Τεχνικών ή Ειδικών Έργων, σύμφωνα με το ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

• Την εποπτεία και τον έλεγχο για την προμήθεια ασφαλτικού υλικού και σκυροδέματος και των πάσης φύσεων υλικών που απαιτούνται για την εκτέλεση συντηρήσεων και επισκευών συγκοινωνιακών έργων (έργα οδοποιίας, συντήρηση υφιστάμενου οδικού δικτύου, κατασκευές γεφυρών, κόμβων και διαβάσεων, κ.λπ.), κτιριακών έργων (κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, εξοπλισμός των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων), ηλεκτρομηχανολογικών έργων, έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, έργων διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινοχρήστων χώρων, υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών έργων, καθώς και κάθε είδους και φύσεως άλλων Τεχνικών ή Ειδικών Έργων, σύμφωνα με το ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

• Τη μέριμνα για την προώθηση και εφαρμογή των διαδικασιών πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού στην περιοχή του Δήμου.

• Την ευθύνη παρακολούθησης των διαδικασιών σύνταξης και εφαρμογής των κυκλοφοριακών και συγκοινωνιακών μελετών.

• Τη μέριμνα για το σχεδιασμό, την εξεύρεση και ανάπτυξη χώρων στάθμευσης οχημάτων.

• Την έκδοση και υπογραφή εγγράφων, αποφάσεων και βεβαιώσεων που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.

3. Αντιδήμαρχο άμισθο, Παιδείας, Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού, Τουρισμού και Αθλητισμού, το δημοτικό σύμβουλο ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Ιωάννη, με τις εξής αρμοδιότητες:

• Την εποπτεία λειτουργίας των Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Δήμου Καλαβρύτων.

• Tην ευθύνη εποπτείας της λειτουργίας και ανάπτυξης του τομέα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου.

• Την εποπτεία λειτουργίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.

• Την εισήγηση και εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών και δράσεων για τη στήριξη και κοινωνική φροντίδα των παιδιών, των

ηλικιωμένων, των ΑμεΑ και την προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

• Την εποπτεία της λειτουργίας, τον έλεγχο και το συντονισμό του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ» σε συνεργασία με τους κατά τόπο Αντιδημάρχους και τους Προέδρους και Μέλη των Τοπικών Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων.

• Την εποπτεία της λειτουργίας και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καλαβρύτων.

• Τη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου και την μέριμνα για την ανάπτυξη τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης.

• Την ευθύνη σχεδιασμού, υλοποίησης και εφαρμογής πολιτικών για την ανάπτυξη και προβολή του πολιτισμού της περιοχής του Δήμου.

• Τη μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία, συντήρηση, καλύτερη αξιοποίηση και ανάδειξη των δημοτικών πολιτιστικών χώρων και υποδομών.

• Το συντονισμό και την εποπτεία του σχεδιασμού και των δράσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή του Δήμου, την τουριστική προβολή του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, την αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών, την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής, την ψηφιοποίηση, προβολή και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τόπου, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.

• Το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης του αθλητισμού σε τοπικό επίπεδο, διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων και ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού.

• Την μέριμνα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου (δημοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών χώρων άθλησης), την εισήγηση για έργα και δράσεις βελτίωσης των υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

• Τη μέριμνα για την αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.

• Τη συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία της περιοχής και αθλητικούς φορείς για την υποστήριξη του τοπικού αθλητισμού και των αθλητικών δραστηριοτήτων.

• Την αναπλήρωση του Δημάρχου στην τέλεση πολιτικών γάμων.

• Την έκδοση και υπογραφή εγγράφων, αποφάσεων και βεβαιώσεων που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.

4. Αντιδήμαρχο έμμισθο, Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος, και Πρασίνου, και κατά τόπο, για τη Δημοτική Ενότητα Καλαβρύτων το δημοτικό σύμβουλο ΦΛΟΓΕΡΑ ΕΥΘΥΜΙΟ του Γεωργίου, με τις εξής αρμοδιότητες για την περιοχή και τον τομέα ευθύνης του:

• Tην ευθύνη του τομέα Πολιτικής Προστασίας και την εισήγηση για τον σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας του Δήμου στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού,

• Το συντονισμό και εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων πολιτικής προστασίας και ανάπτυξης δράσεων για την πρόληψη, ετοιμότητα και αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και των φυσικών καταστροφών, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα πολιτικής προστασίας.

