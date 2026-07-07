Βαρύ πένθος για τoν Φωκίωνα Ζαΐμη- Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του

Βαρύ πένθος για τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Φωκίωνα Ζαΐμη, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του.

Το δυσάρεστο νέο γνωστοποίησε ο ίδιος.

Σε ανάρτησή του ανέφερε:

Έφυγες ήσυχα δίπλα στον άντρα της ζωής σου. Ενδιαφερόσουν για όλες και όλους πάντα πρώτη να προσφέρεις με τον δικό σου ανιδιοτελή τρόπο. Πέρασες δύσκολα και πάλεψες πάντα με αξιοπρέπεια και πάντα με το δικό σου χιούμορ και με την δική σου φροντίδα και κανόνες να κρατήσεις μια οικογένεια ενωμένη μα προπάντων ευτυχισμένη και υγιή. Υπήρξαν και λαμπρές στιγμές και χαρές αλλά πάντα η χαρά σου ήταν να μεταδώσεις την χαρά αυτή στους άλλους. Τώρα είσαι δίπλα στους πολυαγαπημένους σου γονείς και την αδελφή σου που λάτρευες. Θα σε θυμόμαστε και θα σε αγαπάμε πάντα, Καλή ανάπαυση μανούλα.