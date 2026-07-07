Θρίλερ με την καταζητούμενη για την έκρηξη στο Μονακό: ”Βρέθηκε θαμμένη κοντά στο Κίεβο”

Νεκρή κοντά στο Κίεβο βρέθηκε τη Δευτέρα η Αναστασία Μπερεζόβσκαγια, βασική ύποπτη και καταζητούμενη από την Interpol για την απόπειρα δολοφονίας του Ουκρανού επιχειρηματία Βαντίμ Γιερμολάεφ στο Μονακό.

Τη συγκεκριμένη είδηση μετέδωσε η «Ukrainska Pravda» (UP), επικαλούμενη αστυνομικές πηγές, οι οποίες ανέφεραν πως η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε θαμμένη κοντά στο Κίεβο γύρω στις 11 το βράδυ, ενώ βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, η γυναίκα πυροβολήθηκε μέχρι θανάτου.

Επιπλέον, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ανέφεραν ότι η γυναίκα βρισκόταν εκτός Ουκρανίας από τις 22 Μαρτίου 2025 έως την 1η Ιουλίου 2026.

Νεκρή και θαμμένη κοντά στο Κίεβο, εντοπίστηκε η 39χρονη που καταζητούνταν για την έκρηξη στο Μονακό, γράφουν οι Ουκρανοί

Μια άλλη αστυνομική πηγή τόνισε στην UP ότι για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί δύο ύποπτοι. Ο ένας εξ αυτών είναι εν ενεργεία αξιωματικός της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών (GUR) του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας και ο άλλος πρώην υπάλληλος των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Στις 29 Ιουνίου, γύρω στις 9 το βράδυ τρία άτομα τραυματίστηκαν από έκρηξη στο Μονακό, ο επιχειρηματίας Γιερμολάεφ, η σύντροφός του και ο 13χρονος γιος του, με τους δύο πρώτους να εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Μετά την έκρηξη, ξεκίνησε μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση για τον εντοπισμό του ατόμου που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό, καθώς είχε καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας. Σχεδόν από την πρώτη στιγμή, θεωρήθηκε πως πρόκειται για άτομο που πρόλαβε να διαφύγει στη Γαλλία.

Στις 3 Ιουλίου, η Interpol εξέδωσε διεθνές ένταλμα αναζήτησης για την 39χρονη υπήκοο Ουκρανίας, Αναστασία Μπερεζόβσκαγια. Σύμφωνα με τις αρχές επιβολής του νόμου του Μονακό, ήταν η βασική ύποπτη για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού, καθώς οι ερευνητές ταυτοποίησαν τη γυναίκα χάρη σε καταγραφές από κάμερες κλειστού κυκλώματος και μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων.