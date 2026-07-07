Ηλιάκη για Μουτσινά: «Όταν βρεθήκαμε, ήταν σαν να το πιάσαμε από εκεί που το αφήσαμε»

Για την πρόσφατη συνάντησή της με τον Νίκο Μουτσινά μίλησε σήμερα η Μαρία Ηλιάκη στον αέρα του «Νωρίς Νωρίς», μετά από αναφορά που έκανε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

«Όταν βρεθήκαμε, ήταν σαν να το πιάσαμε από εκεί που το αφήσαμε» είπε

«Χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα με τον Νίκο Μουτσινά. Πραγματικά χάρηκα πολύ που ανταμώσατε. Χάρηκε πολύς κόσμος…», είπε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Η Μαρία Ηλιάκη απάντησε: «Χάρηκε, γιατί μάς είχαν συνηθίσει μαζί. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου είχε ευχηθεί για το παιδί, ούτε μου είχε στείλει δώρο, αλλά περασμένα ξεχασμένα». Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το 16:32 στο επόμενο βίντεο.

«Όταν βρεθήκαμε με τον Νίκο, είναι από αυτές τις φορές που συναντιέσαι με ανθρώπους που είναι σαν να τον είχες δει χθες, σαν να το πιάσαμε από εκεί που το αφήσαμε. Αυτό είναι το πολύ εντυπωσιακό» είπε καταληκτικά η Μαρία Ηλιάκη.