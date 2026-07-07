Αγρίνιο: Σύλληψη οδηγού για παράσυρση πεζού - Ήταν μεθυσμένος

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σύμφωνα με την αστυνομία, οδηγώντας μοτοσικλέτα, παρέσυρε ημεδαπό άνδρα που κινούταν πεζός, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του πεζού, ο οποίος μεταφέρθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου.

Σε έλεγχο αλκοολομέτρησης που διενεργήθηκε από τους αστυνομικούς στον οδηγό της μοτοσικλέτας, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ

Σύλληψη για διατάραξη κοινής ησυχίας



Συνελήφθη, χθες το πρωί, στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μεσολογγίου και της Ο.Π.ΔΙ. του Τμήματος Δίωξης και

Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου ένας ημεδαπός άνδρας, διότι προχθές τα ξημερώματα, βρισκόμενος στην οικία του, είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα συνδεδεμένο με ενισχυτή και ηχεία αναπαράγοντας μουσική, σε μεγάλη ένταση, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων, αναφέρει η αστυνομία.



Σύλληψη για διατάραξη κοινής ησυχίας

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μεσολογγίου, μια

ημεδαπή γυναίκα, διότι χθες τα ξημερώματα, σε περιοχή του Μεσολογγίου διοργάνωσε μουσική εκδήλωση, κατά την οποία αναπαραγόταν μουσική σε

μεγάλη ένταση από ορχήστρα αποτελούμενη από μουσικούς με τη χρήση μουσικών οργάνων συνδεδεμένων με ενισχυτές και ηχεία, διαταράσσοντας την

κοινή ησυχία των περιοίκων, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.