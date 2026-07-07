Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τελευταίο «σπριντ» για 1,2 εκατ. φορολογούμενους

Στην τελική ευθεία για τις φορολογικές δηλώσεις μπαίνει η ΑΑΔΕ με περίπου 1,2 εκατ. φορολογούμενους να πρέπει μέσα στις επόμενες ημέρες να κλείσουν τις εκκρεμότητές τους με την Εφορία, σε πολλές περιπτώσεις με στοιχεία που απαιτούν έλεγχο πριν από την οριστική υποβολή.

Η διαδικασία των φορολογικών δηλώσεων μπαίνει έτσι στην πιο κρίσιμη φάση της, καθώς οι φορολογούμενοι που έχουν αφήσει την υποβολή για το τέλος δεν είναι κατ’ ανάγκη οι πιο απλές περιπτώσεις, αλλά συχνά όσοι έχουν εισοδήματα από περισσότερες πηγές, ακίνητα, επαγγελματική δραστηριότητα, αγροτικά εισοδήματα, τεκμήρια, αναδρομικά ή προσυμπληρωμένα στοιχεία που χρειάζονται διασταύρωση.

Η προθεσμία λήγει στις 15 Ιουλίου και αφορά τόσο τις αρχικές δηλώσεις όσο και τις εμπρόθεσμες τροποποιητικές, οι οποίες μπορούν να υποβληθούν χωρίς πρόστιμο εφόσον ο φορολογούμενος εντοπίσει λάθη ή παραλείψεις. Αυτό σημαίνει ότι το διάστημα που απομένει είναι ενδεχομένων όχι απλώς μια περίοδος μαζικών υποβολών μέσα σε λίγες ημέρες, αλλά και περίοδος διορθώσεων για όσους πρέπει να ελέγξουν ξανά τα στοιχεία που αφορούν τα εισοδήματα, τις δαπάνες, τα μισθώματα, τους τόκους κοκ.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι η φετινή διαδικασία κινείται με ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Έως την Παρασκευή 3 Ιουλίου είχαν υποβληθεί περίπου 6 εκατ. δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, αριθμός που αποτελεί υψηλή επίδοση για το συγκεκριμένο σημείο της περιόδου υποβολής. Σε σχέση με την αντίστοιχη ημερομηνία του 2025, οι δηλώσεις είναι αυξημένες κατά περίπου 33.500, ενώ η απόσταση είναι πολύ μεγαλύτερη σε σύγκριση με το 2024 και το 2023, κυρίως λόγω του διαφορετικού χρονοδιαγράμματος και της νωρίτερης έναρξης της διαδικασίας.

Ποιοι μένουν για το τέλος

Το υπόλοιπο που απομένει έως την καταληκτική ημερομηνία δεν είναι αμελητέο. Περίπου 1,2 εκατ. δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν μέσα σε λίγες ημέρες, με την πίεση να μεταφέρεται κυρίως σε φορολογούμενους και λογιστικά γραφεία που χειρίζονται πιο σύνθετες περιπτώσεις.

Στο τελευταίο κύμα περιλαμβάνονται ιδιοκτήτες ακινήτων που πρέπει να ελέγξουν ή να διορθώσουν στοιχεία στο Ε2, επαγγελματίες και αγρότες με υποχρέωση υποβολής Ε3, φορολογούμενοι με τεκμήρια, όσοι έχουν αναδρομικά εισοδήματα, καθώς και περιπτώσεις στις οποίες τα προσυμπληρωμένα στοιχεία της ΑΑΔΕ δεν αρκούν για να γίνει η δήλωση χωρίς πρόσθετο έλεγχο.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα στοιχεία που έρχονται προσυμπληρωμένα στην πλατφόρμα. Η προσυμπλήρωση περιορίζει τον χρόνο υποβολής, αλλά δεν μεταφέρει την ευθύνη του ελέγχου από τον φορολογούμενο στην ΑΑΔΕ. Λάθη ή παραλείψεις σε εισοδήματα, τόκους, δαπάνες, μισθώματα ή στοιχεία που συνδέονται με τεκμήρια και επιδόματα μπορούν να οδηγήσουν σε λάθος εκκαθάριση και να απαιτήσουν τροποποιητική δήλωση.

