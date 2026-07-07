Με τζάκετ γεμάτο φτερά και βερμούδα η Τζένιφερ Λόπεζ στο Παρίσι

Τα φλας άστραψαν καταιγιστικά για την άφιξη της Λατίνας super star Τζένιφερ Λόπεζ στη γαλλική πρωτεύουσα.

Η αγέραστη performer και style icon στα 57 της, ντύθηκε σε άσπρο- μαύρο. Επέλεξε λευκό τζάκετ με φτερά Μichael Kors με εσωτερικό μαύρο σουτιέν και μια μαύρη trendy βερμούδα, τα οποία συνδύασε με τσαντάκι Chanel και ψηλοτάκουνα mules Giuseppe Zanotti.Τα μαλλιά της ήταν τραβηγμένα πίσω και φορούσε ογκώδη γυαλιά aviators με ετικέτα Tom Ford. Κατέφθασε βέβαια για την καθιερωμένη couture week, ανάμεσα σε πολλές ακόμα διασημότητες.