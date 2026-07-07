Ανδρέας Κατσανιώτης: «Οι κάτοικοι του Ριγανόκαμπου δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας»

"Με αιχμηρή παρέμβαση στη Βουλή, ο Βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέας Κατσανιώτης, έφερε προς συζήτηση την Επίκαιρη Ερώτησή του για την έξαρση της παραβατικότητας στον Ριγανόκαμπο, ζητώντας ουσιαστικές λύσεις και μόνιμη αστυνομική παρουσία στην περιοχή που δοκιμάζεται καθημερινά", αναφέρει η σχςτική ανακοίνωση του και συνεχίζει:

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Κατσανιώτης ξεκαθάρισε ότι η κριτική του δεν αφορά τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, τα οποία, όπως τόνισε, καθημερινά υπερβαίνουν τους εαυτούς τους, υπηρετώντας με αυταπάρνηση και επαγγελματισμό, συχνά κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Η ευθύνη, όπως υπογράμμισε, είναι πολιτική και αφορά τον σχεδιασμό και τις προτεραιότητες της ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

«Τα στατιστικά μπορεί να είναι θετικά, όμως η καθημερινότητα των κατοίκων είναι αφόρητη», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι σήμερα υπάρχουν δύο πρωτοσέλιδα εφημερίδων ,που αναφέρουν πως εκδηλώθηκαν δεκαπέντε εστίες φωτιάς στον Ριγανόκαμπο, ενώ οι πολίτες εξακολουθούν να αισθάνονται απροστάτευτοι.

Ο Βουλευτής άσκησε κριτική στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σημειώνοντας ότι το ενδιαφέρον της φαίνεται να επικεντρώνεται κυρίως στη Δυτική Αθήνα, ενώ ο Ριγανόκαμπος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα παραβατικότητας χωρίς την αντίστοιχη μέριμνα και την απαιτούμενη επιχειρησιακή ενίσχυση.

Παράλληλα, έθεσε ευθέως το ερώτημα εάν υπάρχει πράγματι μόνιμη αστυνομική παρουσία στον Ριγανόκαμπο, καθώς και αν λειτουργεί το ειδικό αστυνομικό σώμα που είχε ανακοινωθεί ότι θα βρίσκεται στον καταυλισμό της περιοχής, τονίζοντας ότι οι κάτοικοι ζητούν ίση μεταχείριση και πραγματική ασφάλεια.

Απαντώντας εκ μέρους της κυβέρνησης, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Λαμπρόπουλος, παρουσίασε στοιχεία για τις πρόσφατες επιχειρήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στον Ριγανόκαμπο και την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας με προσωπικό, υποστηρίζοντας ότι καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Στη δευτερολογία του, ο Ανδρέας Κατσανιώτης επισήμανε προς τον Υφυπουργό ότι γνωρίζει πως ο ίδιος δεν είναι εκείνος που έχει την επιχειρησιακή αρμοδιότητα για τον σχεδιασμό της αστυνόμευσης. Υπογράμμισε, όμως, ότι οι πολιτικές αποφάσεις, οι προτεραιότητες και η κατανομή των δυνάμεων αποτελούν ευθύνη της ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, επιμένοντας ότι οι κάτοικοι του Ριγανόκαμπου δεν μπορούν να αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι και να αντιμετωπίζονται διαφορετικά από άλλες περιοχές της χώρας.

Κλείνοντας, ο Ανδρέας Κατσανιώτης επανέλαβε ότι οι πολίτες της Αχαΐας δεν ζητούν υποσχέσεις, αλλά ασφάλεια στην πράξη, με μόνιμη και αποτελεσματική παρουσία της Πολιτείας στις περιοχές που το έχουν περισσότερο ανάγκη.

«Οι κάτοικοι της Αχαΐας αξίζουν την ίδια προστασία και την ίδια προσοχή με κάθε πολίτη της χώρας. Δεν μπορεί να υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων στην ασφάλεια», υπογράμμισε.