Για αυτόν τον λόγο, όσοι έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωσή τους αλλά εντοπίζουν αστοχίες έχουν περιθώριο να τις διορθώσουν εμπρόθεσμα έως τις 15 Ιουλίου. Μετά την ίδια ημερομηνία, οι τροποποιητικές που αυξάνουν τον φόρο ή αλλάζουν ουσιώδη στοιχεία μπορούν να συνοδεύονται από πρόστιμα και επιβαρύνσεις, εφόσον δεν εμπίπτουν σε ειδικές εξαιρέσεις.

Φόρος 3,75 δισ. ευρώ

Το οικονομικό αποτύπωμα της φετινής εκκαθάρισης είναι ήδη ισχυρό. Σύμφωνα με τα στατιστικά της ΑΑΔΕ, οι χρεωστικές δηλώσεις εμφανίζουν συνολικό φόρο περίπου 3,75 δισ. ευρώ, ενώ οι πιστωτικές φτάνουν περίπου τα 540 εκατ. ευρώ. Πριν ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία, έχει ήδη σχηματιστεί ένας μεγάλος λογαριασμός φόρου εισοδήματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Για όσους έχουν χρεωστικό εκκαθαριστικό, η 1η δόση του φόρου εισοδήματος πρέπει να πληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου. Ο φόρος μπορεί να εξοφληθεί σε έως 8 μηνιαίες δόσεις, ενώ όσοι επιλέξουν εφάπαξ πληρωμή έως το τέλος Ιουλίου και έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα τη δήλωσή τους δικαιούνται έκπτωση 2%, εφόσον η υποβολή έγινε από τις 16 Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου.

Η εικόνα των εκκαθαριστικών δείχνει ότι περίπου το 1/3 των δηλώσεων είναι χρεωστικές. Για τους φορολογούμενους αυτούς, η εκκρεμότητα συμπεριλαμβάνει και την ταμειακή επιβάρυνση που ακολουθεί, σε έναν μήνα κατά τον οποίο συμπίπτουν και άλλες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Αντίθετα, όσοι έχουν πιστωτικό εκκαθαριστικό περιμένουν την επιστροφή φόρου, με την ταχύτητα της διαδικασίας να εξαρτάται από τυχόν συμψηφισμούς, φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές και την εικόνα του λογαριασμού τους στην ΑΑΔΕ.

Η σύγκριση με πέρσι

Η φετινή διαδικασία δείχνει πιο ομαλή σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει εξαφανιστεί η πίεση των τελευταίων ημερών. Η αύξηση των υποβολών σε σχέση με την ίδια ημερομηνία του 2025 είναι περιορισμένη, όμως η μεγάλη διαφορά έναντι του 2024 και του 2023 αποτυπώνει την επίδραση του νέου χρονοδιαγράμματος, καθώς η πλατφόρμα άνοιξε νωρίτερα και οι φορολογούμενοι είχαν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους.

Η ουσιαστική διαφορά για τους λογιστές δεν είναι μόνο πόσες δηλώσεις έχουν ήδη υποβληθεί, αλλά ποιες δηλώσεις έχουν απομείνει. Όσο πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία, οι απλές δηλώσεις μισθωτών και συνταξιούχων μειώνονται και αυξάνεται το βάρος των δηλώσεων που απαιτούν έλεγχο δικαιολογητικών, συνδυασμό στοιχείων ή επικοινωνία με τον φορολογούμενο για πρόσθετα δεδομένα.

Έτσι, οι τελευταίες ημέρες πριν από τις 15 Ιουλίου λειτουργούν ως τεστ για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Όσοι δεν έχουν υποβάλει ακόμη δήλωση πρέπει να κινηθούν άμεσα, ενώ όσοι έχουν ήδη υποβάλει αλλά διαπιστώνουν λάθη έχουν περιθώριο να τα διορθώσουν χωρίς πρόστιμο μέσα στην ίδια προθεσμία.

πηγή newsit.gr