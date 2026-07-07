Νεκρός 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής στη Ρόδο: Έκανε τζόκινγκ στο δρόμο και τον παρέσυρε φορτηγάκι

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στη Ρόδο, όπου ο 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής Ντέιβιντ Γέραμπεκ έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, κατά τη διάρκεια των διακοπών του.

Ο νεαρός αθλητής της ΣΚ Αρτίς Μπρνο βρισκόταν στο νησί για διακοπές με τη σύντροφό του, Πάβλα Έλλα Παβλίτσκοβα (φοιτήτρια σχεδίου μόδας και υποψήφια για τον τίτλο «Μις Τσεχία 2026»).

Το μοιραίο συνέβη το πρωί, όταν ο 19χρονος βγήκε για τζόκινγκ σε δρόμο του παραθαλάσσιου χωριού Αφάντου. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από ένα φορτηγάκι. Παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ο άτυχος νέος υπέκυψε στα τραύματά του. Ο 61χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη από την αστυνομία.