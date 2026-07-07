Schiaparelli και Dior μόλις χάρισαν μαγικές εικόνες δεξιοτεχνίας στο Παρίσι της couture

Δείτε κορυφαία looks από την πασαρέλα, που σε αφήνουν με το στόμα ανοιχτό
Δυο ονόματα που πιστοποιούν το Παρίσι ως ακλόνητη πρωτεύουσα της υψηλής ραπτικής: Κυριολεκτικά εκθαμβωτικά τα shows Schiaparelli και Dior που «άνοιξαν» την couture week του προσεχούς χειμώνα.
Μιλάμε για ρούχα- έργα τέχνης με απίθανες τεχνικές και άπιαστες λεπτομέρειες.
Ο δεξιοτέχνης διάδοχος της Elsa Schiaparelli, Daniel Roseberry επιμένει να λατρεύει το εξωφρενικό στοιχείο. Βάπτισε τη νέα του συλλογή «Η Αβυσσος» καλώντας μας σε έναν κόσμο φουτουριστικό και σουρεαλιστικό. Με πρόσθετη αναφορά στο ποίημα «You, Darkness» του Rainer Maria Rilke, έπλασε σιλουέτες σαν φανταστικά ξωτικά του ωκεανού αλλά και ντίβες του μέλλοντος.
Τα αγαλμάτινα μπούστα από σιλικόνη με εφέ πορσελάνης που συνδυάστηκαν με αιθέρια αστραφτερά κρόσσια στις πιο iconic τουαλέτες του έκαναν ταχύτατα το γύρω του κόσμου.
Μαύρο, χρυσό, ροζ, τιρκουάζ, μεταλλικοί τόνοι στολίστηκαν με χάντρες αλλά και πρωτοποριακούς μηχανισμούς με εσωτερικό φως. Στην πασαρέλα πετρπάτησε η Κάρλι Κλος ενώ Βad Bunny, Μισέλ Γιο, Εμμα Κόριν, Κιάρα Φεράνι κάθησαν front row.
O Jonathan Anderson στον Dior αφήνει πάντως το σώμα να… αναπνέει ενώ παραμένει ρομαντικός. Εμπνευσμένος από την Αμερικανίδα γλύπτρια Lynda Benglis και την εμμονή της με το Αχμενταμπάντ της Ινδίας παρουσίασε συλλογή με εξωτικό στίγμα. Εχοντας μεταμορφώσει το Μουσείο Rodin σε φυσιολατρική όαση επέμεινε στις πλούσιες γλυπτικές φόρμες με ακραία ντραπέ και μαξιμαλιστικό διάκοσμο ενώ εστίασε και στα χειροποίητα πλισέ. Το διάσημο σακάκι The Bar jacket διαθέτει πια πτυχές και layers ενώ ο σχεδιασμός στις τσάντες και στα παπούτσια είναι για… έκθεση.
Στο φινάλε παρουσιάστηκε νυφικό με τρισδιάστατα άνθη και φυλλωσιές θυμίζοντας πως ο Dior ανάλαβε το μυστικό νυφικό της Τέιλορ Σουίφτ …
Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Nαόμι Γουοτς, Πριάνκα Τσόπρα, Αλέξα Τσανγκ ήταν ανάμεσα στις καλεσμένες της γαλλικής αυτοκρατορίας.
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