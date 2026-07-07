Οι «Καμπάνες» του Κωνσταντίνου Αργυρού ξεσήκωσαν τη Dara

Χόρεψε ξέφρενα στον ρυθμό του
Με την καρδιά της χόρεψε η Dara το τραγούδι «Καμπάνες» του Κωνσταντίνου Αργυρού , σε πρόσφατη εμφάνισή του στη Νέα Υόρκη.
Ο τραγουδιστής βρέθηκε στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδείας και ανάμεσα στα πρόσωπα που διασκέδασαν στη ζωντανή εμφάνισή του στη Νέα Υόρκη ήταν η νικήτρια της φετινής Eurovision, που εκπροσώπησε τη Βουλγαρία, με το «Bangaranga».
Σε βίντεο που έχει δημοσιευτεί στο TikTok, η τραγουδίστρια καταγράφηκε να χορεύει ένα κομμάτι του καλλιτέχνη με έντονο το ελληνικό, παραδοσιακό στοιχείο. Πιο συγκεκριμένα, η Dara χοροπηδούσε και ταυτόχρονα κοιτούσε την κάμερα, ενώ βρισκόταν ανάμεσα στους υπόλοιπους θαμώνες.
Ακούστε το «Καμπάνες»
Οι δύο καλλιτέχνες συναντήθηκαν από κοντά και φωτογραφήθηκαν, με την Dara να δημοσιεύει κοινό στιγμιότυπό τους στο Instagram. «Συνάντησα έναν φίλο στη Νέα Υόρκη», έγραψε πάνω στο story της.
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