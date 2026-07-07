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Outdoor design: Οι θερινές ομπρέλες αναβαθμίστηκαν, δεν είναι πια καθόλου αδιάφορες!

Outdoor design: Οι θερινές ομπρέλες αναβ...
Μπακοπούλου Άντυ
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Το trend λέει να ακολουθήσουμε την αισθητική πολυφωνία που επικρατεί στα boutique hotels

Ανάμεσα στα καινούρια design trends για τον κήπο και την πισίνα συγκαταλέγονται οι ομπρέλες σε statement μορφή. Πλέον ο σχεδιασμός τους έχει κάνει άλματα ώστε να καθορίζουν την αισθητική ενός εξωτερικού χώρου. Σύμφωνα με το Elle Decor καλούμαστε να αποφύγουμε τη standard, συμβατική εκδοχή τους. Από τη στιγμή που οι διασημότεροι οίκοι μόδας - όπως οι Dolce e Gabbana- καθιέρωσαν τα prints τους σε ξενοδοχεία και beach bars- τα labels της διακόσμησης δίνουν μεγάλη έμφαση στη σκίαση. 

Πλέον η outdoor γκάμα στις ομπρέλες έχει εξελιχθεί πολύ και διακρίνεται από μεγάλη πολυφωνία. Εάν δεν ανήκετε στους ορκισμένους οπαδούς της μιλανέζικης αφαίρεσης μπορείτε να επιλέξετε style με τελείως διαφορετικές επιρροές. 

Κυκλοφορούν π.χ. οι τύποι Μπαλινέζικη, Ριβιέρα, Μακραμέ, Tiki με χόρτα, τέντα τσίρκου, τεχνολογικής πρωτοπορίας και πολλές παραλλαγές με  boho ή retro vibes. Η τάση λέει να δημιουργείς την αίσθηση του boutique hotel στο σπίτι σου! 

Το θέμα ομπρέλα μπήκε στη λίστα των κορυφαίων ιδεών στο διεθνές design του φετινού καλοκαιριού. 

 

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#tags Διακόσμηση Ομπρέλες
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