Κώστας Σβόλης – Πάτρα Ενωμένη: Συλλυπητήρια για την απώλεια της Άννας Ζαΐμη

Ο Κώστας Σβόλης, οι δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για τον θάνατο της Άννας Ζαΐμη, μητέρας του αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Φωκίωνα Ζαΐμη
Ο υποψήφιος δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Σβόλης, οι δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι, καθώς και όλα τα μέλη της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Ενωμένη», εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια της Άννας Ζαΐμη, μητέρας του αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, Φωκίωνα Ζαΐμη.
Με ανακοίνωσή τους απευθύνουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια σε όλα τα μέλη της οικογένειας Ζαΐμη, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στο πένθος τους.
«Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει», αναφέρουν χαρακτηριστικά στο συλλυπητήριο μήνυμά τους.
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