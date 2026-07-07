Reuters: Εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο όπου μένει ο Μακρόν στη Δαμασκό

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται στη πρωτεύουσα της Συρίας, τη Δαμασκό για επίσημη επίσκεψη.
Σειρά εκρήξεων συγκλόνισε σήμερα, Τρίτη (07.07.2026) το κέντρο της Δαμασκού, με πηγή ασφαλείας να αναφέρει στο πρακτορείο Reuters ότι πρόκειται για εκρηκτικούς μηχανισμούς που εξερράγησαν κοντά στο ξενοδοχείο όπου διαμένει ο Εμανουέλ Μακρόν.
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται στη πρωτεύουσα της Συρίας, τη Δαμασκό για επίσημη επίσκεψη.
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