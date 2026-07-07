Θεσσαλονίκη: 15χρονη κατήγγειλε 14χρονο για βιασμό και βιντεοσκόπηση

Δικογραφία σχηματίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης σε βάρος 14χρονου, ύστερα από καταγγελία 15χρονης ότι έπεσε θύμα βιασμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, η ανήλικη, υπήκοος Αλβανίας, κατήγγειλε ότι τον περασμένο Δεκέμβριο ο 14χρονος ομοεθνής της, την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις, χωρίς τη συναίνεσή της, τις οποίες, επιπλέον, φέρεται να βιντεοσκόπησε.

Από το σπίτι του καταγγελλόμενου ανηλίκου κατασχέθηκαν ψηφιακά μέσα, τα οποία θα εξεταστούν εργαστηριακά από εξειδικευμένο προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών.