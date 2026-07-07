Συλλυπητήρια Πελετίδη για την απώλεια της Άννας-Μαρίας Ζαΐμη

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, με ανακοίνωσή του εκφράζει την λύπη του για την απώλεια της Άννας-Μαρίας Ζαΐμη και συλλυπείται από καρδιάς, τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, Φωκίωνα Ζαΐμη, τα αδέλφια του, Νίκο και Κωνσταντίνο καθώς επίσης τον σύζυγό της Ανδρέα Ζαΐμη και τους οικείους της.