Συλλυπητήρια Πελετίδη για την απώλεια της Άννας-Μαρίας Ζαΐμη

Πένθος για τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, Φωκίωνα Ζαΐμη
Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, με ανακοίνωσή του εκφράζει την λύπη του για την απώλεια της Άννας-Μαρίας Ζαΐμη και συλλυπείται από καρδιάς, τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, Φωκίωνα Ζαΐμη, τα αδέλφια του, Νίκο και Κωνσταντίνο καθώς επίσης τον σύζυγό της Ανδρέα Ζαΐμη και τους οικείους της.
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