• Την ευθύνη συντονισμού, συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και παροχής συνδρομής στη δράση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.)

• Την ευθύνη θεμάτων Παλλαϊκής Άμυνας (Π.ΑΜ) στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του αντίστοιχου Γραφείου του Δήμου.

• Την εποπτεία λειτουργίας του τμήματος Αποκομιδής, Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου και τη μέριμνα για την κατάλληλη στελέχωση των συνεργείων του τμήματος, την ευθύνη θεμάτων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, την ευθύνη συντήρησης και καλής λειτουργίας οχημάτων και εξοπλισμού.

• Τον προγραμματισμό, εκτέλεση και παρακολούθηση των εργασιών και του προγράμματος αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου καθώς και των προγραμμάτων Ανακύκλωσης σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων.

• Την ευθύνη προστασίας, συντήρησης και ανάπτυξης των δημοτικών χώρων αστικού και περιαστικού πρασίνου.

• Την οργάνωση, συντονισμό, σχεδιασμό και υλοποίηση των δημοτικών πολιτικών για την προστασία του περιβάλλοντος.

• Την συντήρηση και τον καθαρισμό της αγροτικής οδοποιίας.

• Την εποπτεία, την συντήρηση και την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, παιδικές χαρές, χώροι πρασίνου, πεζοδρόμια κλπ.) στη Δημοτική Ενότητα Καλαβρύτων.

• Την συντήρηση, την εποπτεία, τον έλεγχο της λειτουργίας και την προστασία των κοιμητηρίων στη Δημοτική Ενότητα Καλαβρύτων.

• Την εποπτεία της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροφωτισμού στη Δημοτική Ενότητα Καλαβρύτων.

• Την ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Σφαγείων.

• Τη συνεργασία με τα Τοπικά Συμβούλια και τους Προέδρους Κοινοτήτων για τον προγραμματισμό των αναγκαίων έργων και για την αντιμετώπιση προβλημάτων και αναγκών των Κοινοτήτων στους τομείς και την περιοχή ευθύνης του.

• Την ευθύνη διαχείρισης και μέριμνας για τα Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς στη Δημοτική Ενότητα Καλαβρύτων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου και των κατευθύνσεων της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησής του στη Δημοτική Ενότητα Καλαβρύτων.

• Την ευθύνη διαχείρισης για τα Ανεπιτήρητα Παραγωγικά Ζώα στη Δημοτική Ενότητα Καλαβρύτων.

• Την αναπλήρωση του Δημάρχου στην τέλεση πολιτικών γάμων.

• Την έκδοση και υπογραφή εγγράφων, αποφάσεων και βεβαιώσεων που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.

5. Αντιδήμαρχο έμμισθο, καθ’ ύλην αρμόδιο για τη λειτουργία του Σπηλαίου Λιμνών Καστριών και κατά τόπο για τη Δημοτική Ενότητα Κλειτορίας, το δημοτικό σύμβουλο ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Παναγιώτη, με τις εξής αρμοδιότητες για την περιοχή και τον τομέα ευθύνης του :

• Την εποπτεία της λειτουργίας του Σπηλαίου Λιμνών Καστριών και της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του.

• Την εποπτεία της λειτουργίας των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Κλειτορίας.

• Τη συνεργασία με τα Τοπικά Συμβούλια και τους Προέδρους Κοινοτήτων για τον προγραμματισμό των αναγκαίων έργων και για την αντιμετώπιση προβλημάτων και αναγκών των Κοινοτήτων στους τομείς και την περιοχή ευθύνης του.

• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Κλειτορίας.

• Την εποπτεία, την συντήρηση και την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, παιδικές χαρές, χώροι πρασίνου, πεζοδρόμια κλπ.) στη Δημοτική Ενότητα Κλειτορίας.

• Την συντήρηση, την εποπτεία, τον έλεγχο της λειτουργίας και την προστασία των κοιμητηρίων στη Δημοτική Ενότητα Κλειτορίας.

• Την εποπτεία της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροφωτισμού στη Δημοτική Ενότητα Κλειτορίας.

• Την ευθύνη για την προστασία και διαχείριση των Δασών και την προστασία και αξιοποίηση των υδάτινων πόρων στη Δημοτική Ενότητα Κλειτορίας.

