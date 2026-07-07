Πάτρα: Πάνω από 80 λουκέτα σε μαγαζιά σε Κανακάρη, Κορίνθου και Μαιζώνος

Περισσότερα από 80 είναι τα κλειστά καταστήματα σε τρεις κεντρικούς δρόμους της Πάτρας, σύμφωνα με στοιχεία της «Εμπορικής Ανανέωσης» Από την έρευνά της προκύπτει ότι σε Κανακάρη, Κορίνθου και Μαιζώνος το σύνολο των καταστημάτων που είναι αδιάθετα ανέρχονται σε 85.

Συγκεκριμένα στην Οδό Κανακάρη: 35 κλειστά καταστήματα, στην Κορίνθου: 30 κλειστά καταστήματα και στη Μαιζώνος 20 κλειστά καταστήματα

Την ίδια ώρα η παράταξη υπογραμμίζει ότι η εικόνα είναι ανησυχητική, ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην κατακόρυφη αύξηση ενοικίων και στην ερήμωση εμπορικών δρόμων ενώ προχωρά στη διατύπωση προτάσεων.

Αναλυτικά αναφέρει η "Εμπορική Ανανέωση"

"Στοιχεία έρευνας της «Εμπορικής Ανανέωσης» αποτυπώνουν μια εξαιρετικά ανησυχητική εικόνα, καθώς καταγράφονται συνολικά 85 κλειστά καταστήματα σε ένα πολύ περιορισμένο και στρατηγικό κομμάτι του εμπορικού ιστού της Πάτρας (από τη οδό Γούναρη έως τη Ζαΐμη), όπως αναφέρει

Η ακτινογραφία των κλειστών καταστημάτων

· Οδός Κανακάρη: 35 κλειστά καταστήματα

· Οδός Κορίνθου: 30 κλειστά καταστήματα

· Οδός Μαιζώνος: 20 κλειστά καταστήματα

Η απελευθέρωση των εμπορικών μισθώσεων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τα τελευταία χρόνια την εμπορική κοινότητα.

Ως έμποροι παρατηρούμε :

· Κατακόρυφη αύξηση ενοικίων: Η έλλειψη προστασίας, επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να ζητούν υπέρογκα ποσά ανανέωσης.

· Έξωση παραδοσιακών επιχειρήσεων: Μικρά, ιστορικά καταστήματα αδυνατούν να ανταπεξέλθουν και αναγκάζονται να κλείσουν ή να μεταφερθούν.

· Ερήμωση εμπορικών δρόμων: Τα άδεια καταστήματα υποβαθμίζουν την αισθητική και την κίνηση του κέντρου.

· Απώλεια τοπικού χαρακτήρα: Οι μικρομεσαίοι αντικαθίστανται αποκλειστικά από μεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες.

Ως Εμπορική Ανανέωση προτείνουμε:

1). Αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με την αλλαγή της ελάχιστης νόμιμης διάρκειας για τις νέες εμπορικές μισθώσεις από τρία (3) σε έξι (6) έτη.

2). Θέσπιση ανώτατων ορίων μισθωμάτων βάσει των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.

3). Θέσπιση ανώτατων ορίων αναπροσαρμογών .

4). Μείωση φόρων για ιδιοκτήτες που διατηρούν λογικά ενοίκια μακροχρόνια.

5). Δημιουργία ενός στοχευμένου προγράμματος για εμπόρους, όπως το «Σπίτι Μου 2» για την αγορά επαγγελματικής στέγης, μέσω χαμηλότοκων δανείων.

Με βάση τα ανησυχητικά δεδομένα για την ερήμωση των κεντρικών μας αξόνων, η παράταξη «Εμπορική Ανανέωση», μέσω του μέλους του Δ.Σ. του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών (ΕΕΣΠ), Γιάννη Ρούπα, προχωρά σε ανοιχτό κάλεσμα προς τον εμπορικό κόσμο.

Αφορμή αποτελούν και οι πρόσφατες δηλώσεις του Αντιπροέδρου του ΕΕΣΠ, ο οποίος παραδέχθηκε αφενός την κατακόρυφη πτώση της εμπορικής κίνησης κατά 30% και αφετέρου η τοποθέτηση του στο τελευταίο ΔΣ για την επιτακτική ανάγκη να εστιάσει επιτέλους ο Σύλλογος στα πραγματικά, καθημερινά προβλήματα της αγοράς.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους εμπόρους να οργανωθούμε, διεκδικώντας ενωμένοι την προάσπιση των δίκαιων αιτημάτων του κλάδου μας και την αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας".