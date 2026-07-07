Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Reuters: Εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο όπου μένει ο Μακρόν στη Δαμασκό

Reuters: Εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο ό...

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται στη πρωτεύουσα της Συρίας, τη Δαμασκό για επίσημη επίσκεψη.

Σειρά εκρήξεων συγκλόνισε σήμερα, Τρίτη (07.07.2026) το κέντρο της Δαμασκού, με πηγή ασφαλείας να αναφέρει στο πρακτορείο Reuters ότι πρόκειται για εκρηκτικούς μηχανισμούς που εξερράγησαν κοντά στο ξενοδοχείο όπου διαμένει ο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται στη πρωτεύουσα της Συρίας, τη Δαμασκό για επίσημη επίσκεψη. 

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Εμανουέλ Μακρόν Συρία Εκρήξεις
Ειδήσεις
Πολιτική
["\u0395\u03bc\u03b1\u03bd\u03bf\u03c5\u03ad\u03bb \u039c\u03b1\u03ba\u03c1\u03cc\u03bd","\u03a3\u03c5\u03c1\u03af\u03b1","\u0395\u03ba\u03c1\u03ae\u03be\u03b5\u03b9\u03c2"]
837103
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις