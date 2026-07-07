Πάτρα: Oδηγούσε μηχανή κι ας του είχαν πάρει την πινακίδα

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι οδηγούσε μοτοσυκλέτα, στερούμενος κρατικής

πινακίδας κυκλοφορίας, η οποία του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για τροχονομικές παραβάσεις, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Σύλληψη για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Κυλλήνη, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι σε

αστυνομικό έλεγχο που της διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο, στερούμενη άδειας ικανότητας οδήγησης, η οποία της είχε

αφαιρεθεί για τροχονομική παράβαση, σύμφωνα με την αστυνομία.