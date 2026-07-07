Νέος Πρόεδρος του LIBER o Προϊστάμενος της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών

Ιδρυθείσα το 1971 και με έδρα την Koninklijke Bibliotheek στη Χάγη, η Ένωση εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ερευνητικών βιβλιοθηκών, των ιδρυμάτων τους και των ερευνητών/ιων τους σε διάφορους βασικούς τομείς. Περίπου 420+ εθνικές, πανεπιστημιακές και άλλες βιβλιοθήκες αποτελούν μέρος του LIBER και το ευρύτερο δίκτυό περιλαμβάνει στοχοθετημένες συνεργασίες με άλλους οργανισμούς στην Ευρώπη, όπως την European University Association, το Science Europe, κ.α. και πέραν αυτής. Η Στρατηγική 2023-2027 περιγράφει τους κύριους τομείς εστίασης, συμπεριλαμβανομένων βασικών θεμάτων όπως η μεταρρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων, οι ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες, η ανοικτή πρόσβαση, η διαχείριση ερευνητικών δεδομένων, η επιστήμη των πολιτών, κ.α. Η Στρατηγική εκτελείται χάρη στην αφοσίωση των εκατοντάδων εθελοντών που υπηρετούν στο Εκτελεστικό Συμβούλιο, στις συντονιστικές επιτροπές και στις ομάδες εργασίας. Η Ένωση προσφέρει προγράμματα δια βίου ανάπτυξης των μελών της, όπως τα προγράμματα Emerging Leaders, Middle Management training και LIBER Journées, αλλά και ποικίλες ευκαιρίες για την ανάδειξη των καλών πρακτικών και την μεταφορά τεχνογνωσίας όπως το ετήσιο συνέδριο της, που το 2017 είχε διοργανωθεί στην Πάτρα, το LIBER Winter Event, το LIBER Architecture Forum και το ηλεκτρονικό της περιοδικό LIBER Quarterly.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, η Ένωση αριθμεί 420 μέλη από 40 χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης και περιλαμβάνει εθνικές, ακαδημαϊκές και ερευνητικές βιβλιοθήκες. Αποτελεί τον βασικό φορέα συνηγορίας και διαμόρφωσης πολιτικών για τις βιβλιοθήκες στο ερευνητικό οικοσύστημα, με διαρκή εκπροσώπηση στον διάλογο με όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με διεθνείς φορείς και οργανισμούς.

Ο Προϊστάμενος της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Γιάννης Τσάκωνας, ανέλαβε την Προεδρία της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European Research Libraries, https://libereurope.eu) για την περίοδο 2026-2028.

2η θέση του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών στον εθνικό διαγωνισμό ECOTROPHELIA 2026 με το προϊόν Raisin Up!



Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (ΕΤΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών κατέκτησε τη 2η θέση στον ετήσιο εθνικό διαγωνισμό ECOTROPHELIA 2026 για τη δημιουργία και ανάδειξη νέων προϊόντων διατροφής με οικολογικό και καινοτόμο χαρακτήρα, που διοργανώθηκε για 16η χρονιά από το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ).



Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πσνεπιστημίου, Το Τμήμα ΕΤΤ συμμετείχε στη φετινή διαγωνιστική διαδικασία με τα καινοτόμα προϊόντα Raisin Up! και REDy to spread, με το προϊόν Raisin Up! να καταλαμβάνει τη 2η θέση και να δίνει στο Πανεπιστήμιο Πατρών το δεύτερο συνεχόμενο βραβείο του στο διαγωνισμό Ecotrophelia, μετά την 3η θέση που είχε κατακτήσει πέρσι!



Το υψηλό επίπεδο συναγωνισμού αποτυπώθηκε και φέτος, με τη διαγωνιστική διαδικασία του ECOTROPHELIA 2026 να περιλαμβάνει 13 προϊόντα από 7 διαφορετικά Πανεπιστήμια και να διεξάγεται το διήμερο 1-2 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα.

Η συμμετοχή με δύο προϊόντα και η βράβευση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο έρευνας και καινοτομίας που συντελείται στο Τμήμα ΕΤΤ, ενώ αξίζει να τονιστεί ότι και τα δύο προϊόντα απέσπασαν τα θετικότατα σχόλια των παρευρισκόμενων στην ανοικτή για το κοινό έκθεση των διαγωνιζόμενων προϊόντων.



Ο Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (ΕΤΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητής Γρηγόριος Μπεληγιάννης, επιθυμεί να εκφράσει θερμές ευχαριστίες, εκ μέρους όλων των μελών του Τμήματος ETT, στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών και προσωπικά στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητή κ. Χρήστο Μπούρα για την κάλυψη όλων των εξόδων μετακίνησης και διαμονής των φοιτητών κατά το διήμερο διεξαγωγής του διαγωνισμού. Επίσης, εκφράζει συγχαρητήρια στις φοιτήτριες και στους φοιτητές καθώς και σε όλους τους συμμετέχοντες!



Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/2i-thesi-tou-tmimatos-epistimis-technologias-trofimon-tou-panepistimiou-patron-ston-ethniko-diagonismo-ecotrophelia-2026-me-to-proion-raisin-up/