Ο Ατρόμητος Πατρών θέλει νέο «σπίτι» για τα 100ά του γενέθλια

**1929–2029: 100 χρόνια Ατρόμητος Πατρών Πατρών – Το νέο σπίτι της ιστορίας**

Από ανακοίνωση του Ατρόμητου Πατρών:

Ο Ατρόμητος Πατρών δεν είναι απλώς ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος. Είναι η ιστορία, η μνήμη και η ψυχή των Ζαρουχλεΐκων. Εδώ και σχεδόν έναν αιώνα αποτελεί σημείο αναφοράς για τη συνοικία και τις γενιές που μεγάλωσαν με τα χρώματά του.

Η πρόταση για την αποκατάσταση και αναβάθμιση του ιστορικού κτιρίου της οδού Ανθείας, ενός κτιρίου που χρονολογείται από τα τέλη του 19ου αιώνα και συνδέεται με την ιστορία της περιοχής, θα μπορούσε να αποτελέσει μια σημαντική επένδυση στην αθλητική και πολιτιστική κληρονομιά των Ζαρουχλεΐκων. Αν το κτίριο αξιοποιηθεί ως σύγχρονη έδρα του Ατρομήτου, θα στεγάσει τη διοίκηση, το αρχείο, ένα μικρό μουσείο της ομάδας, αίθουσα εκδηλώσεων και χώρους για τις ακαδημίες και την τοπική κοινωνία.

Το 2029, στα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου, ο Ατρόμητος θα μπορούσε να γιορτάσει την εκατονταετηρίδα του σε ένα νέο, σύγχρονο και λειτουργικό σπίτι, αντάξιο της ιστορίας του.

**Γιατί όταν λέμε Ζαρουχλέικα, μιλάμε για τον Ατρόμητο Πατρών.**

Ο Ατρόμητος είναι κάτι περισσότερο από μια ομάδα.

Είναι συναίσθημα.

Είναι ιδέα.

Είναι παράδοση.

Είναι οι άνθρωποι της γειτονιάς.

Είναι η ταυτότητα των Ζαρουχλεΐκων.

**1929–2029. 100 χρόνια Ατρόμητος Πατρών. Στο νέο του σπίτι, εκεί όπου χτυπά η καρδιά των Ζαρουχλεΐκων.**