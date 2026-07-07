Schiaparelli και Dior μόλις χάρισαν μαγικές εικόνες δεξιοτεχνίας στο Παρίσι της couture

Δυο ονόματα που πιστοποιούν το Παρίσι ως ακλόνητη πρωτεύουσα της υψηλής ραπτικής: Κυριολεκτικά εκθαμβωτικά τα shows Schiaparelli και Dior που «άνοιξαν» την couture week του προσεχούς χειμώνα.

Μιλάμε για ρούχα- έργα τέχνης με απίθανες τεχνικές και άπιαστες λεπτομέρειες.

Ο δεξιοτέχνης διάδοχος της Elsa Schiaparelli, Daniel Roseberry επιμένει να λατρεύει το εξωφρενικό στοιχείο. Βάπτισε τη νέα του συλλογή «Η Αβυσσος» καλώντας μας σε έναν κόσμο φουτουριστικό και σουρεαλιστικό. Με πρόσθετη αναφορά στο ποίημα «You, Darkness» του Rainer Maria Rilke, έπλασε σιλουέτες σαν φανταστικά ξωτικά του ωκεανού αλλά και ντίβες του μέλλοντος.