• Την ευθύνη διαχείρισης και μέριμνας για τα Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς στη Δημοτική Ενότητα Κλειτορίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου και των κατευθύνσεων της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησής του.

• Την ευθύνη διαχείρισης για τα Ανεπιτήρητα Παραγωγικά Ζώα στη Δημοτική Ενότητα Κλειτορίας.

• Την έκδοση και υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κλειτορίας.

6. Αντιδήμαρχο άμισθο, κατά τόπo για τη Δημοτική Ενότητα Αροανίας, το δημοτικό Σύμβουλο ΔΑΛΙΑΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του Διονυσίου, με τις εξής αρμοδιότητες για την περιοχή ευθύνης του :

• Την εποπτεία της λειτουργίας των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Αροανίας.

• Τη συνεργασία με τα Τοπικά Συμβούλια και τους Προέδρους Κοινοτήτων για τον προγραμματισμό των αναγκαίων έργων και για την αντιμετώπιση προβλημάτων και αναγκών των Κοινοτήτων, στους τομείς και την περιοχή ευθύνης του.

• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Αροανίας.

• Την εποπτεία, την συντήρηση και την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, παιδικές χαρές, χώροι πρασίνου, πεζοδρόμια κλπ.) στη Δημοτική Ενότητα Αροανίας.

• Την εποπτεία της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης , ηλεκτροφωτισμού στη Δημοτική Ενότητα Αροανίας.

• Την ευθύνη για την προστασία και διαχείριση των Δασών και την προστασία και αξιοποίηση των υδάτινων πόρων στη Δημοτική Ενότητα Αροανίας.

• Την συντήρηση, την εποπτεία, τον έλεγχο της λειτουργίας και την προστασία των κοιμητηρίων στη Δημοτική Ενότητα Αροανίας.

• Την ευθύνη διαχείρισης και μέριμνας για τα Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς στη Δημοτική Ενότητα Αροανίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου και των κατευθύνσεων της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησής του.

• Την ευθύνη διαχείρισης για τα Ανεπιτήρητα Παραγωγικά Ζώα στη Δημοτική Ενότητα Αροανίας.

• Την έκδοση και υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αροανίας.

7. Αντιδήμαρχο έμμισθο, κατά τόπo για τη Δημοτική Ενότητα Παΐων, το δημοτικό Σύμβουλο ΡΟΔΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του Δημητρίου, με τις εξής αρμοδιότητες για την περιοχή ευθύνης του :

• Την εποπτεία της λειτουργίας των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Παΐων.

• Τη συνεργασία με τα Τοπικά Συμβούλια και τους Προέδρους Κοινοτήτων για τον προγραμματισμό των αναγκαίων έργων και για την αντιμετώπιση προβλημάτων και αναγκών των Κοινοτήτων, στους τομείς και την περιοχή ευθύνης του.

• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Παΐων.

• Την εποπτεία, την συντήρηση και την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, παιδικές χαρές, χώροι πρασίνου, πεζοδρόμια κλπ.) στη Δημοτική Ενότητα Παΐων.

• Την εποπτεία της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού στη Δημοτική Ενότητα Παΐων.

• Την ευθύνη για την προστασία και διαχείριση των Δασών και την προστασία και αξιοποίηση των υδάτινων πόρων στη Δημοτική Ενότητα Παΐων.

• Την συντήρηση, την εποπτεία, τον έλεγχο της λειτουργίας και την προστασία των κοιμητηρίων στη Δημοτική Ενότητα Παΐων.

• Την ευθύνη διαχείρισης και μέριμνας για τα Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς στη Δημοτική Ενότητα Παΐων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου και των κατευθύνσεων της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησής του.

• Την ευθύνη διαχείρισης για τα Ανεπιτήρητα Παραγωγικά Ζώα στη Δημοτική Ενότητα Παΐων .

• Την έκδοση και υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Παΐων.

− Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

− Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου (ή Αντιδημάρχων) τις αρμοδιότητές του (-των), ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος (άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 5314/2026).

− Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Σαμαρτζόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και ακολούθως, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και αυτού, διαδοχικά, οι λοιποί Αντιδήμαρχοι κατά την, ως άνω, σειρά, ορισμού τους.