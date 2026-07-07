Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Νεκρός ανασύρθηκε ηλικιωμένος άνδρας από την παραλία του Ζούμπερι

Νεκρός ανασύρθηκε ηλικιωμένος άνδρας από...

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ο θάνατος ενδέχεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Νεκρός ανασύρθηκε ηλικιωμένος άνδρας πριν από λίγη ώρα από την θαλάσσια περιοχή της παραλίας του Ζούμπερι.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του λιμενικού σώματος, πιθανόν πρόκειται για λουόμενο άνδρα, ηλικίας περίπου 75-80 ετών που παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ο θάνατος ενδέχεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Την απάντηση όμως, αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Νεκρός άνδρας Θάλασσα
Ειδήσεις
Κοινωνία
[" \u039d\u03b5\u03ba\u03c1\u03cc\u03c2 \u03ac\u03bd\u03b4\u03c1\u03b1\u03c2","\u0398\u03ac\u03bb\u03b1\u03c3\u03c3\u03b1"]
837102
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις