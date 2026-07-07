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Με τζάκετ γεμάτο φτερά και βερμούδα η Τζένιφερ Λόπεζ στο Παρίσι

Με τζάκετ γεμάτο φτερά και βερμούδα η Τζ...
Μπακοπούλου Άντυ
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Σε λίγες μέρες κλείνει τα 57 της χρόνια και η σχέση της με τη μόδα παραμένει γόνιμα εντυπωσιακή

Τα φλας άστραψαν καταιγιστικά για την άφιξη της Λατίνας super star Τζένιφερ Λόπεζ στη γαλλική πρωτεύουσα.

Η αγέραστη performer και style icon στα 57 της, ντύθηκε σε άσπρο- μαύρο. Επέλεξε λευκό τζάκετ με φτερά Μichael Kors με εσωτερικό μαύρο σουτιέν και μια μαύρη trendy βερμούδα, τα οποία συνδύασε με τσαντάκι Chanel και ψηλοτάκουνα mules Giuseppe Zanotti.Τα μαλλιά της ήταν τραβηγμένα πίσω και φορούσε ογκώδη γυαλιά aviators με ετικέτα Tom Ford. Κατέφθασε βέβαια για την καθιερωμένη couture week, ανάμεσα σε πολλές ακόμα διασημότητες.  

H τελαυταία της αισθηματική κομεντί Office Romance στο Netflix κάνει θραύση σε απήχηση. Οπως υπογραμμίζουν τα media φιλοδοξεί να κάνει  TikTok trend το νέο της single, “Everything’s Fine,” μετά το βιντεάκι που ανέβασε λίγες μέρες πριν. 

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#tags Τζένιφερ Λόπεζ Παρίσι
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