Οι «Καμπάνες» του Κωνσταντίνου Αργυρού ξεσήκωσαν τη Dara

Με την καρδιά της χόρεψε η Dara το τραγούδι «Καμπάνες» του Κωνσταντίνου Αργυρού , σε πρόσφατη εμφάνισή του στη Νέα Υόρκη.

Ο τραγουδιστής βρέθηκε στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδείας και ανάμεσα στα πρόσωπα που διασκέδασαν στη ζωντανή εμφάνισή του στη Νέα Υόρκη ήταν η νικήτρια της φετινής Eurovision, που εκπροσώπησε τη Βουλγαρία, με το «Bangaranga».

Σε βίντεο που έχει δημοσιευτεί στο TikTok, η τραγουδίστρια καταγράφηκε να χορεύει ένα κομμάτι του καλλιτέχνη με έντονο το ελληνικό, παραδοσιακό στοιχείο. Πιο συγκεκριμένα, η Dara χοροπηδούσε και ταυτόχρονα κοιτούσε την κάμερα, ενώ βρισκόταν ανάμεσα στους υπόλοιπους θαμώνες.