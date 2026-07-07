Αυξάνονται τα ενοίκια στις 21 φοιτητουπόλεις της Περιφέρειας - Πού κινούνται οι τιμές ανά περιοχή στην Πάτρα

Η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας αποτελεί κάθε χρόνο μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους νέους φοιτητές και τις οικογένειές τους.

Η φετινή χρονιά, ωστόσο, διαμορφώνει ακόμη πιο απαιτητικές συνθήκες, καθώς η διαθεσιμότητα κατοικιών παραμένει περιορισμένη, τα ζητούμενα μισθώματα συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά και η δυναμική της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων ενισχύεται σε πολλές φοιτητουπόλεις.

Σύμφωνα με έρευνα του προέδρου του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, Θεμιστοκλή Μπάκα στις 21 φοιτητικές πόλεις της περιφέρειας, τα ζητούμενα μισθώματα για φοιτητικές κατοικίες καταγράφουν μέση ετήσια αύξηση περίπου 7% σε σχέση με το 2025. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις εντοπίζονται στις κατοικίες 30-45 τ.μ., που αποτελούν και την κυριότερη επιλογή των φοιτητών, με τη μεσοσταθμική αύξηση να προσεγγίζει το 8%. Στις κατοικίες έως 25 τ.μ. η μέση αύξηση διαμορφώνεται περίπου στο 7%, ενώ στις κατοικίες 50-60 τ.μ. περιορίζεται περίπου στο 6%. Παράλληλα, σε ορισμένες πόλεις παρατηρούνται μικρές αποκλιμακώσεις στις χαμηλότερες ζητούμενες τιμές, οι οποίες αφορούν κυρίως μη ανακαινισμένα ακίνητα, χωρίς όμως να μεταβάλλουν τη συνολική ανοδική τάση της αγοράς.

Αντίστοιχα, στην Πάτρα, τα ζητούμενα μισθώματα καταγράφουν μέση ετήσια αύξηση περίπου 5%-6% σε σχέση με το 2025. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις εντοπίζονται στις κατοικίες έως 25 τ.μ., όπου η μεσοσταθμική αύξηση προσεγγίζει το 7%-8%, ενώ στις κατοικίες 30-45 τ.μ. διαμορφώνεται περίπου στο 4%-5%. Στις κατοικίες 50-60 τ.μ. η εικόνα εμφανίζεται περισσότερο σταθεροποιημένη, με τη μέση αύξηση να περιορίζεται περίπου στο 2%-3%.

Την ίδια στιγμή, η διαθεσιμότητα μικρών κατοικιών, που αποτελούν την πρώτη επιλογή των περισσότερων φοιτητών, περιορίζεται συνεχώς. Οι κατοικίες έως 25 τ.μ. είναι πλέον ιδιαίτερα δυσεύρετες, ενώ σε αρκετές φοιτητικές πόλεις η διαθεσιμότητά τους είναι πρακτικά μηδενική, γεγονός που καθιστά ακόμη δυσκολότερη την αναζήτηση οικονομικής στέγης.

Παράλληλα, δεν είναι λίγες οι φοιτητουπόλεις με έντονη τουριστική δυναμική, όπου η μίσθωση κατοικίας πραγματοποιείται πλέον με διαφορετικούς όρους. Σε περιοχές όπως τα Χανιά, το Ρέθυμνο, η Κέρκυρα και η Ρόδος, αλλά και σε άλλους τουριστικούς προορισμούς, πολλοί ιδιοκτήτες μισθώνουν τις κατοικίες τους σε φοιτητές από τον Οκτώβριο έως και τον Μάιο, ζητώντας την αποχώρησή τους πριν από την έναρξη της θερινής περιόδου, ώστε τα ακίνητα να διατεθούν μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η πρακτική αυτή δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα για τους φοιτητές, οι οποίοι καλούνται κάθε χρόνο να αναζητούν εκ νέου κατοικία ή να αποδέχονται συμβάσεις περιορισμένης χρονικής διάρκειας.

Με προϋπολογισμό έως 300 ευρώ τον μήνα, οι διαθέσιμες επιλογές είναι πλέον εξαιρετικά περιορισμένες και αφορούν κυρίως ανακαινισμένες κατοικίες έως 20 τ.μ. ή μη ανακαινισμένα διαμερίσματα έως 25 τ.μ., γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την εύρεση κατάλληλης φοιτητικής στέγης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ζητούμενα μισθώματα στην Πάτρα αυξήθηκαν κατά περίπου 55% την περίοδο 2017-2023, αποτυπώνοντας τη σημαντική ανατίμηση που έχει σημειωθεί στην αγορά κατοικίας τα τελευταία χρόνια. Σήμερα, το κόστος στέγασης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό, επιβεβαιώνοντας ότι η φοιτητική κατοικία έχει πλέον εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα ελληνικά νοικοκυριά.

Χαρτογράφηση των ζητούμενων τιμών μίσθωσης

Πάτρα

Στην Πάτρα, όπου εδρεύει το τρίτο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας, τα ζητούμενα μισθώματα στις περισσότερες φοιτητικές περιοχές εξακολουθούν να καταγράφουν αυξητικές τάσεις, περιορίζοντας τις διαθέσιμες οικονομικές επιλογές για τους νέους φοιτητές.

Στην περιοχή της Αγίας Σοφίας, το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικίες έως 25 τ.μ. κυμαίνεται από 300€/μήνα έως 400€/μήνα, ενώ για κατοικίες 30-45 τ.μ. φθάνει ακόμη και τα 650€/μήνα. Οι υψηλότερες τιμές αφορούν πλήρως ανακαινισμένα ή/και νεόδμητα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα.

Πιο οικονομικές επιλογές εξακολουθούν να προσφέρουν οι περιοχές Ταραμπούρα, Ζαρουχλέικα, Ψαροφάι και Πλατεία Παπανδρέου, όπου το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικίες έως 25 τ.μ. διαμορφώνεται από 250€/μήνα έως 270€/μήνα, ενώ για κατοικίες 30-45 τ.μ. κυμαίνεται από 260€/μήνα έως 400€/μήνα.

Οι υψηλότερες ζητούμενες τιμές καταγράφονται στο κέντρο της πόλης και ειδικότερα στην περιοχή των Ψηλών Αλωνίων. Το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικίες έως 25 τ.μ. κυμαίνεται από 280€/μήνα έως 450€/μήνα, για κατοικίες 30-45 τ.μ. φθάνει ακόμη και τα 600€/μήνα, ενώ για κατοικίες 50-60 τ.μ. αγγίζει τα 700€/μήνα. Οι ανώτερες τιμές αφορούν πλήρως ανακαινισμένα ή/και νεόδμητα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα.

Παράλληλα, η δυναμική της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων συνεχίζει να ενισχύεται. Στην Πάτρα είναι σήμερα εγγεγραμμένα 456 ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έναντι 435 το 2025 και 413 το 2024, γεγονός που καταδεικνύει τη σταδιακή αύξηση του διαθέσιμου αποθέματος στη συγκεκριμένη αγορά.